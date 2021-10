Gabon: communiqué final du Conseil des ministres du vendredi 15 octobre 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce Vendredi 15 octobre 2021, sous la Très Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, Le Conseil des Ministres s’est réuni dès 10h par visioconférence.

Dès son ouverture, le Conseil des Ministres a relevé l’intense activité diplomatique du Président de la République, Chef de l’Etat, aussi bien au niveau régional qu’international.

En effet, le 24 septembre 2021, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA a pris part, par visioconférence, à la 76eme Session Ordinaire de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Au cours de cette rencontre au Sommet, le Chef de l’Etat a exhorté les dirigeants du monde à plus de multilatéralisme afin de bâtir ensemble une économie mondiale tenant compte des aspirations

des peuples qui souhaitent un partage plus équitable des vaccins et des progrès technologiques face à la pandémie de la COVID-19 qui déstructure notre société.

En séjour de travail à Londres, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Président de la République a été reçu le 29 septembre 2021 par Son Altesse Royale, Le Prince Charles, Prince de Galles. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les questions de défense, d’environnement, de climat et de biodiversité.

Sur le plan régional, le Chef de l’Etat a, pour sa part, reçu en audience, le 12 octobre 2021, Monsieur François LOUNCENY FALL, Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU et Chef du Bureau Régional des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (UNOCA). Lors de cette entrevue, le diplomate onusien a félicité le Président de la République pour les récents succès diplomatiques du Gabon, notamment pour l’élection de notre pays en qualité de Membre non Permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023, la réforme historique de la CEEAC conduite par le Président Ali BONGO ONDIMBA, son leadership en matière de droits de l’homme ainsi que le rôle primordial que notre pays assurera du 1er au 02 novembre 2021 au niveau du segment des Chefs d’Etat et de Gouvernement ou de Délégation lors de la prochaine COP 26 axée sur la préservation de l’environnement qui se tiendra en Ecosse.

Dans le cadre de sa visite de travail à Libreville, Son Excellence Faustin-Archange TOUADERA, Président de la République Centrafricaine, a été reçu le 13 octobre 2021 par Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA. Les échanges entre les deux hommes d’Etat ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale, le retrait du contingent gabonais de la MINUSCA et sur les questions d’intérêt commun. Sur un tout autre plan, le Conseil des Ministres se félicite de la concrétisation des offres du Mécanisme COVAX avec les arrivées successives

de 100 620 doses de vaccin Pfizer et 168.000 doses de vaccins Johnson and Johnson. L’acquisition de ces nouvelles doses vient renforcer les stocks disponibles et permet de diversifier l’offre vaccinale aux populations avec une couverture dans les départements du pays à compter du 18 octobre 2021.

Aussi, au regard des données épidémiologiques marquées par une forte hausse de nouvelles contaminations, suivies d’un taux élevé d’hospitalisation des personnes non vaccinées, le Conseil des Ministres exhorte-t-il toutes les populations résidant au Gabon à privilégier l’effet protecteur du vaccin dont les équipes de campagne itinérantes de proximité, permettent un accès rapide.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

Sur présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a adopté le projet de Loi de Finances Initiale 2022.

Ce projet de budget est élaboré sur la base des très hautes orientations de Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat. Il prend en compte les recommandations issues du débat d’orientation budgétaire du mois de juin dernier, les actions du Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) et les mesures arrêtées dans le programme économique et financier signé avec le Fonds Monétaire International (FMI).

L’élaboration du projet de loi de finances initiale 2022 s’inscrit dans un contexte de reprise de l’activité économique internationale.

En effet, la croissance mondiale est projetée à 4,9% en lien avec le retour à une situation sanitaire maîtrisée et de stabilisation des prix des matières premières.

A ce titre, le projet de loi de finances 2022, vise les objectifs suivants :

– un taux de croissance de 3,0% ;

– la réduction du déficit budgétaire par l’optimisation de la mobilisation des recettes intérieures ;

– l’arrimage des projets d’investissements contenus dans le PAT ;

– l’amélioration des conditions de vie de nos compatriotes à travers la relance de l’économie, la création d’emplois et la réduction des inégalités ;

– la consolidation du système de santé et la poursuite de la riposte contre la Covid-19 par l’intensification de la campagne de vaccination ;

– l’amélioration de l’offre dans le secteur de l’éducation et de la formation ainsi que l’adaptation du système éducatif aux besoins du marché du travail ;

– la consolidation du dispositif de Sécurité et de Défense.

