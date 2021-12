Gabon: communiqué final du Conseil des ministres du vendredi 17 décembre 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 17 décembre 2021, sous la Très Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, Le Conseil des Ministres s’est réuni dès 10h00 au Palais de la Présidence de la République.

A l’ouverture des travaux, le Conseil des Ministres a tenu à féliciter le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA pour l’intense activité diplomatique menée tout au long du dernier trimestre de l’année 2021.

En effet, l’activité du Président de la République s’est caractérisée, à Ryad en Arabie Saoudite par la participation à la 5ème édition du Forum International sur les Investissements.

A la COP 26, en Ecosse, le Chef de l’Etat, a rappelé le rôle majeur que joue le Gabon pour lutter contre les changements climatiques en appelant les pays les plus pollueurs à soumettre de nouveaux plans nationaux sur le Climat.

Au Royaume du Maroc, le Président de la République, a échangé avec Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, sur les questions de renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale.

A Paris, au cours de l’audience avec Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République Française, au Palais de l’Elysée, les thématiques suivantes : la lutte contre le réchauffement climatique ; la protection de l’environnement et le multilatéralisme pour un monde pacifié et équitable ont été abordés.

Enfin, à la 41ème Session de la Conférence Générale de l’UNESCO, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, a réaffirmé l’engagement du Gabon en faveur de la protection du patrimoine naturel et culturel, de la paix et de la justice sociale à travers l’éducation et l’égalité Homme-Femme.

Sur le plan national, le 26 novembre 2021, le Chef de l’Etat, a reçu en audience Monsieur François LOUNCENY FALL, Représentant Spécial et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (UNOCA), qu’accompagnait une délégation des Ministres des Affaires Etrangères des Etats membres de la CEEAC. Les échanges ont porté sur le déroulement des travaux de la 52ème Session du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique Centrale.

Sur un tout autre plan, bien que le bilan épidémiologique de la COVID-19 dans notre pays marque une tendance baissière du nombre de nouvelles contaminations, d’hospitalisations et de décès, et tenant compte de la propagation rapide à l’échelle mondiale du nouveau variant Omicron, le Conseil des Ministres invite les populations à privilégier le vaccin et à maintenir l’observation rigoureuse des mesures barrières.

Aussi, le Gouvernement a-t-il été instruit de renforcer le dispositif actuel de prise en charge dans l’ensemble des sites de vaccination.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Sur présentation de Madame le Ministre, le Conseil des Ministres a adopté le Projet de loi portant réorganisation du Conseil National de la Démocratie (CND).

Le présent projet de texte vise l’amélioration du fonctionnement du Conseil National de la Démocratie pour une meilleure cohérence dans l’exécution de ses missions.

Au titre des innovations, il est à noter que, outre le renforcement des missions et dans l’objectif d’une recherche de réelle objectivité dans les décisions à rendre par le CND, le nouveau texte ne retient désormais comme membres du Conseil que les personnalités suivantes :

– les anciens Président de la République; les anciens Premiers Ministres ;

– les anciens Présidents l’Assemblée Nationale; les anciens Présidents du Sénat ;

– les dirigeants des partis politiques légalement reconnus, à raison de deux par parti politique.

Le bureau du CND connait une augmentation du nombre de ses membres permettant ainsi un équilibre de représentativité avec désormais deux Vice-Présidents, deux Rapporteurs et deux Questeurs. La durée du mandat des membres du bureau est portée à quatre ans non renouvelables.

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Monsieur le Ministre d’Etat a soumis au Conseil des Ministres, qui l’a adopté, le projet de décret portant désignation du concessionnaire pour la conception, le financement, la construction, l’exploitation et le transfert de propriétés d’une centrale thermique de 120MW fonctionnant au gaz, dans la commune d’Owendo au Gabon.

Ce projet de décret, pris en application des dispositions de l’Article 8 de l’ordonnance n°007/PR/2021 du 19 février 2021 portant modification de l’article 8 de la loi n°24/2016 du 29 décembre 2016 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique et de l’eau potable en République gabonaise, ratifié par la loi n°008/2021 du 12 juillet 2021, vise à remplir la première condition d’entrée en vigueur de la Convention de concession susmentionnée.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

Monsieur le Ministre a présenté au Conseil des Ministres, qui l’a adopté, le projet de décret fixant le statut des biens de la Poste S.A.

Ledit projet, pris en application des dispositions de l’article 51 de la Constitution et de l’article 51 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, vise à préciser le statut des biens de la Poste S.A.

Au titre de l’article 2 du présent texte, les biens de la Poste S.A, opérateur postal désigné en République Gabonaise, sont insaisissables.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Sur présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a adopté les sept (7) projets de textes suivants :

1- le projet de loi autorisant la ratification du Traité sur le Commerce des Armes, signé le 25 septembre 2013 à New-York.

Le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre de l’adhésion du Gabon, d’une part, à l’engagement de la Communauté internationale de combler le vide juridique régissant les transferts internationaux d’armes classiques, leurs munitions, pièces et composants, et d’autre part, à la volonté des Etats Parties au Traité de règlementer ledit secteur en vue d’atténuer les risques liés aux effets des crimes de guerre ou de violation grave du droit international des droits de l’homme qui pourraient être commis.

2- le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord entre le Gouvernement de la République Gabonaise et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis sur la non double imposition et la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, signé le 1er mars 2019.

3- le projet de loi autorisant la ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République Gabonaise et le Gouvernement de la République Italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale.

4- le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord commercial entre le Gouvernement de la République Gabonaise et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud.

5- le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord commercial entre le Gouvernement de la République Gabonaise et le Gouvernement de la République de Corée sur la non double imposition et la prévention de l’évasion fiscale, en matière d’impôts sur le revenu.

L’adoption des quatre (4) projets de loi susvisés s’inscrit dans le cadre des actions menées par le Gouvernement afin d’inciter l’initiative privée dans la diversification de l’économie nationale.

L’objectif poursuivi par la présente adoption est d’établir et renforcer le cadre juridique propice aux investissements des pays cités avec le Gabon et favoriser un accroissement des relations commerciales entre les parties contractantes.

6- le projet de loi portant protection ou assistance consulaire des Gabonais de l’Etranger.

