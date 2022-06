Gabon: début du tournoi du «33 Export corporate championship»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 11 juin 2022 marquant le début du tournoi de football dénommé « 33 Export corporate championship » a tenu toutes ses promesses, notamment pour les clubs ayant lancé les hostilités de la compétition. Et pour cause, les rencontres disputées se sont achevées sur des scores impressionnants en l’occurrence avec les écrasantes victoires de Sobraga, ACD Group, Total Énergies et TP Obaka sur le site du stade de SIbang.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le tournoi du « 33 Export corporate championship » est enfin sur les rails. Ainsi devant un parterre de supporters, le comité d’organisation dudit club a donné le coup d’envoi de cet événement sportif. La compétition se déroule du 11 juin au 15 juillet 2022 avec en toile de fond les valeurs intrinsèques au Football et a vu la présence de nombreux officiels notamment, Bruno Ecuele Manga, Éric Mouloungui mais aussi le directeur commercial de Sobraga, Joël Gallato et Paul Ulrich Kessany.

Une vue des officiels © GMT

La première journée a vu s’affronter les équipes de Bicig, Sobraga, Total Énergies, Smag, Cecagadis, SEEG, ACD Group, Setrag, Orabank, Airtel, TP Obaka, Les Forestiers, EDG, Netis, Seigneurie et Comilog. Au terme des rencontres, les équipes de Sobraga, ACD Group, Total Énergies et TP Obaka, Seigneurie, Netis, Comilog ont su tirer leur épingle du jeu se voyant qualifiées pour les prochaines journées, en espérant atteindre la plus haute marche du podium.

Porté par Paul Kessany et Alain Giresse respectivement anciens capitaine et sélectionneur des Panthères, la compétition se déroule sous un format de mini championnat avec 7 matchs par équipe. Pour cette édition 2022, le volet RSE sera opérationnalisé par la mise en œuvre d’une journée renommée « votre quartier propre » associant ainsi chaque équipe à une ONG œuvrant dans la gestion durable de l’environnement.