Gabon: de boxeur à coach privé, la reconversion inattendue de Morgan N’dong Zué

C’est dans le coaching privé, une activité en vogue à l’ère du numérique que Morgan N’dong Zué boxeur franco-gabonais a décidé de se reconvertir. Une reconversion imposée par l’arrêt de son activité principale suite à une blessure à la rétine après un combat en finale de la coupe de la ligue française. Une nouvelle voie qu’il entend prendre avec sérénité et optimisme.

L’art de se réinventer, c’est ce vers quoi tend désormais l’ancien boxeur franco-gabonais Morgan N’dong Zué qui a mis un terme à sa carrière de sportif professionnel deux ans seulement après avoir triomphé de Habib Houchang en finale de Coupe de la ligue de France.

Blessé quelques semaines après ce combat mémorable Morgan N’dong Zué doit, la mort dans l’âme, mettre un terme à sa carrière. « Morgan N’dong Zué découvrait qu’il souffrait d’un décollement de la rétine, il était contraint de mettre définitivement un terme à sa carrière. Un véritable gâchis pour le boxeur qui était pourtant promis à un bel avenir », a-t-on pu lire chez un média confrère.

Aujourd’hui, sa carrière sportive out, le franco-gabonais a décidé de se reconvertir dans le coaching privé dans le domaine qui l’a révélé. « Je me cherche un peu. Je fais du coaching mais, ce n’est pas viable. Alors je cherche à reprendre mes études entre le sport et le commerce pour aboutir à quelque chose de stable », a-t-il confié.