Pris en application des dispositions de la Constitution, le présent projet de loi définit les conditions d’exercice de la protection consulaire, en mettant un accent particulier contre l’arbitraire, la protection de la dignité humaine, la protection des enfants et des personnes en situation de détresse.

Ainsi, la protection ou l’assistance Consulaire accordée aux gabonais séjournant ou résidant à l’étranger consiste en une aide sur le plan administratif ou juridique dans les cas suivants :

– décès ;

– accident grave ;

– crime grave dont est victime un gabonais ;

– disparition ;

– arrestation ou détention ;

– situation de détresse ;

– enlèvement international d’enfants lorsque l’enfant ou un des parents de celui-ci est gabonais ;

– besoin de titres de voyage provisoires ; – crise consulaire majeure, notamment les catastrophes naturelles ou les crises politiques.

7- le projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la circulation et le trafic illicite des Armes Légères et de Petit Calibre.

Ce décret met en place un cadre national de coordination effective de la gestion des Armes Légères et de Petit Calibre (ALPC), en s’assurant de la collaboration de tous les acteurs gouvernementaux impliqués, des partenaires nationaux et internationaux pour concevoir, orienter, assurer le suivi et l’évaluation des mesures de contrôle et de la bonne gestion des ALPC.

A ce titre, le projet de décret susmentionné crée une Autorité nationale de coordination rattachée au Ministère des Affaires Etrangères conformément à la Convention de l’Afrique Centrale pour le Contrôle des Armes Légères et de Petit Calibre, dite « Convention de Kinshasa » à laquelle le Gabon fait partie.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Monsieur le Ministre a présenté au Conseil des Ministres, qui l’a adopté, le Projet de loi portant création, attribution et organisation du Musée National des Arts, Rites et Traditions du Gabon.

Le présent projet de loi, pris en application des dispositions de l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution, érige le Musée National en un établissement public à caractère culturel dont la mission est organisée autour des activités de valorisation et de préservation de la culture.

Pour son fonctionnement, le Musée National comprend :

– le Conseil d’Administration ;

– la Direction Générale ;

– l’Agence Comptable.

MINISTERE DES EAUX, DES FORETS, DE LA MER, DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE DU PLAN CLIMAT ET DU PLAN D’AFFECTATION DES TERRES

Au terme de la présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a approuvé les deux (2) décrets ci-après :

1. décret portant déclassement des superficies empiétées de l’aire d’exploitation rationnelle de la faune de Setté-Cama.

Pris en application des dispositions du décret 1032/PR/MEFEPEPN du 01 décembre 2004 fixant les modalités de classement et déclassement des forêts et des aires protégées, ce projet de décret a pour objectif, en tenant compte de la situation d’empiètement des aires protégées, de se conformer aux engagements pris au plan international en matière de conservation des aires protégées, mais aussi, de permettre aux opérateurs économiques d’exercer leurs activités en toute légalité dans les zones intéressées.

2. Le décret fixant le régime juridique et établissant la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Conformément aux dispositions des articles 87 à 89 de la loi n° 007/2014 du 1er août 2014 relative à la Protection de l’Environnement en République Gabonaise, ce décret fixe le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et définit la nomenclature qui permettra à notre pays de se doter du cadre légal nécessaire à prévenir, contrôler et gérer les risques environnementaux liés aux activités économiques et à l’utilisation des produits dangereux par les opérateurs des différents secteurs.

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE LA RELANCE

Sur présentation de Madame le Ministre, le Conseil des Ministres a entériné deux (2) projets de loi autorisant l’Etat Gabonais à contracter auprès de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) et la Banque Africaine de Développement (BAD) les deux (2) emprunts suivants :

– un emprunt de quinze milliards (15 000 000 000) de francs CFA, destinés au financement partiel de la stratégie de riposte contre la COVID-19.

– un emprunt de trente-deux milliards sept cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent cinquante mille (32 797 850 000) de francs CFA, destinés au Programme d’Appui aux Réformes Economiques (PARE), en tant que première phase des deux opérations d’Appui Budgétaire Général programmés sur les exercices budgétaires 2021 et 2022.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’EQUIPEMENT ET DES INFRASTRUCTURES

Monsieur le Ministre a présenté au Conseil des Ministres, qui l’a adopté, le projet de décret portant approbation des statuts du Fonds Autonome National d’Entretien Routier (FANER).

Pris en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°032/2021 du 22 mars, ce texte rend exécutoire les statuts du FANER qui se compose du Conseil d’Administration, de la Direction Générale comprenant la Direction administrative et financière et la Direction technique.

MINISTERE DU PETROLE, DU GAZ ET DES MINES

Au terme de la présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a entériné le projet de décret fixant les modalités d’exercice du droit de préemption de l’Etat sur les transferts et cessions des titres sociaux des personnes morales détenant des participations dans les contrats de partage de production.

Le texte indiqué, pris en application des dispositions de l’article 57 de la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019 portant réglementation du secteur des Hydrocarbures en République Gabonaise, a pour principal objectif d’optimiser la gestion et le contrôle de l’activité pétrolière par un suivi, par l’Etat, des opérations de cession, d’achat des actions ou parts sociales des sociétés détenant des intérêts pétroliers dans des contrats de partage de production, par l’instauration d’un mécanisme de communication au Ministère des Hydrocarbures et d’un droit de préemption de l’Etat.

MINISTERE DES TRANSPORTS

Sur présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant approbation des statuts de la Société Gabonaise des Transports Urbains (TRANSURB).

Le présent texte fixe l’organisation et le fonctionnement de TRANSURB, conformément à l’ordonnance n°00006/2020 du 31 janvier 2020.

Ainsi, la société TRANSURB comprend :

– le Conseil d’Administration ;

– la Direction Générale ;

– le Contrôle Budgétaire.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Sur présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a marqué son accord à la demande d’accréditation des personnalités diplomatiques suivantes :

– Son Excellence, Madame Shirley Ho-Vicario, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République des Philippines près la République Gabonaise, avec résidence à Abuja, en République Fédérale du Nigeria ;

– Monseigneur Javier HERRERA CORONA, en qualité de Nonce Apostolique en République Gabonaise, avec résidence à Libreville, au Gabon.

Par ailleurs, le Conseil des Ministres a également approuvé la nomination des Consuls Honoraires ci après :

– Monsieur Jean Juste MBELE, en qualité de Consul Honoraire d’Indonésie à Libreville ;

– Monsieur Dominique CACCIUTOLO, en qualité de Consul Honoraire de la République d’Autriche à Libreville.

