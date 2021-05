Gabon: consolidation des données de l’annuaire statistique de l’éducation 2018-2019

Le Ministère de l’Education nationale a accueilli ce 1er Mai 2021, la cérémonie de clôture de l’atelier de consolidation des données de l’annuaire statistique 2018/2019. Organisé avec le concours de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), l’objectif de cet atelier qui a duré 2 semaines était de renforcer les données visant à faciliter la réalisation du diagnostic sectoriel ainsi que l’élaboration du plan sectoriel de l’éducation.

Cette phase de consolidation fait suite à une mission d’experts, tenue en mars dernier à Libreville, du Bureau régional multisectoriel de l’Unesco pour l’Afrique centrale basé à Yaoundé et de l’Institut international de planification de l’éducation (IIPE), dans le cadre de la deuxième phase du projet « Appui à la production des statistiques basiques et à l’élaboration du Plan sectoriel de l’éducation ». Elle avait pour objectif de vérifier la fiabilité des données de l’annuaire statistique de l’éducation 2018/2019.

En effet, cet atelier de consolidation a consisté à collecter les informations fiables et crédibles portant sur l’organisation du système éducatif et sur l’accès, l’équité, et la disparité, l’efficacité interne, la qualité de l’éducation, l’efficacité externe et employabilité, le coût et financement, la gouvernance du système éducatif, d’une part. Elle a notamment permis de confronter des informations sur le système éducatif émanant de différentes sources, d’autre part.

En d’autres termes, il s’est agit de collecter des données dites « secondaires », auprès des administrations publiques et des partenaires au développement à l’instar de la Banque mondiale, de l’Unesco, l’OIF, l’Agence française de développement, relatives aux dépenses de l’Etat pour le secteur de l’éducation au Gabon.



Notons que la première phase de ce projet a permis de collecter les données essentielles du secteur de l’éducation pour la production de l’annuaire statistique 2018/2019 couvrant les besoins de base de l’ensemble des sous-secteurs de l’éducation. Un taux de couverture global s’élevant à 96%, selon l’Unesco. Le but étant de relever les défis inhérents à l’accomplissement de l’agenda éducation 2030 des Nations unies et de l’ODD 4. Lequel envisage d’« assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ».