Gabon: création d’un programme national de prévention et de contrôle des cancers

Le conseil de ministres de ce vendredi 4 mars 2022 a entériné le projet de décret portant création, missions et organisation du Programme national de prévention et de contrôle des cancers. Un texte qui devrait venir encadrer la lutte contre les cancers au Gabon.

C’est sur présentation du ministre de la Santé que le Conseil de ministres a délibéré sur le projet de décret portant création, missions et organisation du Programme national de prévention et de contrôle des Cancers. Le décret indiqué vise à combler un vide juridique en matière de lutte contre le Cancer, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong devrait donner dans les prochains jours, les composantes de ce programme qui vise à réduire la morbidité et la mortalité dues aux cancers au Gabon.