Les principales hypothèses sur lesquelles repose le cadrage macroéconomique et budgétaire 2022 sont arrêtées comme suit :

– une production de pétrole de 11 millions de tonnes, en hausse de 7,8% ;

– un prix du baril pétrole qui s’établirait à 60 dollars en 2022 contre 55 dollars en 2021, soit une hausse de 9,1% ;

– un volume d’exportations de manganèse de 9,2 millions de tonnes, en augmentation de 0,82% ;

– une production de caoutchouc de 7000 tonnes, en baisse de 63,9% ;

– une production de bois débité évaluée à 1,171 million m3, en hausse de 5,2% ;

– une production d’huile de palme brute de 112,2 mille tonnes ;

– un taux de change du dollar américain à 543,2 FCFA/USD, en dépréciation de 1,2%.

A ce titre, le projet de Budget de l’État est équilibré en ressources et en charges à 2936,6 milliards de FCFA contre 3127,6 milliards de FCFA, soit une baisse de 191 milliards de FCFA.

Les Recettes budgétaires (hors recettes affectées aux tiers) seraient évaluées à 1924,6 milliards FCFA, contre 1622,2 milliards FCFA arrêtés dans la Loi de finances rectificative 2021, soit une hausse de 302,4 milliards FCFA. Les Recettes budgétaires se décomposent comme suit :

– Recettes fiscales : 1296,7 milliards FCFA ;

– Dons, legs et fonds de concours : 53,8 milliards FCFA ;

– Cotisations sociales : 102,5 milliards de FCFA ;

– Autres recettes : 629,3 milliards de FCFA. Les Ressources de trésorerie et de financement se chiffreraient à 920,2 milliards FCFA contre 1421,6 milliards FCFA arrêtées dans la LFR 2021, soit une baisse de 501,4 milliards FCFA, en lien avec la réduction des ressources d’emprunt, en dépit de la mobilisation des Droits de tirages spéciaux (DTS).

En ce qui concerne les Dépenses et les Charges de trésorerie, les dépenses budgétaires sont évaluées 1992,5 milliards de FCFA contre 1971,9 milliards de FCFA dans la Loi de finances rectificative, soit une hausse de 20,6 milliards de FCFA, essentiellement due à la prise en charge des dépenses liées aux plans sociaux.

Ces dépenses se répartissent ainsi qu’il suit :

Les Charges financières de la dette qui s’établissent à 316,9 milliards FCFA contre 293,6 milliards FCFA dans la Loi de finances rectificative 2021, soit une augmentation de 23,3 milliards FCFA liée à la hausse du service de la dette intérieure.

Les Dépenses de fonctionnement, hors Compte d’affectation spéciale (CAS), se chiffreraient à 1161,9 milliards FCFA contre 1164,7 milliards FCFA dans la Loi de finances rectificative, soit une baisse de 0,2% correspondant à 2,8 milliards FCFA, en rapport avec la maîtrise des dépenses liées aux subventions.

Les Dépenses d’investissement (hors CAS) s’établiraient à 326,4 milliards FCFA contre 353,3 milliards FCFA dans la loi de finances rectificative 2021, soit une baisse de 8% correspondant à 26,9 milliards FCFA. Cette baisse résulte d’une volonté de privilégier les projets matures ayant fait l’objet d’études.

Les Autres dépenses connaîtraient une augmentation de 13 milliards FCFA pour se situer à 36,5 milliards FCFA. Cette hausse est portée par les coûts sociaux des restructurations des entreprises publiques et les contentieux de l’État.

Par ailleurs, les Charges de trésorerie et de financement s’établiraient à 852,4 milliards FCFA contre 1071,8 milliards FCFA dans la LFR 2021, soit une baisse de 219,4 milliards FCFA, consécutive à la réduction des interventions sur les marchés financiers.

Les dépenses à caractère social ont été renforcées. Elles s’élèvent à 479 milliards FCFA contre 456,2 milliards FCFA dans la Loi de finances rectificative 2021, soit une hausse de 22,8 milliards FCFA.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Au terme de la présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a marqué son accord aux demandes d’agréments de Leurs Excellences Messieurs :

– Mamadou Mandjou BERTHE appelé à exercer en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Mali près la République Gabonaise, avec résidence à Libreville ;

– Sipapela Cletius SIPAPELA appelé à exercer en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Namibie près la République Gabonaise, avec résidence à Brazzaville, en République du Congo.

Le Conseil des Ministres a également approuvé la nomination de Monsieur Christian GOURAYEB en qualité de Consul Honoraire de France à Port- Gentil.

Enfin le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Est remis à la disposition de son administration d’origine M. Davy Franck NZAMBA.

MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DU TRESOR

DIRECTION GENERALE : Inspecteurs Vérificateurs :

– M. Evy-Dan Pacôme ASSOMO;

– Mme Gisèle Pascale SIMANGOYE ONGOLLO ép. BEKALE ;

– M. Guy Nazair SAMBA;

– M. André Nicaise DENGUE;

– M. William MATHANGOYE;

– Madame Mathilde DJIPANO MASSIAKA ép. ELLA BITEGHE, Inspecteur Central du Trésor.

– Chef de Service Courrier : M. FOUSSANDZOGO Rodolphe Flory.

SERVICES D’APPUI

INSPECTION DES SERVICES

POLE AUDIT ET MAITRISE DES RISQUES

Inspecteurs Vérificateurs :

– Mme Ida Angélina MAVIKANA MANGANGUELA Inspecteur Central du Trésor ;

– M. Samuel Dorian MOUELET, Inspecteur Central du Trésor ;

– Monsieur OVONE MINTOGHE Michel, Inspecteur Central du Trésor ;

– Mme DJAGUIBORO épse NZEGUET MOUELET

– MmeMartineJoëlleYANGOVONOMEZU ép. MBOUROU, Inspecteur Central du Trésor ;

Inspecteurs Vérificateurs Adjoints :

– Mme Louise Carole OBONE ELLA ASSA, Inspecteur Central du Trésor ;

– Mme Hervé Georges NKONA OKOUMA, Inspecteur Central du Trésor ;

POLE PILOTAGE ET MANAGEMENT Inspecteurs Vérificateurs – Mme MAPANGOU KOUMBA Francisca, Inspecteur Central du Trésor, – Mme Elise OLINGA ép. ASSA SIMA, Inspecteur Central du Trésor – M. Georges JOUMAS LEHOUMBOU Inspecteur Central du Trésor, Inspecteurs Vérificateurs Adjoints :

– M. Paul MALEKOU BIPAKILA – M. Fabrice BOUBANDA

POLE PILOTAGE ET MANAGEMENT Inspecteurs Vérificateurs

– Mme Carole NTSAME EKOUMA, Chargé de vérification :

– Mme Arlette Carmel ONKOMA AYEMEGUI ép. LENDJONDJO,

POLE CONTROLE DES POSTES COMPTABLES

Inspecteurs Vérificateurs :

– Madame NDEMBY YOUSSOUF Evelyne Y vonne ép. EVINDI NKOROUNA, Inspecteur Central du Trésor ;

– Mme KOUMBA Espérance Désirée ;

– M. NDOMBA Edouard, Inspecteur Central du Trésor ; – M. NDOUMBI MOANGO Jean Marius, Inspecteur Central du Trésor ;

– M.LEMINA Patrice Jean-Claude,Inspecteur du trésor ; Inspecteurs Vérificateurs Adjoints :

– Monsieur LEKANGA MBOMA Jean Marie, Inspecteur du Trésor ;

– Monsieur MPARI Emmanuel, Inspecteur du Trésor ;

– Monsieur Louis Patrice MBOUMBA MOUDOUNGA, Inspecteur Principal du Trésor ;

– Monsieur Fabrice OVOLO, Inspecteur Central du Trésor ; Chargé de Vérification :

– Monsieur OPILI Rais POLE INFORMATIQUE : Inspecteur Vérificateur : – Monsieur PEINDI LEYOKA Jovin, Inspecteur Central du Trésor ; – MonsieurNTUTUMRolandPhilippePierre.



Inspecteur Vérificateur Adjoint : – Monsieur NDONG Pierre

Chargé de vérification :

– Monsieur ANOUZOGO ESSONO Michel

SERVICES CENTRAUX :

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Directeur Adjoint : Monsieur BOUSSOUGOU MAPANGOU Guy Moril ;

Chef de Service Formation et Perfectionnement :

Madame Mariette ;

KWAOU MBOUNDZOU

Chef de Service Contentieux et Affaires Sociales : Monsieur LEBOULOU Rodrigue ;

Chef de Service Recrutement et Gestion des Carrières : Monsieur LASSENY MBOUROU Placide Raymond

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES MOYENS

Directeur Adjoint : Monsieur LEKOGO ONTSIA Nestor, Inspecteur Central du Trésor ;

DIRECTION DE LA CENTRALISATION ET DE LA PRODUCTION COMPTABLE

Directeur Adjoint chargé des Collectivités locales et des établissements publics nationaux : Madame OKIAS Edna

DIRECTION DU COMPTE DE GESTION

Chef de Service recette de l’Etat : Madame ESSEBADI MATIMI Inès Cedya.

DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION

Chef de Service des Etudes : Mme Raïssa Laure Elsa AKOURE LEDOUMOU;

DIRECTION DES OPERATIONS MONETAIRES ET FINANCIERES

– Directeur : Mme Christelle Vincithia NGOUNOU WONDEU ;

– Directeur Adjoint : Mme BARRIER NGOUANGA Sonia Augustine ;

– Chef de service des opérations financières : M. Polynice OYONO, Inspecteur Central du Trésor ;

– Chef de Service Prévision : Monsieur KOUTANA ANEGUE Nicolas, Inspecteur Central du Trésor ;

Chef de service Contrôle des risques : Monsieur AKOMA ONDO Yannick Sander ; Inspecteur Central du Trésor ;

DIRECTION DES REGLEMENTS

Directeur Adjoint : Mme Mariette KOUMBA NZIENGUI, épouse NYAMA ;

Chef de Service Compensation : Madame NGUILI ép. ESSONO OBOUNOU Claudia ;

Chef de Service Règlements : Monsieur OZOUAKI MBIRA OWONDO Greg Rodney, Inspecteur Central du Trésor ;

DIRECTION DE LA DEPENSE

Directeur Adjoint : Lysiane MANFOUMBI,

Inspecteur Central du Trésor ;

Chef de Service Administration Economique et Financière : M. Marjolaine AGAMBOUE épouse ENIE, Inspecteur Central du Trésor ;

DIRECTION DES RECETTES HORS PETROLE

– Chef de Service Comptabilité : M. DIABA Fiacre Aristide, Inspecteur Central du Trésor ;

– Chef de Service Dette croisée : Mme BANGOMEST Marie Danielle, Inspecteur du Trésor ;

– Chef de Service Impôts : Madame NSI ASSOUMOU Lisette ép. BARBERA ;

– Chef de Service Recettes fiscales : Monsieur ANDOUKA Christian, Inspecteur Central du Trésor ;

DIRECTION DES RECETTES AFFECTEES ET PETROLIERES :

– Directeur : M. Vianney MAGANGA MUCKEYTU

– Directeur Adjoint: M. MOUNDOUNGA Lauvych Jessy, Inspecteur Central du trésor ;

– Chef de Service Recettes affectées :

Monsieur Christopher ; KIKI TCHILOULIKA

SERVICES DECONCENTRES SERVICES TERRITORIAUX

RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS Receveur Principal :

– Mme MAGHESHIMANGIENDE MAGNAGA ép. MAGOUANGOU Corinne, en charge du Suivi de la Mobilisation des Ressources ; Pôle Audit.

RECETTE DES GRANDES ENTREPRISES

Receveur : M. MBA NDONG Germain, Inspecteur central du trésor,

TRESORERIE PROVINCIALE L’ESTUAIRE

Fondé de Pouvoirs : Monsieur Albert AKUE.

RECETTE- PERCEPTION D’OWENDO

DE Receveur- Percepteur : Monsieur AGEMINIA MBEDOME Pamphile, Inspecteur Central du Trésor ;

Chef de Service Dépense : Madame EDI ESSOGO Julienne, ép. NTOLO ;

Chef de Service Compte de Gestion : Madame PEMBA Béatrice ;

Chef de Service Recette : Madame MOUSSOUNDA LEWANDJA Ruth Zita ep. BIDONA ;

RECETTE- PERCEPTION D’OKALA :

Receveur- Percepteur : Monsieur MABACKO IKOBA Ghislain, Inspecteur Central du Trésor ;

RECETTE- PERCEPTION DE NZENG- AYONG :

Receveur-Percepteur : Madame ANDEME ONDO Corinne, Inspecteur Central du Trésor ;

Chef de Service Comptabilité et Règlements : Madame MBOUI EDZO Géraldine ép. LEFLEM, Inspecteur du Trésor ;

Chef de service Caisse : Madame ADJAYENO Adrienne Brita ;

RECETTE- PERCEPTION DU PONT NOMBA :

Chef de Service Compte de Gestion :

M. ADA NGYE Armelle ép. NDEMEZOGO, Inspecteur du Trésor ;

RECETTE-PERCEPTION DE NTOUM Percepteur : M. ABOUROU OBINI Edgard RECETTE-PERCEPTION DE COCOBEACH

Percepteur :

M. NYARE ANVAME Julien, Inspecteur du

Trésor ;

RECETTE- PERCEPTION DU CONTENTIEUX DE L’ETAT :

– Receveur-Percepteur : Mme BOUROBOU MAPANGO Marie-Gabrielle ép. BOUTOTO MIHINDOU, Inspecteur

Central du Trésor ;

