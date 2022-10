Gabon: de 5 à 33 mille étudiants, l’UOB confrontée à l’asphyxie

Ecouter cet article Ecouter cet article

À quelques jours de la reprise des cours à l’Université Omar Bongo (UOB), le Syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs (Snec-UOB) a remis au goût du jour la problématique de la capacité d’accueil à Occasion pour le Pr. Mathurin Ovono Ébè de rappeler que le temple du savoir conçu pour 5000 âmes au plus enregistre désormais 33.000 étudiants.

Créée en 1971 sous le nom Université nationale du Gabon (UNG), le temple du savoir est désormais surpeuplé et cela est visible par la pléthorisation des amphithéâtres. En effet, d’un département à un autre, la problématique est quasiment identique : « les étudiants sont entassés à plus de 1000 en moyenne par niveau ». Il va sans dire que le cadre d’apprentissage est très transformé en capharnaüm où seuls les plus «résistants» s’en sortent.

Pourtant cette situation ubuesque ne semble pas être la priorité ultime de la tutelle assurée par le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda, lui-même passé par les bancs de cette institution. Alors qu’est-ce qui justifierait ce désintéressement insultant à l’égard de ces jeunes compatriotes inscrits à l’Université Omar Bongo ? Rien apparemment, si ce n’est l’incapacité de se montrer à la hauteur des exigences du département ministériel.

Car faut-il rappeler que le temple du savoir avait été construit pour n’accueillir que 5000 étudiants. Seulement, 52 ans après, la réalité est autre avec le pic de 33.000 étudiants atteint entre 2018 et 2020. Des signes avant coureur que l’État a préféré ignorer pour se livrer à des gymnastiques structurelles. Malgré la délocalisation de certains départements et l’alternance calendaire, l’UOB peine à supporter les 20.000 étudiants qu’elle compte en 2022 et ce, sous le nez et la barbe du gouvernement.