MINISTERE DES TRANSPORTS

Le Conseil des Ministres a marqué son accord à la demande d’autorisation de Monsieur le Ministre de négocier, de gré à gré, avec la Société INPAX, filiale du Fonds d’investissement RISE GABON, un contrat de Partenariat Public Privé (PPP) pour la mise en œuvre de la phase développement du projet de construction d’une seconde voie ferrée reliant Owendo à Boué, via Ndjolé.

MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE CHARGE DE LA VIE ASSOCIATIVE

Monsieur le Ministre a soumis au Conseil des Ministre la communication relative aux modalités de l’organisation de la préparation et la participation de l’équipe nationale Les Panthères à la phase finale de la CAN Cameroun 2021 qui aura du 09 janvier au 06 février 2022.

A cet effet, prenant acte de l’organisation sportive en place et soucieux de l’attachement indéfectible de la Nation à son équipe nationale les Panthères, le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA a instruit le Gouvernement à assurer le dispositif spécifique permettant de faciliter et d’encadrer les mouvements des supporters nationaux entre le Gabon et le Cameroun, dans un contexte de lutte et de riposte contre la Covid-19.

Enfin le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET DU PRESIDENT

– Attachée de Cabinet : Mme Magalie Prisca ANGONO FOTSO.

SECRETARIAT GENERAL

– Conseiller du Président de la République : Commandant Jean NZIENGUI ;

– Conseiller du Président de la République : M. Arthur BENGA NDJEME ;

– Conseiller du Président de la République : Mme. Bastante Estefania MOUNDOUNGA ;

– Conseiller du Président de la République : Directeur Central des Affaires Financières : M. Ted Stéphane ADIMINGA KOUNA

Sont remis à la disposition de leurs administrations d’origine les agents ci-après :

– Mme Rodia Helleny RETENO NDIAYE ; – M. Romain DENIEL VANGHA.

Par ailleurs, les agents dont les noms suivent sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite :

– Mesdames

• Euphrasie NTSELE Epouse MBOULET, Conseiller du Président de la République ;

• Eliane NDJOYINA Epouse NDONG EDOU, Attachée de Cabinet à la Présidence de la République ;

• AUGUSTINE SOUMAHO BOSSEDE Epouse OWONO NGUEMA, Attachée de Cabinet à la Présidence de la République ;

• Yvonne NDZELE, Chargée de Mission du Président de la République ;

• Anastasie NGUEMA NDONG, Secrétaire de Cabinet du Président de la République.

-Messieurs :

• Gaetan TSALANDZA OWOBI, Attaché de Cabinet à la Présidence de la République ;

• Joachin-Willy NDONG ONDO, Chargéde Mission du Président de la République.

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

CONSEIL D’ETAT

CABINET DU PREMIER PRESIDENT

– Chef de Cabinet : M. Maurice GNIMBI.

– Conseiller : M. : Kalar Mathieu KOKA MINOU.

– Secrétaire Particulière du Premier Président : Mme Laure DOUTSONA ABLAVI épouse M’BADINGA MOUSSOUNDA.

– Attachée de Cabinet : Mme Brigitte BITOUGHI.

– Chef de Protocole : M. Jim MAYOMBO MBANDIENNE.

– Aide de Camp : Brigadier-Chef Armand MBEMBO MOUGHOULA.

– Agent de Sécurité : Sergent-Chef Major Ralph Quentin ONGOUO OKALA.

– Chauffeur Particulier : M. Ulrich Marcel M’BADINGA MOUSSOUNDA.

CABINET DU PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE PERMANENTE

– Secrétaire Particulière : Mme Cynthia Brunelle BOUSSAMBA épouse SYMAT.

CABINET DU PRESIDENT DE CHAMBRE EN CHARGE DU SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DES ETUDES

– Secrétaire Particulière : Mme Lydia ETOMBE.

CABINET DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE SUIVI DE L’EXECUTION DES DECISIONS JURIDICTIONNELLES

– Secrétaire Particulière : Mme Nina Marina Clechiaèlma BITHA KIBHA épouse SOUNGOU.

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL, ET ENVIRONNEMENT

CABINET DU PRESIDENT

– Secrétaire Particulière : Mme Eva-Coralie MOUELE, en remplacement de Madame Adélaïde Carine Nadège AROUWE POUNEDIAN.

– Chargé d’Etudes : M. : Andy Steeve CHIGOUANGOYE, en remplacement de Madame Eva-Coralie MOUELE.

AUTORITE NATIONALE DE VERIFICATION ET D’AUDIT

CABINET DU VERIFICATEUR

– Aide de Camp : M. Adjudant-chef de la Gendarmerie Pastor APASSI.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

GABON TELECOM

– Président du Conseil d’Administration: M. Jules Marius OGOUEBANDJA

GABON TELEVISION

– Président du Conseil d’Administration: M. Pastor NGOUA N’NEME

– Directeur des Actualités: M. Nick Jocelyn FOUBA

– Directeur des programmes: M. Edgard Martial TCHIBINDA

RADIO GABON

– Conseiller du Directeur Général: Mme Victorine Bella MEYO épouse MOREAU

– Directeur des Actualités parlées: M. Claudette OKOME EWORE

INSTITUT NATIONAL DES POSTES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Directeur Général : Dr. Malcom DJENNO NGOMANDA.

INSTITUT GABONAIS DE L’IMAGE ET DU SON (IGIS)

– Directeur Général : M. Serge ABESSOLO

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

SECRETARIAT GENE RAL

– Secrétaire Général : M. Martin MADOUNGOU MOUELE

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA COHESION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

CABINET DU MINISTRE

– Secrétaire Particulière du Ministre : Mme Janice Alexandra NDOUMBA KOBI.

– Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Prudence EBIMI OKALA.

– Secrétaires de Cabinet :

Mmes :

• Erica Jamila POULISSI MBOU LENDOYE ;

• Alix Correz OUANDZIE ESSONGUE.

– Conseillers du Politique : M. Hugues Severin BALIKIDRA.

– Conseiller chargé de la Décentralisation et du Fonds de la Péréquation : M. Medoux YONGUI.

– Conseiller Juridique : M. Claver Harnac MBELE.