– Chef de service Dépense : Mme MABEKA MOUBOUASSA Eléonore ép. BISSAGOU ;

– Chef de Service Recette : Mme GUIGAMBOU MOULAMBOU Diane ép. KOUMBA MAWOUMBOU ;

– Chef de Service Caisse : Mme OBIEME Jeanine, Inspecteur du Trésor ;

TRESORERIE PROVINCIALE DU HAUT- OGOOUE

– Chef de Service Recette : M. EKIBA Jean Francis Edouard ;

– Chef de Service Caisse : Monsieur NGUEMA NDONG Patrice, Contrôleur et Huissier du Trésor ;

– Chef de Service Compte de Gestion : Monsieur SAMBA Barthelemy, Contrôleur et Huissier du Trésor ;

– Chef de Service Informatique : M. MOUNDOUNGA Sylver Audrey ;

PERCEPTION DE LECONI

Percepteur : Monsieur NGABINA Félix ;

PERCEPTION D’AKIENI

Percepteur: Monsieur OLOUMOU Sosthène Inspecteur du Trésor ;

PERCEPTION D’OKONDJA

Percepteur : Monsieur NDONG ATOMO Mathieu, Inspecteur du Trésor ;

PERCEPTION DE BONGOVILLE

Percepteur : Monsieur SIONGOUANI Jean Arcade, Inspecteur du Trésor

TRESORERIE PROVINCIALE DU MOYEN OGOOUE

– Chef de Service des Collectivités Locales et Autres Organismes : Monsieur MAVOUNGOU Hughes Patrick, Contrôleur et Huissier du Trésor ;

– Chef de Service Recette : Monsieur MOUGUIAM ABYMOU Albert, Inspecteur Central des Impôts ; TRESORERIE PROVINCIALE DE LA NGOUNIE

– Chef de Service Caisse : M. SANDJA Aristid, Contrôleur et Huissier du Trésor ;

– Chef de Service Informatique : M. OLLA Samuel. PERCEPTION DE FOUGAMOU

– Percepteur : M. Etcheur MAKABOU, Inspecteur du Trésor

– Chef de Service Comptabilité et Règlements : M. MBOMBET IPOUNGAT Rigobert, Contrôleur et Huissier du Trésor ;

– Chef de Service Collectivités Locales et autres Organismes : M. MBOUMBA MAPAGA Guillaume, Contrôleur et Huissier du Trésor TRESORERIE PROVINCIALE DE L’OGOOUE- IVINDO – Trésorier Provincial : M. Franck DJEMBY MA VIOGA – Chef de service Comptabilité et Règlements : M. Ben Alix Gontran LENDIBI OSSIALAS, Contrôleur et Huissier du Trésor ; Chef de Service Collectivités Locales et Autres organismes : Emilien ; M. EDZANG ABESSOLO

PERCEPTION D’OVAN

Percepteur : Monsieur ASSOUMOU NGUEMA Jean Bernard, Inspecteur du Trésor ;

PERCEPTION DE MEKAMBO

Percepteur : Monsieur MASSOUKOU Hugues Clotaire, inspecteur du Trésor ;

TRESORERIE PROVINCIALE DE L’OGOOUE-LOLO

Trésorier Provincial : Monsieur MAKAMBA Brice, Inspecteur Central du Trésor ;

Fondé de Pouvoirs : M. ELLA ONDO Symphorien, Inspecteur du Trésor ;

Chef de Service Comptabilité et Règlements : Madame MITENDI Ariane Sonia ép. MAKAMBA ;

PERCEPTION DE LASTOURVILLE

Percepteur : Monsieur MANGAHOUMA Aimé Constant, Inspecteur du Trésor ;

TRESORERIE PROVINCIALE DE L’OGOOUE MARITIME

Chef de Service Comptabilité et Règlements : M. DIVINGU-DI-NGOL Katsime ;

Chef de Service Recette :

M. MOUKOUTY Aimé Joël ;

Chef de Service Informatique :

M. ZUE ABESSOLO Jean Olivier ;

PERCEPTION D’OMBOUE :

Percepteur : ANGOUE BITEGUE Adrien

TRESORERIE PROVINCIALE DU WOLEU- NTEM

Fondé de Pouvoirs : Monsieur BISSIELOU Benjamin, Inspecteur Central du Trésor ;

Chef de Service Dépense : Monsieur OKOMBA PEA Symphorien ;

Chef de Service Recette : Monsieur ONDOUNDA ASSELE Gildas Armel, Administrateur Civil ;

Chef de Service Compte de Gestion : Madame BILOGHE BITEGHE Sylvie ép. NDONG ZUE, Contrôleur et Huissier du Trésor ;

