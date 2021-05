Gabon: concours d’entrée à l’Ecole du service de santé des armées de Lomé

C’est par le biais d’un communiqué paru dans le quotidien L’Union du mardi 04 mai 2021 que la direction générale du service de santé militaire a annoncé la tenue du concours d’entrée à l’Ecole du Service de Santé des Armées de Lomé au Togo. Un concours qui se tiendra les 1er et 02 juin prochain dans l’ensemble des établissements du pays. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Service de santé militaire

Le concours d’entrée à l’Ecole du Service de Santé des Armées de Lomé sera organisé les 1er et 02 juin 2021, au profit des étudiants de 1ère année Bac Scientifique session

2020 et des élèves de Terminale C, D ou S, des établissements du pays.

1. Conditions

Etre Gabonais;

Agé de 21 ans au plus à la date du concours;

Apte médicalement;

Mention assez-bien au Bac;

Notes au bac pour les étudiants et dans les classes de 2nde,

lère et Terminale pour les élèves:

Français >8

Physique/chimie > 10

Mathématiques > 10

SVT> 10

2. Fournir:

02 photos d’identité;

01 acte de naissance légalisé;

01 certificatmédical;

01 attestation de scolarité;

Bulletins de 2nde, 1ère et Terminale (pour les élèves) Copie certifiée et Relevés de notes du Baccalauréat (pour les étudiants).

Les dossiers doivent être déposés à la Direction Générale du service de Santé Militaire (DCP), le 11 mai 2021, à 12 heures 00 au plus tard.

NB: Accès avec tenue correcte et pièce d’identité exigées. Pour plus d’informations, contactez le 066 08 97 04. 14630. »