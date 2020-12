Gabon: début des travaux d’amélioration de la desserte en eau et en électricité au 1er trimestre 2021

Ce jeudi 10 décembre 2020, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé à son cabinet sis à l’immeuble du 2 décembre une réunion de suivi de la mise en œuvre des projets dans les secteurs de l’eau et de l’électricité. Occasion pour le chef du gouvernement d’inviter l’ensemble des entreprises concernées à procéder au démarrage des travaux dès le premier trimestre 2021.

Soucieux d’améliorer de manière efficiente la desserte en eau et en électricité sur l’ensemble du territoire national, le gouvernement s’attelle depuis quelque temps à la mise en œuvre de projets dans ce secteur. C’est dans cette optique que le Premier ministre a présidé une réunion de suivi desdits projets.

Ainsi, cette rencontre a été l’occasion pour Rose Christiane Ossouka Raponda de faire le point avec le Ministre d’Etat, ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain-Claude Bilie By Nze, les partenaires financiers notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement et les entreprises retenues, des travaux qui devront être entrepris pour améliorer l’accès des populations à l’eau potable et à l’électricité. « Les financements nécessaires ayant déjà été réunis, j’ai demandé aux entreprises concernées de présenter dans les meilleurs délais un chronogramme précis et définitif d’exécution des travaux », a indiqué le Premier ministre.

À noter que dans le cadre la mise en œuvre de ces projets, le gouvernement s’est assigné comme objectif de démarrer les travaux de remise à niveau au premier trimestre 2021 et de les boucler dans les meilleurs délais , suivant l’exigence du Président Ali Bongo Ondimba.