Chef de Service Caisse : Monsieur BOUDINGA NZENGUE Idriss, Contrôleur et Huissier du Trésor ;

PERCEPTION DE MINVOUL :

Percepteur : M. MOUSSOUNDA Guillaume,

Inspecteur du Trésor ;

SERVICES A AUTONOMIE TECHNIQUE OU

DE GESTION TRESORERIES SPECIALES

TRESORERIE SPECIALE DES FINANCEMENTS EXTERIEURS

Fondé de Pouvoirs : M. APLOGAN ESSIMBA Uriel Geffrey ;

Chef de service Compte de Gestion : M. EYEGHE ZOCK Willy ;

TRESORERIE DE LA DETTE PUBLIQUE

– Fondé de Pouvoirs : M. MOULOUNGUI MIHINDOU , Inspecteur Central du Trésor ;

– Chef de Service Informatique : M. MOUCKAGA MOUCKAGA Eric Larriviere ;

CENTRE DE FORMATION ET DE DOCUMENTATION DU TRESOR

Chef de Service Formation et Pédagogie : Madame AYITEBE Elfried-Pascale ép. IVANGA

RECETTE DES IMPOTS A LA DIRECTION PROVINCIALE DU HAUT- OGOOUE

Receveur des Impôts : Monsieur EROUMBENGANI SAMBA Cédric Jerson, Inspecteur Central du Trésor ;

RECETTE DES IMPOTS A LA DIRECTION PROVINCIALE DU MOYEN OGOOUE

Receveur des Impôts : Monsieur EBACKAUB OBOUNOU Charles Clotaire, Inspecteur Central du Trésor ;

RECETTE DES IMPOTS A LA DIRECTION PROVINCIALE DU WOLEU –NTEM

Receveur des Impôts : Monsieur BIKOUYI MANGANO Moukenguissi, Inspecteur Central du Trésor ;

RECETTE DES IMPOTS A LA DIRECTION PROVINCIALE DE LA NGOUNIE

Receveur des Impôts : Monsieur BASSIBANDA WABI José BADOS, Inspecteur Central du Trésor ;

AGENCES COMPTABLES :

AGENCE COMPTABLE DE LA DOCUMENTATION ET IMMIGRATION :

Fondé de Pouvoirs : Madame WOUONO OGNALIGUI Rachelle, Inspecteur Central du Trésor ;

Chef de Service Comptabilité et Règlements : Mme MOUKODOUM Inès Marina ép. SOSSOU, Attaché des Services Economique et Financier, matricule 160252Z

Chef de Service Compte de Gestion : Mme ACHE NDONG Léonie, Administrateur Civil, matricule 113403Y

AGENCE COMPTABLE DE LA HAC ET DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Agent Comptable : Madame ADZABE NNA Hermine Josabelle ép. NKIET, Inspecteur Central du Trésor ;

AGENCE COMPTABLE DE L’ANPI-GABON

– Fondé de Pouvoirs : Monsieur ANGUILET Christed, Inspecteur Central du Trésor ;

– Chef de service Comptabilité et Règlements : M. BANDANGOYE OPOUYA Kevin Narcisse

AGENCE COMPTABLE DES HOPITAUX MILITAIRES

– Chef de Service Comptabilité et Règlements : Mme MADOUMA MADOUMA Rosalie Ruth, Inspecteur du Trésor ;

– Chef de Service Compte de gestion hôpitaux militaires : Madame WALEMBAUD PEPOKA Laeticia Aurore, Inspecteur du Trésor.

AGENCE COMPTABLE RIPOSTE COVID

– Agent Comptable : M. Nicaise SIGI NZENGUE, Inspecteur du Trésor

– FondédePouvoir:Mme ANGOUMA Josiane ép. APOUBA ;

– Chef de Service recettes : Mme MOURIMA MAGANGA Leatitia Sandrine ;

– Chef de Service Compte de gestion covid : M. OTHA Stive Kant, Inspecteur du Trésor ; AGENCE COMPTABLE DES HOPITAUX PUBLICS DE PORT- GENTIL – Agent Comptable : M. TSOUNGHAT Roland, Inspecteur Central du Trésor ;

AGENCE COMPTABLE DES HOPITAUX PUBLICS DE FRANCEVILLE

Agent Comptable : Monsieur MBOUKOUEDI Hilaire, Inspecteur Central du Trésor ;

Fondé de Pouvoirs : Madame KOMBI Diane ép. EMBINGA OKINDA, Inspecteur du Trésor.

