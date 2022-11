Gabon: dans un contexte pétrolier complexe, Assala Energy rassure

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si le 03 novembre dernier le site professionnel sur l’actualité politique et économique en Afrique Africa Intelligence révélait le possible rachat des actifs d’Assala Energy, mis en vente par le fonds d’investissement américain Carlyle Group, cette opération est loin d’être conclue. Pour les responsables du deuxième producteur de pétrole au Gabon, les activités se poursuivront, ce malgré les nombreuses manifestations d’intérêt d’autres acheteurs et investisseurs potentiels pour l’heure refusées par le Groupe.

Si le groupe Carlyle envisage une vente ou une fusion de son producteur de pétrole et de gaz, Assala Energy, centré sur le Gabon, ledit projet est loin d’avoir trouvé son épilogue. En effet, si de nombreux médias se sont fait l’écho de cette possible opération, ouvrant la voie à de nombreuses spéculations, les actionnaires du fonds américain continuent d’examiner cette éventualité.

Il faut dire que ce projet envisagé par Carlyle Group intervient dans un contexte particulièrement difficile dans le secteur pétrolier international notamment à la suite de l’opération russe en Ukraine qui s’est muée en une véritable crise énergétique qui selon Financial Time « a poussé les prix du pétrole à des niveaux presque record cette année et a augmenté la valeur potentielle des actifs pétroliers et gaziers ».



Depuis le rachat de Shell en 2017, le groupe américain de capital-investissement a lancé une revue stratégique de l’entreprise, faisant suite à la multiplication de manifestations d’intérêt envisageant un rachat mais qui est encore loin d’être conclu. A noter que de l’acquisition de l’entreprise c’est près de 700 milliards de FCFA qui ont été investis réussissant ainsi à faire d’Assala le deuxième producteur de pétrole du Gabon et l’un des plus grands producteurs onshore d’Afrique, pompant environ 55 000 barils par jour.