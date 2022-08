 Gabon: Conservation justice en appui au développement de l’apiculture dans l’Ogooué-Ivindo et la Ngounié

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’organisation non gouvernementale Conservation justice a récemment entrepris de venir en soutien aux populations des provinces de l’Ogooué-Ivindo et de la Ngounié à travers le programme de Renforcement de l’Application de la Loi sur la Faune et la Flore (RALFF) . L’objectif, selon cette plateforme, est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie, au développement des communautés résidant locales par l’apiculture.

Le programme de Renforcement de l’Application de la Loi sur la Faune et la Flore (RALFF) destiné à soutenir le gouvernement en mettant en œuvre des moyens de dissuasion face au trafic de faune et l’exploitation illégale des forêts déploie depuis 2014 un mécanisme d’accompagnement pour les communautés locales. Pour les initiateurs de ce projet, l’objectif est de former des apiculteurs et inventaires.

L’équipe d’experts composée des membres de Conservation Justice, Muyissi Environnement, Blessing Of The Forest et Apiculture Service Gabon a pour mission la supervision dans l’installation de ruches. C’est dans ce cadre qu’elle s’est rendue dans la province de l’Ogooué-Ivindo afin de vulgariser le métier d’apiculteur. Montrant au passage, que cette activité est génératrice de revenus en plus d’opportunités.

Par ailleurs, les initiateurs n’ont pas manqué de rappeler que ce métier constitue un attrait économique via la production de miel et le développement de l’apitourisme. C’est en tout cas ce qu’a rappelé l’expert en apiculture et consultant pour le projet RALFF. « Les abeilles assurent la pollinisation et participent également au brassage génétique des essences forestières », a souligné Yann Quennet.



Il est judicieux de préciser que les revenus issus de la vente de miel et les autres produits issus de la ruche brute ou transformée en cire, bougies, cosmétiques et même propolis, seront reversés aux communautés. Ce qui devrait leur permettre de subvenir à certains de leurs besoins et de développer des activités connexes essentielles. Vivement son implémentation.