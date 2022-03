Gabon: concours d’entrée au service de Santé des Armées de Lomé 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un concours d’entrée à l’Ecole du Service de Santé des Armées de Lomé sera organisé les 24 et 25 juin 2022, au profit des étudiants de 1ère année détenteurs d’un baccalauréat Scientifique session 2021 et des élèves de Terminale C, D ou S, des établissements du pays.

1. Conditions :

– Etre Gabonais;

– Agé de 21 ans au plus à la date du concours;

– Apte médicalement;

– Avoir la mention assez-bien au Bac;

– Avoir obtenu les notes suivantes au Bac pour les étudiants et dans les classes de 1ère et Terminale pour les élèves :

– Français 28≥

– Physique/ Chimie 10≥

– Mathématiques 10≥

– SVT 10≥

2. Fournir

– 02 photos d’identité;

– 01 acte de naissance légalisé;

– 01 extrait de casier judiciaire;

– 01 certificat médical;

– 01 attestation de scolarité;

– Bulletins des classes de 1ère et Terminale (pour les élèves);

– Copie certifiée et Relevés de notes du Baccalauréat (pour les étudiants).

Les dossiers doivent être déposés à la Direction Générale du Service de Santé Militaire (DCP) sise à la Présidence, le 28 mars 2022, à 12 heures 00 au plus tard.