Gabon: création du Centre des opérations  d’urgence de santé publique

C’est sur présentation du ministre de la Santé et Affaires sociales, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong, que le gouvernement a adopté en Conseil de ministres, le mardi 07 juin 2022, le projet de décret portant création du centre des opérations d’urgence de santé publique (COUPS). Un projet qui vise à mettre en application les dispositions de la loi n°20/2005 du 03 janvier 2006.

Le mardi 07 juin 2022, le Conseil des ministres a pris acte et a délibéré sur le projet de loi portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Centre des opérations d’urgence de santé publique. Il s’agit d’un instrument important dans la préparation collective et la réponse aux différentes menaces sanitaires.

En effet, le Centre des opérations d’urgence de santé publique devrait servir à répondre à de nombreux défis liés à la communication sur les risques, à la surveillance des cas au niveau communautaire et à la prévention de la Covid-19 ainsi que d’autres maladies à potentiel épidémique.

Dans le souci d’assurer un fonctionnement optimal, le COUSP sera composé d’un comité de pilotage, un conseil scientifique et d’une coordination technique nationale.