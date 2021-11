Gabon: décès de l’ancien directeur de Gabon 1ère Mathieu Koumba

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le monde de la communication vient une fois de plus d’être frappé par le deuil et plus particulièrement la chaîne de télévision Gabon Télévision. En effet, le journaliste présentateur des journaux télévisés de 20 heures et ancien directeur général de cette chaîne Mathieu Koumba serait décédé ce jeudi 25 novembre 2021.

Après la journaliste Amélie Blanche Mbougou Eyi Sima, présentatrice vedette du journal d’informations de 20 heures, décédée le jeudi 21 octobre 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso, la chaîne de télévision publique vient encore de perdre l’un de ses plus illustres journalistes. En effet, l’actuel Président du conseil d’administration de Gabon Télévision Mathieu Koumba serait décédé ce matin à l’Hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba.

Selon des informations recueillies auprès de certains de ses proches, le journaliste était « hospitalisé à l’hôpital Angondjé depuis un moment et avait été transféré à l’hôpital militaire du PK9 depuis 1-2 jours ».