– Conseiller en Communication : Mme Evans Vienna Prédestine EYANG ASSOKO.

– Conseiller Financier : M. Elvis OKOUMA LEBOUSSI.

– Conseiller Diplomatique : Mme Gilberte BOUKANI.

– Chargés d’Etudes :

MM. :

• Romeo OKOGO WOLGUED ;

• Gil Christ MESSA ASSEKO.

– Chauffeur Particulier : Caporal-Chef Géraud MBILA RODIA.

– Chargés d’Etudes :

MM. :

• Robert NGOUONI ;

• Fred ALILI.

MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

CENTRE INTERNATIONAL MULTISECTORIEL DE FORMATION ET D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS (CIMFEP) DE MVENGUE

– Directeur: M. Dieudonné LETZOUMOU ;

– Directeur Adjoint : Mme Brunette MBANG ;

– Chargés d’Etudes :

MM.

• Cyril ENGANDJA ;

• Jean Hervé NZOGHO NDONG.

– Chef de Service Administration et Comptabilité : M. Gildas OBISSAT YOUMOU ;

– Chef de Service Admission et Orientation : Mme Georgina Régina NKOMA épouse MOUSSAVOU ;

– Chef de Service Documentation et information : Mme Audrey IBADI ;

– Chef de Service Formation Initiale : M. Alix Loix DOUKAGA ;

– Chef de Service Continue : M. César MBAMA YELLESSET ;

– Chef de Service Equipement et Maintenance : M. Maurice YOMBI ;

– Chef de Service Hébergement, Restauration et des Activités Socioculturelles : M. Eric NGANDA ;

– Chef de Service Santé : M. Jean Sylvain BIKOUATI ;

– Surveillant Général : M. Alexis AKOUANGOU ;

– Surveillant Général Adjoint 1 : M. Alphonse Berlin BIMBI ONDZIBOU ;

– Surveillant Général Adjoint 2 : M. Franck OSSELE.

MINISTERE DU TOURISME

AGENCE GABONAISE DU TOURISME (AGATOUR)

– Directeur Général Adjoint : M. Guy Roger MENGUE AMVAME

– Conseiller du Directeur Général : M. Youri Yvon Stéphane DISSOUVA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE LA RELANCE

CAISSE DE DEPOT ET DE CONSIGNATION (CDC)

Caissier Général : Mme Alice Yolande AMIAR

MINISTERE DE LA JUSTICE GARDE DES SCEAUX CHARGE DES DROITS DE L’HOMME

CABINET DU MINISTRE

– Chargé de Mission : M. Patrick ADJAYENOT NGUEMA.

SECRETARIAT GENERAL DE LA CHANCELLERIE

SECRETARIAT PARTICULIER DU SECRETAIRE GENERAL DE LA CHANCELLERIE

Secrétaire Particulière : Régisseur Adjoint de la Sécurité Pénitentiaire Irène MOUNGUENGUI.

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES PENALES

SECRETARIAT PARTICULIER DU DIRECTEUR GENERAL

– Secrétaire Particulière : Mme Nadège Patricia NGODJO, Assistante de Direction.

– Chargée d’Etudes : Mme Clarisse ELLA, Contractuel sous statut.

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES

SERVICE COURRIER, ARCHIVES ET DOCUMENTATION

– Chef de Service : Surveillant de la Sécurité Pénitentiaire Marie Hélène BITSAKA.

DIRECTION DE L’ETAT CIVIL

– Directeur : M. Blaise EBANE ESSONO, Administrateur Civil.

DIRECTION DES INSTANCES DELIBERANTES

– Directeur : M. Vianney Fabrice IBOUANA DIRAMBA, Administrateur Civil.

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CIVILES

SECRETARIAT PARTICULIER DU DIRECTEUR GENERAL

– Secrétaire Particulière : Mme Elisabeth MASSOLO, Secrétaire de Direction.

DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE

SERVICE COOPERATION INTERNATIONALE

– Chef de Service : Mme Georgina MEKUI, Conseiller Adjoint de Greffes.

DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

SERVICE ASSISTANTE JUDICIAIRE

– Chef de Service : Régisseur Adjoint de la Sécurité Pénitentiaire Lucie Chantal LOUBASSOU ITSANA.

SERVICE FICHIER NATIONAL DU RCCM

– Chef de Service : M. Gervais NDONDA, Conseiller Adjoint de Greffes.

DIRECTION GENERALE DES DROITS DE L’HOMME

– Directeur Général : Mme Edna Paola BIYOGOU épouse MINKO.

– Directeur de la Promotion des Droits de l’Homme : Mme Phoebe MOULOUNGUI MBOUMBA.

– Chef de Service des Associations et ONG : Mme Edith Olga TAPOYO, Assistante de Communication Sociale.

INSPECTION GENERALE DES SERVICES JUDICIAIRES

– Inspecteurs de Greffes :

MM. :

• Claude Thiery MOUELE, Conseiller de Greffes, confirmé ;

• Alphonse TCHITALA MAKAYA, Conseiller de Greffes ;

• Marius MAMBANYA, Conseiller de Greffes.

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

SERVICE CONCOURS ET RECRUTEMENT, SCOLARITE, COOPERATION ET PARTENARIAT

– Chef de Service : Mme Colette MOUYILI épouse RAKILO, Conseiller de Greffes.

DIRECTION DE LA FORMATION DES ELEVES MAGISTRATS

SERVICE ETUDES ET STAGES

– Chef de Service : Mme Ingride Mamy REKOUNGOUNA ETOKO, Conseiller de Greffes.

DIRECTION DE LA FORMATION DES ELEVES GREFFIERS ET ELEVES HUISSIERS DE JUSTICE

– Directeur : M. Bernard OKANDJI AFOUNDJE, Conseiller de Greffes.

SERVICE ETUDES ET STAGES

– Chef de Service : Mme Pélagie AYIVEGUE ONDO, Conseiller de Greffes.

DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE

SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE DES GREFFIERS ET HUISSIERS DE JUSTICE

– Chef de Service : M. Ange Claude NKOGHE, Conseiller Adjoint de Greffes.

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

– Directeur : Mme Ndouvi Algide LAWSON OMBAGHO, Administrateur Scolaire et Universitaire.

