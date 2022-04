Gabon: création de l’Institut des maladies infectieuses Daniel Gahouma

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sur présentation du ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, que le Conseil des ministres de ce jeudi 14 avril 2022 a délibéré sur le projet de loi portant création, missions et organisation de l’Institut des maladies infectieuses Daniel Gahouma. La transformation de l’ancien hôpital pédiatrique d’Owendo en Institut des maladies infectieuses est l’un des projets phares de Rose Christiane Ossouka Raponda, présenté aux représentants du peuple, en septembre 2020, à la suite de sa nomination en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement.

Faisant partie des 45 engagements de Rose Christiane Ossouka Raponda en sa qualité de chef du gouvernement, ce projet n’avait pas encore fait l’objet d’une décision officielle. Ce jeudi 14 avril 2022, le Conseil des ministres a pris acte et a délibéré sur le projet de loi portant création, missions et organisation de l’Institut des maladies infectieuses Daniel Gahouma. L’aboutissement de ce projet vise à concentrer dans le Grand Libreville un moyen de lutte contre les pathologies émergentes.

Selon les conclusions du Conseil des ministres, l’établissement public hospitalo-universitaire, l’Institut des maladies infectieuses Daniel Gahouma aura pour mission « la mise en œuvre de la politique nationale de santé en matière de diagnostic, de soins, de prévention, de formation et recherche en maladies infectieuses et microbiologie ». On apprend également qu’il est placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de la Santé et de l’Enseignement supérieur et est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière.

Le communiqué final du Conseil des ministres souligne également que l’Institut des maladies infectieuses Daniel Gahouma bénéficiera du transfert du plateau technique de l’Hôpital de campagne d’Akanda et du laboratoire Daniel Gahouma, sis au quartier Petit-Paris, à Libreville.