AGENCE COMPTABLE DU CNOU

Agent Comptable : M. LEBOUSSI ALIBALAH Aimerick Bertrand, Inspecteur Central du Trésor ;

AGENCE COMPTABLE DE L’AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

Fondé de Pouvoirs : Monsieur OMPOURA OPANDZA Louis Bertrand ;

Chef de Service Recette : Madame PEINDY PEMBE Marie Claire, Contrôleur et Huissier du Trésor ;

Chef de Service Compte de Gestion : Madame MANGANYA Lucie Solange ép. NGOUWA ;

Chef de Service Caisse : Madame M’VOUMBY Arlette Lydie Dominique ép. BETOLE ADA ;

AGENCE COMPTABLE DE L’ANUTTC

Agent Comptable: Monsieur NDIBANGOYE Annysthene, Inspecteur Central du Trésor ;

Chef de Service Comptabilité et Règlements : Madame DIRAMBA Stacha, Inspecteur du Trésor ;

Chef de Service Compte de Gestion : Madame NKOMBENYONDO Francine Danielle ;

AGENCE COMPTABLE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Fondé de Pouvoirs : Monsieur LOUMBA Josaphat Nolasque, Inspecteur du Trésor

AGENCE COMPTABLE DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

– Chef de service Comptabilité et Règlements : Mme AKELE OBIANG Séraphine, Contrôleur et Huissier du Trésor ;

– Chef de Service Dépense : Mme BAKISSI PEMBA Virginie, Contrôleur et Huissier du Trésor.

AGENCE COMPTABLE DE LA RECETTE DE N’KOK

– Fondé de Pouvoirs : M. Lydie MOUSSAVOU Epouse ASSELE ;

AGENCE COMPTABLE DE L’UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE

– Fondé de Pouvoirs : Mme LEFEVRE COLLARD Line Charlotte Benedicta ;

AGENCE COMPTABLE DE L’UNIVERSITE OMAR BONGO

– Fondé de Pouvoirs : Monsieur DEMBA MBOMA Eugide, Inspecteur Central du Trésor, matricule 176110A

AGENCE COMPTABLE DU NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ELECTRICITE

CONSEIL

– Agent Comptable : M. Romain NZAOU, Inspecteur Central du Trésor,

AGENCE COMPTABLE DE L’OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI

– Agent Comptable : Mme MBIRY OLERI Lydie ép. OTOUNGA OSSIBADJOUO, Inspecteur Central du Trésor ;

– Fondé de Pouvoirs : M. ENIE Louis Innocent Leilab ;

– Chef de Service Compte de Gestion : Mme NZEGOUBADZI MATHOUET Rosine ép. NGNYOGOMIET, Inspecteur du Trésor ;

AGENCE COMPTABLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DU GABON

– Chef de Service Compte de Gestion : Mme MENGUE Marie-Claire ép. OSSINDJI, Inspecteur du Trésor

AGENCE COMPTABLE DE LA COUR DES COMPTES

Chef de Service Compte de Gestion : Madame GAGEONNET Noéline, Inspecteur du Trésor ;

AGENCE COMPTABLE DE L’IGIS

– Fondé de Pouvoirs : Madame KOUAWOU KOUMBA Edwige ép. MUSALA NGUEMBO, Inspecteur Central du Trésor ;

– Chef de Service Recette : Madame BOURDETTE EBONGWA Melissa Cécile, Attaché Culturel ;

AGENCE COMPTABLE DE LA CAISSE DES PENSIONS, DES PRESTATIONS FAMILIALES DES AGENTS DE L’ETAT

– Agent Comptable : M. INGAGA Marcel, Inspecteur Central du Trésor ;

– Fondé de Pouvoirs : Madame BETOE MINTOGHE Annick Yolande ép. NDONG, Inspecteur Central du Trésor ;

– Chef de Service Comptabilité et Règlements : Mme MOUBEMINE Bertille ;

AGENCE COMPTABLE DE L’IST

Agent Comptable : Mme KAMBANGOYE Nina Flore Mathurine, Inspecteur Central du Trésor ;

Chef de Service Comptabilité et Règlements : Mme ADA BEKALE Xavière ép. EBELE NANG

AGENCE COMPTABLE DU CHU ANGONDJE

Chef de Service Comptabilité et Règlements : Mme MOUKANDJA NGOMBI Mélanie ép. INDOUMOU MAMBOUNGOU, Inspecteur du Trésor ;

AGENCE COMPTABLE DE L’USTM ET DU CIRMF

– AgentComptable:Mme MBOUROU JOHN Mireille Rachel ;

– Fondé de Pouvoirs : Monsieur ANGHA TONGO Fiacre Moise, Inspecteur Central du Trésor ;