SERVICE INFORMATIQUE, MOYENS ET EQUIPEMENTS

– Chef de Service : M. Arnaud NZIENGUI EYEGUE, Ingénieur des Techniques Informatiques.

MINISTERE DES EAUX, DES FORETS, DE LA MER, DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE DU PLAN CLIMAT ET DU PLAN D’AFFECTATION DES TERRES

CABINET DU MINISTRE

– Conseiller Diplomatique : Mme Ounaida ODZAGA ;

– Chef du Protocole : M. Mbuanga Marc MAPANGOU-MOUCANI.

– Chargé d’études : Mme Anistelle Cléa SOUGOU.

SECRETARIAT GENERAL

– Secrétaire Général Adjoint : M. Félicien Joël BODINGA.

DIRECTION GENERALE DES FORETS

– Chargés d’Etudes du Directeur Général

– Monsieur Freddy MAKILOUTILA, en remplacement de Monsieur Arnaud Patrick EVOUNA BILE.

-Madame Anastasie MOUNANGA BOUDZANGA épouse INDJIELEY épouse

INDJIELEY, en remplacement de Mme Prudence EYA EKO.

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES FORETS

– Directeur du développement des forêts : M. Jacques KAMFOUGA, en remplacement de Mme Inès Nelly MOUSSAVOU BOUSSOUGOU.

– Chef de service des inventaires forestiers : Mme Frédérique Françoise MEZENE, en remplacement de M. Thibault LEVINDA

– Chef de service des permis forestiers : M. MEBALE OBIANG Célestin Camille, en remplacement de Madame ADA MINTO’O Charline

– Chef de service du mécanisme de développement propre : M. MBOULOU ASSOUMOU Pamphile, en remplacement de Mme Murith Félicia ABEME MBA ESSONO.

DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION, CHARGEE DE LA REGLEMENTATION ET DU CONTENTIEUX

– Chef de service des études et de la programmation : M. Anicet SOUMOUNA, en remplacement de Mme Béatrice BIMBISSA MINANGA.

– Chef de Service de la règlementation et du Contentieux : M. Eurol Luce MAPAHA, en remplacement d’Anicet SOUMOUNA.

– Chef de service de la documentation et de la communication : Mme BIGNOUMBE BI NGUIMBI épouse ASSOUMOU.

– Chef de service de la Cartographie : M. Franck Fernand NGOUA ESSONO.

DIRECTION DES FORETS COMMUNAUTAIRES

– Directeur des Forêts communautaires : Mme Béatrice BIMBISSA MINANGA, en remplacement de Lena ILAMA ;

– Chef de service de l’Agroforesterie : M. Judicaël NZIENGUI, en remplacement de Frédérique Françoise MEZENE.

– Chef de service du développement des forêts communautaires : M. Thibault LEVI NDA.§ DIRECTIONS PROVINCIALES

DIRECTION PROVINCIALE DE L’ESTUAIRE

– Directeur Provincial : M. Guy Roger IBOUILI, en remplacement de M. Jacques KAMFOUGA ;

– Chef de Cantonnement de Kango : M. Arnaud Martial MBOUTSOU MATOKA, en remplacement de M. Lionnel NGUEMA ENDAMNE.

DIRECTION PROVINCIALE DU HAUT OGOOUE

– Directeur Provincial : BOUDIALA BOUNGOU Guy Serge, en remplacement de M. Célestin NDINGA GNAMA, appelé à d’autres fonctions

-Brigade de Contrôle du Port Sec de Franceville : M. Marc BEKUI BEKUI, en remplacement de M. Ingrid ONTOULA

– Chef de Cantonnement de Boumango : M. Rhandy MENGOM’EBANG, en remplacement de Mme Célestin MOUBOGA MASSALA

DIRECTION PROVINCIALE DU MOYEN OGOOUE

– Directeur Provincial : M. MOUNGALA Donatien en remplacement de Nadège ANDEME NDONG

– Chef de Cantonnement de Ndjolé : M. Mathias MALOUMBI, en remplacement de M. Axel LITONA BOUBETA

DIRECTION PROVINCIALE DE LA NGOUNIE

– Directeur Provincial : M. Christ Willy Alfred EYABILA, en remplacement Pascal ONDO MBENG ;

– Chef de Cantonnement de Ndendé : M. Gildas YABA, en remplacement M. Calix Aurel BOBO TSAMBA ;

– Chef de Cantonnement de Fougamou : M. Donacien NZINGA BOUNDJANG en remplacement M. Rodelin OVENG ;

– Chef de Cantonement de Mandji : M. Peguy Sidney LIPONDA, en remplacement de M. Marc BEKUI BEKUI ;

– Chef de Cantonnement de Nzenzelé : M. NANG NZE Alexis, en remplacement de Monsieur Gildas YABA ;

– Chef de Cantonnement de Malinga : M. EDANG OBAME Jean Samuel, en remplacement de Monsieur Eric AUGOWET BOUNGUNO D.

DIRECTION PROVINCIALE DE LA NYANGA

– Chef de Cantonnement de Moabi : M. Wilfried ESSONGHE, en remplacement de Madame Eurol Luce MAPAHA, appelé à d’autres fonctions ;

– Chef de Cantonnement de Mabanda : M. Yves Christian MOUKETOU.

DIRECTION PROVINCIALE DE L’OGOOUE IVINDO

– Directeur Provincial : M. Célestin NDINGA GNAMA, en remplacement de M. David MOUISSY MASSALA ;

– Chef de Cantonnement de Booué : M. Aris Christian NZAMBA, en remplacement de Landry NGOULOU.

DIRECTION PROVINCIALE DE L’OGOOUE LOLO

– Chef de Cantonnement de Lastourville : M. Yannick FAUSTHER AWORET, en remplacement de M. Aris Christian NZAMBA ;

– Chef de Cantonnement de Pana : M. Wilfried NGUEMA MVE, en remplacement de BOUDIALA BOUNGOU Guy Serge.

DIRECTION PROVINCIALE DE L’OGOOUE-MARITIME

– Directeur Provincial : M. Miguele ESSIE Dervain, en remplacement de M. David MINANGA ;

– Chef de Cantonnement d’Omboué : M. Alain NDONG NGUEMA, en remplacement de M. Jean Daniel ELLA

– Chef de brigade de la zone économique spéciale du port de Port-Gentil : M. Béranger MANGANGA ZOCK, en remplacement de Monsieur EFFEROL MACHOPO.

