Gabon: Creol lance un appel à contribution pour soigner la petite Maria, atteinte d’une tumeur à la jambe

C’est via sa page Facebook dénommée Fondation Creol La Diva que Shanyce Mackaya, de son nom de scène Creol La Diva mobilise depuis plusieurs jours son public en vue d’aider la jeune Maria âgée de 16 ans et atteinte d’une tumeur au pied, à recouvrer la santé. Un acte solidaire qui n’est pas nouveau pour l’artiste. Un seul contact pour soutenir la jeune fille, 077 51 97 82.

Depuis le 8 janvier 2021, Creol La Diva accentue la mobilisation pour soutenir la petite Maria, atteinte d’une tumeur à la jambe gauche. Grâce à son geste, la famille de Maria a pu récolter des sous pour sa fille via une cagnotte ouverte en ligne sur la page de Créol la Diva. C’est beaucoup, mais pas encore suffisant pour bénéficier de soins complets.

« Elle a besoin d’aide et d’une réelle prise en charge pour avoir un espoir de sortir de cette tourmente », a indiqué Creol La Diva, qui s’est rendue au chevet de Maria pour lui apporter du baume au cœur via une séance de photos et de beauté offerte. Afin d’obtenir une suite favorable à cette mobilisation, Creol compte notamment sur l’aide de la Fondation Sylvia Bongo pour la famille, du ministère de la Santé, de la CNAMGS, du Samu Social Gabonais et des médias. Il est possible de soutenir la petite Maria par Airtel money au 077602738, par Mobicash au 066048531 et par Pay pal https://paypal.me/CREOLFANTASTIK?locale.x=fr_FR.