Gabon: coup de projecteur sur la 8ème édition du Festival Plateau Jeune création

En dépit de la Covid-19 qui continue son périple, le festival international de danse dénommé Festival Plateau Jeune Création a bel et bien levé le rideau et se poursuit jusqu’au dimanche 20 décembre 2020 aussi bien en présentiel qu’en format virtuel. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre son promoteur et directeur artistique, Jean Rémi Latif Ogoula face à la presse le 17 décembre dernier à l’Institut Français du Gabon (IFG).

Pas question pour Créative africaine de l’excellence, structure gérée par Jean Rémi Latif Ogoula, assurant l’organisation du Festival Plateau Jeune Création de jeter l’éponge du fait de la Covid-19. Au contraire, c’est l’occasion de se montrer résilient, d’où le thème retenu pour cette 8ème édition : « Crois en ton art ». « Nous avons utilisé deux méthodes cette année à savoir le virtuel et le présentiel (…) Chaque danseur, depuis sa maison, son salon et sa salle de danse, peut bénéficier des ateliers des professionnels », a expliqué Latif Ogoula.

C’est un festival alliant ateliers de danse et partage d’expériences entre artistes, chorégraphes professionnels locaux et ceux à l’international. Pour preuve, l’une des particularités de cette édition 2020 reste le fait qu’elle soit parrainée par la Sud-africaine Sylvia Glasser Magogo, chorégraphe et fondatrice de la structure Moving into Dance, créée en 1978 durant l’apartheid.

En somme, ce qu’il faut retenir c’est que le Festival Plateau Jeune Création cette année, ce sont 10 chorégraphes professionnels et près de 40 danseurs recensés à travers l’Afrique. Lesquels peuvent prendre part à l’évènement depuis chez eux afin de faire rayonner les savoir-faire de la danse.