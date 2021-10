Gabon: décès de l’ancien député Albert Ndjave Ndjoye

Ecouter cet article Ecouter cet article

Triste nouvelle pour le landerneau politique gabonais. En effet, ce dimanche 17 octobre 2021, l’ancien député du Parti démocratique gabonais (PDG) du 3ème siège de l’Ogooué et des Lacs Albert Ndjave Ndjoye se serait éteint à Paris, rapporte nos confrères de Gabon Télévision.

Après l’ancien Premier ministre Casimir Oyé Mba décédé le jeudi 16 septembre dernier, le paysage politique et plus particulièrement la majorité présidentielle vient de perdre une personnalité qui aura indéniablement marqué son temps. En effet, selon des premières informations relayées par l’Agence gabonaise de presse, l’ancien ministre des Transports et de l’Aviation civile serait décédé ce 17 octobre.

Si pour l’heure, aucune communication officielle n’est venue confirmer, cette nouvelle constitue une véritable perte pour le pays. Il faut souligner que Albert Ndjave Ndjoye a occupé durant sa carrière politique, les fonctions de conseiller personnel de feu le président Omar Bongo Ondimba, de ministre des Transports et de l’Aviation civile mais aussi de vice-président de l’Assemblée nationale.