Gabon: création de la plateforme «Résilience» pour l’entraide sociale

C’est dans l’optique de matérialiser l’entraide entre citoyens dans la société gabonaise qu’un jeune compatriote a décidé de mettre en place une plateforme dénommée « résilience ». Une noble initiative qui vise à soutenir, à l’aide des aides multiples et variées, les personnes scolarisées issues de milieux difficiles en leur octroyant une somme hebdomadaire de 6000 FCFA et lutter contre le décrochage scolaire.

Dans une société de plus en plus individualisée et où la crise sanitaire liée à la Covid-19 n’a fait qu’accentuer la fracture sociale, les initiatives visant à développer l’entraide se font rares. Bienheureusement des compatriotes comme Carlos Odjaga s’appuient sur leurs expériences pour mettre en place des plateformes solidaires. En effet, dénommée « Résilience », cette structure associative vise à venir en aide aux apprenants en difficultés sociales et ce, en vue de rompre avec le décrochage scolaire.

À cet effet, la plateforme d’aide s’engage à soutenir financièrement quelques élèves. « C’est 6000 FCFA d’aide hebdomadaire pour un jeune en grande difficulté dans le grand Libreville et au-delà. Cette somme de départ est censée assurer le transport ou la restauration d’un jeune pour qu’il puisse pleinement se consacrer à ses études. Cette aide pourra prendre également une autre forme », a souligné Carlos Odjaga. Une noble action qui nécessite certainement un élan solidaire plus prononcé.

Une initiative qui s’inscrit dans les actions clés dans la lutte contre le décrochage des jeunes en milieu scolaire. Lesquels s’adonnent très souvent à des moyens immoraux tels la prostitution et le vol. Les donateurs sont invités à ne pas hésiter pour soutenir cette initiative d’autant plus que que la transparence totale est de mise au sein de la plateforme « Résilience ». Pour ce faire, une relation avec les enseignants principaux, la communication des relevés des notes en fin de trimestre a été créée. Le but étant de s’assurer que le bénéficiaire continue d’être régulier en classe.