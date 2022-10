Gabon: création de l’Université Numérique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réuni en Conseil des ministres le jeudi 13 octobre 2022, le gouvernement a adopté le Projet de loi portant création, attributions et organisation de l’Université Numérique du Gabon (UNG). Un établissement public à caractère scientifique, d’enseignement supérieur, dont la mission est d’assurer la formation aux métiers du digital.

Au chapitre des projets d’ordonnance défendus par le gouvernement figure celui présenté par la ministre de l’Enseignement supérieur, Dr. Patrick Mouguiama Daouda portant création, attributions et organisation de l’Université Numérique du Gabon (UNG). Pris en application de l’article 47 de la Constitution, ledit texte précise les orientations données à cet établissement public à caractère scientifique, d’enseignement supérieur.

En effet, « dotée de la personnalité juridique, jouissant d’une autonomie de gestion administrative et financière », l’UNG a pour mission de former aux métiers du digital. Il y est prévu d’assurer la formation numérique initiale et continue à distance. À cela s’ajoutent, l’accompagnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans le développement des offres de formation en ligne, notamment dans la production des ressources pédagogiques numériques

Par ailleurs, l’Université numérique du Gabon aura comme autres objectifs « développer et vulgariser la digitalisation des enseignements dans le système éducatif gabonais et promouvoir la culture de l’entrepreneuriat et de l’innovation numérique », précise le communiqué du gouvernement parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT). Il va sans dire qu’Ali Bongo Ondimba entend faire de cette université un centre d’élite opérationnelle.