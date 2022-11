Gabon: concours interne et statut du greffier au menu du tête-à-tête avec la garde des sceaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 31 Octobre dernier, le Bureau du Syndicat national des greffiers (Synagref) a été reçu en audience par la ministre de la Justice, Garde des sceaux. Durant cette rencontre, Me Marcel Bouchard Mandji et Erlyne Antonella Ndembet épse Damas ont passé en revue le cahier de charges principalement l’organisation du concours professionnel interne et le nouveau statut particulier des greffiers.

Quelque mois après avoir soumis leur cahier de charges au membre du gouvernement, le président Syndicat national des greffiers accompagné de quelques membres de son bureau, a fait le point sur les revendications contenues dans ledit cahier. Au nombre des points longuement évoqué entre les parties, l’organisation du concours professionnel interne et les avancées du nouveau statut particulier des greffiers.

En marge de cette rencontre, Me Marcel Bouchard Mandji a rappelé l’intérêt de ce type de rencontre. « Au regard de l’effectivité de la nouvelle année judiciaire, il était important pour nous partenaires sociaux de rencontrer notre ministre de tutelle afin de faire le point sur l’état d’avancement de certaines revendications majeures », a-t-il souligné. Avant de traduire leur satisfaction sur les deux points phares.

« S’agissant de l’organisation du concours professionnel interne des greffiers, nous sommes satisfaits des trois arrêtés pris par le ministre de la Justice et contresignés à ce jour par ses homologues du Budget et de la fonction publique », a soutenu Me Marcel Bouchard Mandji qui n’a pas manqué de préciser que lesdits arrêtés offrent la perspective d’une évolution de leur carrière.

Il aura donc fallu le recrutement de nouveaux greffiers par voie externe dans le but de combler le manque criard d’effectif au sein des juridictions. Évoquant la seconde question charnière, le Synagref a souligné que « le projet de loi portant statut particulier des greffiers est en bonne voie. La commission chargée de sa rédaction a déjà transmis la monture qui servira de support aux techniciens du Ministre qui passeront en revue les questions de forme ».

Les travaux de ladite commission reprendront dès le mercredi 2 novembre prochain. Notons que les efforts pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des greffiers ont déjà livré quelques résultats appréciables. Et ce, avec la signature des conventions liées à l’assurance maladie des agents du Ministère de Justice dont l’effectivité est pour très bientôt. À cela s’ajoute la dotation prochains des moyens roulants dont les bénéficiaires seront les responsables des Greffes.