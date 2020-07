Gabon: culte à la maison, l’initiative des hommes de Dieu pour faire face au confinement

La lutte contre le coronavirus au Gabon qui a notamment entraîné la fermeture des lieux de culte, n’arrêtera très certainement pas la pratique régulière de la prière, du culte et des enseignements. C’est en tout cas le message qu’a laissé entendre le pasteur, accessoirement artiste gospel Ulrich Nzeli, leader au Centre d’adoration des saints prenant par à une célébration de « culte à la maison ».

Fermées depuis le mois de mars, pour cause de coronavirus, les églises au Gabon n’ont toujours pas reçu l’autorisation officielle d’ouverture de leurs portes. Si bon nombre de leaders religieux ont décidé d’investir l’espace numérique pour les célébrations de cultes, certains hommes de Dieu mettent les bouchées doubles en proposant des cultes à la maison. Une initiative selon le pasteur Ulrich Nzeli, inspirée « par la parole du Seigneur », dans le but de réconforter et soutenir les personnes dont la foi a diminué pendant la période de confinement.

« Nous sommes des leaders ayant le souci des âmes, nous nous sommes dit qu’il faut que nous fassions du porte à porte pour réconforter ceux-là qui sont affaiblis, ceux-la qui ne peuvent pas se déplacer, ceux-là qui ont des difficultés pour les édifier pour les encourager à la prière (…) Aujourd’hui, nous avons une pandémie qui ne nous permet plus de nous retrouver dans les différents lieux de culte. Donc comme le dit la Bible, que le plus fort soutienne le plus faible », a-t-il laissé entendre.

Il convient de noter que l’initiative en elle–même n’est pas nouvelle, toutefois, le pasteur Ulrich Nzeli indique qu’elle « a été accentuée par le confinement et entend se poursuivre même après celui-ci ».