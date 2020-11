Gabon: conférence diplomatique culturelle le 19 décembre prochain

Le Gabon abritera le Samedi 19 décembre 2020 une conférence diplomatique culturelle à la salle polyvalente de la mairie du 6ème arrondissement de Libreville. Placée sous le thème « Développement d’une industrie culturelle au Gabon sur les modèles russe et chinois», cette séance d’échanges permettra aux acteurs culturels tous genres confondus de s’aguerrir sur les expériences occidentales afin d’aboutir à la mise en gestation d’une industrie locale.

Le mouvement de coopération Russie-Afrique-Chine (CRAC) et l’ONG Passerelle organiseront le 19 décembre prochain une conférence diplomatique culturelle sur le thème « Développement d’une industrie culturelle au Gabon sur les modèles russe et chinois». Une véritable table-ronde du secteur culturel qui facilitera l’échange d’expériences entre les acteurs culturels de 3 continents notamment l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Il s’agit entre autres de musiciens, peintres, àculpteurs, stylistes, groupes de danses, écrivains.

Selon les organisateurs, cette rencontre du savoir-faire vise à « mettre en place une véritable industrie culturelle au Gabon, bénéficier des expériences russe et chinoise de la mise en place de l’industrie culturelle au Gabon, identifier les principaux acteurs à l’industrialisation de la culture au Gabon, favoriser des collaborations entre les acteurs culturels du Gabon et les coopérants russes et chinois et la mise en plan d’un comité d’éveil », précise le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Pour ce faire, les acteurs culturels participeront aux principales activités que sont prestation artistique, grande conférence et stands d’exposition. Une aubaine donc pour le Gabon doté d’un potentiel culturel non négligeable avec une cinquantaine de groupes. Une richesse qui selon les initiateurs de ladite conférence demeure « pas valorisée ou du moins mal valorisée ». Gageons que les personnes cibles sauront se mobiliser à cette occasion inouïe