DIRECTION PROVINCIALE DU WOLEU NTEM

– Directeur Provincial : M. Hervé Charles NDUME ENGONE en remplacement de M. Donatien MOUNGALA ;

– Chef de Cantonnement de Bitam : M. Rodelin OVENG, en remplacement de Mme Patricia EKOUME EKOMY ;

– Chef de Cantonnement de Mitzic : M. Jean Claude MATIBA, en remplacement de Monsieur GUIBINDA Georges ;

– Chef de cantonnement de Bolossoville : M. Casimir MOUKAGNI, en remplacement de Peguy Sidney LIPONDA ;

– Chef de Brigade de contrôle de Lalara : M. Landry NGOULOU en remplacement de MBOULOU ASSOUMOU Pamphile.

DIRECTION GENERALE DE LA FAUNE ET DES AIRES PROTEGEES

– Chargés d’Etudes du Directeur Général :

– Mme Carole Liliane ROLENGHA MAMBOUNGOU NGOUADANDO.

MM :

– Boris Kevin MAPIKOU ;

– Axel LITONA BOUBETA

– Oumar Gabin ZAMBA, en remplacement de Nathalie YOMBET épse LIYAMANGOYE.

DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE LA COMMUNICATION

– Directeur des Etudes, de la Programmation et de la Communication : M. Victor MANFOUMBI

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DES AIRES PROTEGEES

– Chef de Service de l’identification, classement et promotion des aires protégées : Mme Christelle ESSONGUE-MBINA, en remplacement de MAPIKOU Boris Kevin.

DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE

– Chef de Service des normes et politiques de lutte contre le braconnage : Mme Carine Minette OKOME EYI, en remplacement de Mme Monique NSAFOU LOUEMBE, admise à faire valoir ses droits à la retraite.

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS CYNEGETIQUES

– Chef de service du Suivi de la qualité sanitaire : M. Saint Yves NDONG ONDO, en remplacement de MBADINGA MBOUMBA Clément.

DIRECTION DE LA GESTION DE LA FAUNE ET DE LA CHASSE

– Chef de Service des inventaires et de la protection de la Faune : M. Clément MBADINGA MBOUMBA, en remplacement de Mme KOUMBA MFOUBOU Alphonsine admise à faire valoir ses droits à la retraite.

DIRECTION GENERALE DES INDUSTRIES, DU COMMERCE DU BOIS ET DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS

– Directeur Général : Mme SAMAKE Nina Calista épouse KABOUBI WANIYELE en remplacement de Monsieur NDOUNA ANGO Auguste ;

– Directeur Général Adjoint : Mme NSI BENGONE Natacha Ermence épouse ONA ABIAGA, en remplacement de Madame SAMAKE Nina Calista épouse KABOUBI WANIYELE.

– Chargés d’études du Directeur Général : –Mme EYA EKO Prudence.

MM :

– Cyr Hervé DONG O’BIANG en remplacement de Madame ADA NDOUTOUME Eléonore;

– Jérôme INEGUE en remplacement de KOUNDZI Mireille ;

– Ingrid ONTOULA en remplacement d’EYABILA Chris Willy Alphred;

DIRECTION DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE DU BOIS

– Directeur des Industries et du Commerce du Bois : M. Landry NKEYI , en remplacement de M. Fidèle MBA ASSOUMOU

– Chef de Service de la Transformation Artisanale du Bois : Mme Charline ADA MINTOGO ;

DIRECTION DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS AUTRES QUE LE BOIS D’ŒUVRE

– Directeur de la Valorisation des Produits Forestiers autres que le Bois d’Œuvre : Mme Florence AMIA épouse MINKO en remplacement de Madame NSI BENGONE Natacha Ermence épouse ONA ABIAGA ;

DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE LA REGLEMENTATION

– Chef de Service Cartographique : Mme Josiane Eloïse NGOUNA épse ONTSAGHA, en remplacement de M. Henri NKOULOU ;

DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE

– Chargées d’Etudes :

• Mme Pélagie MIKOTO ;

MM :

• Pierre Martian OBIANG ;

• Jean Bernard MAGUENA ;

• Rudy Aymard MOUIRI M’BIKCKILAT.

DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE

– Directeur : M. Roger François AZIZET.

DIRECTION DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS ET DE L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE

– Directeur : Mme Liliane MEGNENG MENGHE .

DIRECTION DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

– Directeur : Mme Chimène Michelle MILENDJI KOUMBA.

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES PARTENARIATS

– Directeur : M. Judicaël Léonce Eugène ANVANE OBAME

SERVICES D’APPUI

– Chef de Service Courrier, Archives, Documentation et Communication : Mme Josiane OBONO ONDO ;

– Chef de Service Budget, Ressources Humaines et Moyens Généraux : M. François Didier NKOUELET ;

– Chef de Service Etudes et Statistiques : Mme Ginette Stella MENGUE épse NDJEWE

– Chef de Service Système d’Information et Cartographie : M. Achroe JOHNSON

– Chef de Service Coordination Nationale des Conventions Environnementales : M. wenceslas ENGONGA

– Chef de Service Environnement Rural et Urbain : Mme Ginette Stella MENGUE épse NDJEWE, en remplacement de Mme Pélagie ONKANI MIKOTO.

DIRECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES DE LA PREVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS

–Directeur : M. Gilles Christian MANGONGO

DIRECTION DES ETUDES DU CONTENTIEUX ET DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

– Directeur des Etudes du Contentieux et du Droit de l’Environnement : M. Judicaël Léonce Eugène ANVANE OBAME.

– Chef de Service Contentieux et Droit de l’Environnement : Mme Wassiana Trésor AVOMO ONDO épouse ONDENO.

DIRECTION GENERALE DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES

-Directeur Général Adjoint : Dr Jean Félicien LIWOUWOU

– Chef de Service de la Restauration des Ecosystèmes Aquatiques : M. Paulin YEMBI, en remplacement de M. Vincent Alexis N’NANG NZE.

– Chef de Service de l’Aménagement des Milieux Aquatiques: Mme Carine Minette OKOME EYI, en remplacement de M. Paulin YEMBI.

– Chef de service de la Réglementation et du Contentieux : M. Abdel Gaafar ABAGHA ONDO, en remplacement de M. Adrien Wenceslas MOUNDOUNGA.

ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORETS

– Directeur Général: Dr Bruno NKOUMANKALI.

– Directeur des Etudes et des Stages : Dr Inès Nelly MOUSSAVOU BOUSSOUGOU, en remplacement de M. Félicien LEOUWOU. AGENCE NATIONALE DES PARCS NATIONAUX

SECRETARIAT EXECUTIF

– Conseiller Scientifique : M. Stéphane NTIE, en remplacement de Mme Aurelie KOUMBA PAMBO ;

– Direction des Affaires Financières : M. Sydney MBADINGA MFOUMBI, en remplacement de M. Serge BONGO ;

– Directeur des Ressources Humaines : M. Jean Polycarpe MANZA Me DOUMBENENY en remplacement de Mme Anny Florence MAROGA.

COMPLEXE DES AIRES PROTEGEES DE PORT GENTIL

– Conservateur : M. DITOUGOU Karl Stecy, précédemment Conservateur du Parc national d’Akanda, en remplacement de M. Régis Judicaël KEMA KEMA.

PARC NATIONAL DE WAKA

– Conservateur : Guy Ghislain IBINGA SANA, précédemment Conservateur adjoint de la réserve présidentielle de Wonga Wongué, en remplacement de Dr Christophe Roland ZINGA KOUMBA, remis à la disposition de son administration d’origine.

PARC NATIONAL DES PLATEAUX BATEKE

– Conservateur : M. Yves MIHINDOU, précédemment Conservateur adjoint du parc national de Mwagna, en remplacement de M. Kevin Ulrich LEKOGO KIANA, remis à la disposition de son administration d’origine.

PARC NATIONAL D’AKANDA CHARGE DU PARC MARIN DE MBANIE ET DES RESERVES AQUATIQUES DU CAP ESTERIAS ET DU CAILLOU

– Conservateur : M. Gilbert MOUKANGA, précédemment Conservateur adjoint du parc national d’AKANDA, en remplacement de M. Karl Stecy DITOUGOU, appelé à d’autres fonctions.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES, DE L’EDUCATION NATIONALE CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

– Chargé d’Etudes : M. Gabin Rispal EMORE MBA.

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

– Inspecteur Général : Mme Nicole NZAOU REKATI.

– Inspecteur Général Adjoint : M. Jean Benoit MAKOUNDI.

Sont nommés Inspecteurs à l’Inspection Générale des Services, chargés de contrôler et de suivre la régularité de l’activité des services déconcentrés :

Pour la Province de l’Estuaire :

• Colette AZIZET ;

• Anna Rachelle BANDA MAMBOUNDOU ; • Clémence NZINGA epse MEBALE ; • Parfait BOUKA.

Pour les Provinces Haut-Ogooué et Ogooué-Lolo :

• Rigobert NGOSSANGA ;

• Emmanuel BIYOGHE ;

• Robert ENDAMANE.

Pour les Provinces Moyen-Ogooué et Ogooué Maritime :

• Eliane PAMBOUD ;

• MOUKAGNI MISSAMOU ;

• Moise Stéphane MEYO ME-NKOGHE. Pour les Provinces Ngounié et Nyanga : • Manuella BIYI MINKO ;

• Maryse DUBOZE ;

• MOUSSAVOU MOUASSAVOU.

Pour les Provinces Woleu Ntem et Ogooué-Ivindo :

• Marcelin MANA OFFOBO ;

• Rufin MVE ABA’A.

Pour les Services des Enseignements Privés confessionnels

• Joseph NNANG OBIANG ;

• Jean Robert LOUEMBET ;

• Jean Claude MOUSSAVOU ;

• Julien BOUPENGA.

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES EXAMENS ET CONCOURS

– Directeur Général : Nicaise MOUTSIANGOU, en remplacement de M. Joachim ONDJILA OGNELE.

– Directeur Général Adjoint : Mme Marie Louise NIANGUI MOMBO, en remplacement de Mme Guylene Stella PYGA épouse LOUANGO.

– Chargés d’Etudes :

• M. Félicien NGOUAYI, en remplacement de Mme Marlène Myriam MINDZE MI ZE. • Edmonde NSI ;

• Armand Arsène MAGNANGA, en remplacement de NZOGHE EKANG Robert ; • Jean Camille ENGOANG ONA, Informaticien.

DIRECTION DU BACCALAUREAT

– Directeur du Baccalauréat : Mme Nadège NANG MAYOMBO, en remplacement de M. Marcelin MANA OFFOBO.

– Directeur Adjoint : M. Ernest MOUYOPA, en remplacement de M. Nadège NANG MAYOMBO.

CHEFS DE SERVICE

– Service Gestion du Baccalauréat : M. Franck Alain MANAZAMBI.

– Service Gestion des Sujets : M. Rodrigue MAVOUNGOU.

– Service Logistique : M. Donald ONDO ABESSOLO.

– Service Registre du Baccalauréat : M. Sylvain AGNOUGA.

DIRECTION DES EXAMENS

– Directeur : Mme Andrée Léocadie MAGANGA, en remplacement de M. Armand Paul BEH BIYOGHO.

– Directeur Adjoint : M. Jean de Lacroix BIBANA, en remplacement de M. Franck Alain DOUKAGA.

CHEFS DE SERVICE

– Service Examens de I ’Enseignement Primaire : Viviane Joséphine WAYITA, en remplacement d’OKOME OYONO.

– Service Examens de l’Enseignement Secondaire : Mme Mariette Angélique MUSSUKUBULINGUI.

– Service Examens de l’Enseignement Normal : Mme Eve Jeanne EFFOUA ESSEMVOU, en remplacement de Mme Joséphine WAYITA.

– Service Registre des Examens : M. Thierry IBOUANGA MOUSSAVOU.

DIRECTION DES CONCOURS

– Directeur : M. MINDJAHOU MOUBAMBA, en remplacement de Mme Lucienne Yvette MYAMBALLAS.

– Directeur Adjoint : Mme Odile MANGANGA MIHINDOU DISSOUVA.

CHEFS DE SERVICE

– Service Registre des Concours : Mme Georgina EYANG OBAME Epse MAYOMBO.

– Service Concours Professionnels Internes : M. Jean Yves MOULOUNGUI MOULINGUI.

