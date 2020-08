Gabon: «De Boston à Baraka» ou l’histoire d’un siècle de protestantisme signé Rossatanga-Rignault

Il n’est un secret pour personne que le Gabon regorge d’une histoire riche en enseignements même si elle reste très peu valorisée. C’est donc dans l’optique de faire découvrir un pan de cette histoire que le Pr Rossatanga-Rignault publie, ce mois d’août 2020 aux Editions Raponda-Walker, son nouvel ouvrage intitulé « Boston à Baraka ». Un siècle de protestantisme gabonais (1842-1961), qui retrace les premiers pas de cette branche du christianisme dans le pays.

Après Les grandes dates du Gabon et Libreville, mon amie, l’éminent professeur de droit public et spécialiste de sociologie politique gabonaise revient avec une nouvelle oeuvre qui s’intéresse cette fois à l’histoire de la foi protestante. Un ouvrage qui retrace les grandes dates du protestantisme gabonais et celui des grandes figures qui en ont assuré l’édification.

A noter que le nouvel ouvrage du Pr Rossatanga-Rignault compte 364 pages et près de 300 illustrations (images et documents d’archive) réparties en 20 chapitres. Le lecteur pourra ainsi découvrir l’histoire du débarquement en provenance de Boston aux Etats-Unis, le 22 juin 1842, du Révérend John Leighton Wilson et ses collègues sur les côtes gabonaises pour fonder la station de Baraka, mais aussi le périple de ces missionnaires à l’intérieur des terres gabonaises notamment dans la province de l’Estuaire aux alentours de Kango), puis plus en profondeur dans l’Ogooué.

L’auteur invite le lecteur à découvrir l’histoire de la fondation de la première Église gabonaise, deux ans avant l’arrivée, le 28 septembre 1844, du prêtre catholique français Jean-Rémy Bessieux au Fort d’Aumale, l’établissement français situé dans la zone actuelle de la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, et le parcours pour le moins remarquable de ces prélats qui se sont aventurés en amont de Lambaréné vers Ndjolé pour délivrer la bonne nouvelle du Christ.

L’ouvrage est divisé en deux grandes parties notamment en survolant la période allant de 1842 à 1961 et la deuxième partie du livre est consacrée aux portraits des grandes figures que sont John Leighton Wilson, Albert Bushnell ; Dr. Robert Hamil Nassau et consorts. L’ouvrage se termine par une galerie photographique qui permet de découvrir nombre d’images de personnes et de lieux du protestantisme gabonais.

Par ailleurs, se voulant pédagogue, l’auteur propose dès les premières pages par une présentation de ce qu’est le protestantisme et la spécificité de ce courant du christianisme. Pour le Professeur émérite des Universités à Sciences Po Paris, Bertrand Badie, qui a préfacé l’oeuvre, elle « nous engage bel et bien dans une connaissance nouvelle et significative du Gabon, dont une partie de l’histoire s’amorce un jour de l’année 1842, lorsque le Révérend John Leighton Wilston arrive dans l’estuaire du Komo et installe sa première mission à Baraka, quartier de la future Libreville ».