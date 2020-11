Gabon: Créol dévoile le teaser du clip Bougie 144

Créol la Diva tease enfin le clip très attendu de son titre la Bougie Chambre 144 en feat avec 2MJ et J.O.J.O. Celui-ci ne devrait plus tarder et les internautes ont déjà hâte de visualiser.

La Diva de ses fantastiks vient de dévoiler des séquences courtes du très attendu vidéoclip la Bougie Chambre 144. Il faut le dire, la qualité de l’image laissée aux bons soins du réalisateur Vince Boussamba, lui vaudrait bien une distinction à un award de la musique.

Le teaser fait un carton. Les fans ont plus que hâte de le découvrir. Mais Créol veut faire durer le plaisir avant de vider la vessie et viser le million de vues, comme elle l’a indiqué lors d’un de ses nombreux directs sur Facebook. Il n’est mentionné aucune date de sortie officielle du vidéoclip, juste la mention « coming soon », autrement dit, « bientôt disponible ».