– Service Concours Professionnels Externes : Mme Chimène ANTOMPINDI, en

remplacement de M. Dieudonné ENGWANG BEKALE.

– Service Concours Scolaires : Mme Evangeline ADA NKOGHE.

CELLULE DE GESTION DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE

– Directeur Administrateur : M. Frédéric OTHA VOULA.

– Directeur Adjoint chargé des Bac Techn et Prof : M. Huguette TSOGHOU MACKOBOU, en remplacement de M. Tristan Noël OBAME SIMA.

– Directeur Adjoint chargé des Examens et Concours de I’ETP : Mme Solange BANDOUKOU.

CHARGES D ‘ETUDES

MM. :

• Arnaud Landry MOUCKAGNY, en remplacement de M. Constant MOTO OSSENE ;

• Jacob NDJOUMA ;

• Judicaël ESSANGA BANDJE ;

• Mme Gabriel Justin PANGOT.

CHEFS DE SERVICE

– Service Bac Technologique STI : Dieudonné KOMBI.

– Service Bac Technologique STT : Fabien MOUAKOUA, en remplacement de Mme Huguette TSOGHOU MACKOBOU.

– Service Baccalauréat Professionnel : M. Rémy BIYOGHE OBIANG.

– Service Examens et Concours de l ‘Industriel : M. Albert NGOUPEYOU.

– Service Examens et Concours du Tertiaire : M. Edmond GOLOU.

– Service Logistique : Mme Nicole NTSAME.

– Service Commissions et Sélection : M. François MVONO MVE.

DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET NORMAL

– Directeur Général : M. Blanche-Reine MENGUE MINTSA épse MEBALEY.

– Directeur Général Adjoint : M. Frédéric LECKYOU, en remplacement de MANIGUI Valérie.

– CHARGES D’ETUDES

MM

• Christian Prosper ENDAMNE NZE ;

• David Simon NGOMO’O OVONO ; • Serge EVOUNA ;

• Mme Bertille FOUTY.

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

– Directeur : M. Nicaise NGWA, en remplacement de M. Alain MVE, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

– Directeur Adjoint : Mme Albertine BISSO. CHEFS DE SERVICE

– Service Scolarité et de l’orientation : M. Justin Ondo ENGOUANG.

– Service Équipements : M. Christ Olivier ELLA MBA.

– Service Programmes : M. Arnold LIWAKA WADA.

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

– Directeur : M. Pascal MASSANDE, en remplacement de François NGUEMBI.

– Directeur Adjoint : Mme Huguette NFONO ONDO épse TATY.

CHEFS DE SERVICE

– Service Scolarité : Mme Jeanne Marie N’NEGUE OKOUE ép. MINKO.

– Service Equipements : M. Dieudonné VOUBOU VOUBOU.

– Service Programmes : Mme Elisabeth GUITSIEMOUGA.

– Service Statistiques : M. Jean Louis MAGANGA BOULINGUI.

– Service Ecoles Publiques Conventionnées : Mme Florence MOUSSOUNDA.

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRÉ PRIMAIRE

− Directeur : M. Georges ANGOUE.

− Directeur Adjoint : Mme Joséphine KORI Ep. EYAMBA.

− Service Aide psychopédagogique : Mme. Paule Annick BAYEMBETSI MBOUMBA,

− Service Programmes : Mme. Arlette MAGANGA MAVIOGA.

− Service Statistiques : Mme. Virginie Marie Huguette MOANDAT.

− Service Equipements : M. Germain MATAMBA.

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT NORMAL

− Directeur : Mme. Cisse Chantal LEPENGUED, en remplacement de Hervé Roméo BECALEY NTUTUM.

− Directeur Adjoint : M. Camille PEINDI ; − Chefs de service

• Service Formation initiale et continue du pré primaire et du primaire : M. Alain Loïc TCHILOUMBOU ;

• Service Formation initiale et continue du secondaire : Mme Ambroise MBOULOU ;

• Service Equipments : Mme Catherine CHAMMOUGOM ;

• Service Recherche psychopédagogique : Mme Bertille Nadia MATSOUGOU MAYOMBO

• Service Statistiques : Mme Denise OGANDAGA MBOUNGOU ;

DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

− Directeur Général : Mme. Laure Pascale CHEVALIER en remplacement de Jacques KOUMBA ;

− Directeur Général Adjoint : Mme Yolande TCHANGO en remplacement de Géneviève AVOMO BIDZO ;

− Chargés d’études

• Mme Adèle Judith BIVEGHE BI-OVONO ; MM.

– Antoine ASSOUME NKOME, Professeur du Second Degré Technique ;

– François MBADINGA KOUMBA.

DIRECTION DES ETUDES DE LA PROGRAMMATION ET DES STATISTIQUES

− Directeur : M. Léopold Marin MAMBINGA ;

− Directeur Adjoint : M. Jean Baptiste ONDO OBIANG ;

− Service Etudes : M. Guy Serge IKOU MOUYOUMA ;

− Service Méthodes et Programmes : Mme ONDO Pierre Marie NKYEME ;

− Service Statistiques : Mme Arielle MIMBOUI OBAME ;

DIRECTION DE L’ORIENTATION ET DE LA VIE SCOLAIRE

− Directeur : M. NDJIMBA OKANOUWA TISSA en remplacement de Huguette MACKANGA IWENGA ;

− Directeur Adjoint : Mme Edna Paméla OZINGA WALIOU en remplacement de NDJIMBA OKANOUWA TISSA ;

CHEFS DE SERVICE

− Service Vie Scolaire : M. OBIANG Louis Claude Bernard ;

− Service Orientation : Mme Zita Léopoldine NDEMBI Ep. LOUBANGOYE ;

− Service Carte Scolaire : Mme Stella ABEME NDONG ;

− Service Relations avec les Opérateurs Economiques : M. Ernest ENGOANG ;

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

− Directeur : M. Désiré OBIANG EDZANG, Professeur du 2nd Degré Technique ;

− Directeur Adjoint : Mme Lucienne Barbe KIKI;

CHEFS DE SERVICE

− Service Établissements d’Enseignement Tech. Publics : M. Jean François NDOUMOU ;

− Service Établissements d’Enseignement Tech privés : Mme Laure MOUKADY BOUANGA Joseph ;

− Service Matériel et des Équipements de Formation : M. Arman MBOUMBA ;