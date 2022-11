Gabon-Corée du sud: le renforcement de la coopération au coeur de l’échange entre Ali Bongo et Hon Na Kyung-Won

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est en marge de la cérémonie d’ouverture des travaux de la plénière des chefs d’Etats et des gouvernements à la COP27 qui s’est déroulée le lundi 07 novembre 2022 que le chef de l’Etat gabonais a reçu en audience l’envoyée spéciale du président de la République de Corée du Sud pour le Climat et l’Environnement. Ali Bongo Ondimba et Ho Na Kyung-Wo ont évoqué le possible renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines susmentionnés.

Présent au sommet de la COP27 qui s’est ouvert le lundi 7 novembre dernier en Egypte, Ali Bongo Ondimba n’a pas manqué de poursuivre ses rencontres diplomatiques avec les dirigeants du monde engagés dans la préservation de l’environnement et ce, afin de respecter le protocole défini pour lutter efficacement contre le réchauffement de la planète. C’est donc dans cette logique que s’est inscrite l’audience accordée à l’émissaire du président de la République de Corée du Sud en charge du climat et l’environnement.

Ensemble, Ali Bongo Ondimba et Ho Na Kyung-Wo ont tout d’abord passé au crible la coopération entre les deux États, vieille de plusieurs décennies. Laquelle devrait être renforcée notamment dans le domaine de compétence de l’envoyée spéciale. Selon la Présidence gabonaise, les deux personnalités ont tout aussi évoqué ‹‹ les différentes possibilités d’investissements de la Corée au Gabon dans le domaine des infrastructures entre autres, secteurs et le partage d’expérience en matière de gestion de forêts et plus précisément la séquestration des crédits carbone ››.

Par ailleurs, Ali Bongo Ondimba a rassuré le représentant de son homologue sud-coréen quant à la participation du Gabon au prochain Sommet de Séoul prévu se tenir en décembre 2022. Preuve de la bonne santé des relations entre ces deux nations sœurs qui entendent cheminer main dans la main dans plusieurs domaines en l’occurrence la préservation de l’environnement dans lequel le leadership de notre pays semble désormais faire école.