– Chef de Service Comptabilité et Règlements :

OLIBOKOLI ASSOUMOU Audrey Kédine ép. KABOGUI OLOUNGOU, Inspecteur du Trésor ;

OLIBOKOLI ASSOUMOU Audrey Kédine ép. KABOGUI OLOUNGOU, Inspecteur du Trésor ; – Chef de Service Dépense : Madame MAYELE Christine Ep ACKEYI ;

– Chef de service Compte de Gestion : M. BOUSSENGUI Théodore, Contrôleur et Huissier du Trésor ; AGENCE COMPTABLE DE L’ENEF : Chef de Service Compte de Gestion : Mme KOUNDI LOUBA Christe ép. MAKANGA ; AGENCE COMPTABLE DU CHU DE LIBREVILLE :

M.

– Chef de Service Comptabilité et Règlements : Madame MANENY NDZOPENDA Stella Prudence, Inspecteur du Trésor ;

– Chef de Service Compte de Gestion : Mme BENGONE PONTALIER Marguerite ; AGENCE COMPTABLE DE L’ANBG : – Chef de Service Comptabilité et Règlements : Monsieur OGOULA Georges Junior ; – Chef de Service Dépense : Mme BRUNEAU Paule Liliane ; AGENCE COMPTABLE DE SOGATRA ET ARTF : Fondé de Pouvoirs : Mme OBONE ELLA ASSA, Inspecteur Central du Trésor ;

AGENCE COMPTABLE DE TRANS’URB :

Agent Comptable : Mme KOUMBA NZIENGUI Mariette ép. NYAMA, Inspecteur Central du Trésor ;

Fondé de Pouvoirs : Mme MATAMBA MOULOUNGUI Ép. EHOUMBA Solange, Inspecteur du Trésor ;

Chef de Service Comptabilité et Règlements : Mme BETO ANGO Jacqueline ;

Chef de Service Compte de Gestion : Mme OLENGA Jacqueline, Inspecteur Central du Trésor ;

AGENCE COMPTABLE DE LA COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE :

Agent Comptable : M. MOUGOUBOU Aristide, Inspecteur Central du Trésor ;

Fondé de Pouvoirs : Mme ONDO Corine Lemoue ép. OGNAGNA ;

Chef de Service Compte de Gestion: Mme OMOMONE NSO Gertrude ép. DITOUGOU, Inspecteur du Trésor

AGENCE COMPTABLE DU CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS :

Chef de Service Comptabilité et Règlements : M. EDIMA OKOUMBA

Chef de Service Recette : M. ENKORO EBALY

Chef de Service Compte de Gestion: Mme MACKONGO MAKOMBA Judith, Inspecteur du Trésor, Inspecteur du Trésor ;

AGENCE COMPTABLE DE L’ANFEP ET CONSEIL MINISTERIEL FRONT DE MER :

Agent Comptable : Mme KOYO NZENGUE Brigitte ép. MAYILA, Inspecteur Central du Trésor ;

AGENCE COMPTABLE DE TELEDIFFUSION DU GABON :

Chef de Service Dépense : Mme ODJOGUI Arielle Kettie Pachie ;

AGENCE COMPTABLE DE GABON 24

Chef de Service Recette : Madame AWORA NDAKISSA Joana ;

Chef de service Compte de Gestion: M. BILAMA GANAME Djibril ;

AGENCE COMPTABLE DE L’AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS :

Agent Comptable : M. KOMBILA- KOMBILA Didier, Inspecteur Central du Trésor ;

Fondé de Pouvoirs : M. DITOUGOU François, Inspecteur du Trésor ;

Chef de Service Comptabilité et Règlements : Mme MAGANGA Philippine ;

AGENCE COMPTABLE DE L’OFFICE NATIONAL DE LA SURETE ET DE LA FACILITATION DES AEROPORTS DU GABON :

Fondé de Pouvoirs: Mme BOMBE Marthe- Blanche ép. YOUNGOU-OTHA ;

AGENCE COMPTABLE DU CHU D’OWENDO :

Chef de Service Comptabilité et Règlements : Mme KOUNEKA Josiane ép. OKOLOGO, Inspecteur du Trésor ;

Chef de Service Caisse : Mme ZONENE AKOMONDOUH BABOUHA ;

Chef de Service Compte de Gestion : Monsieur DITSOUGHA MATOKA Roland ;

AGENCE COMPTABLE DE GABON TELEVISION

Chef de Service Comptabilité et Règlements : Mme BANGOYI ICKAMBA Sidonie Edwige ép. MAMBENDA ;

Chef de Service Dépense : Mme LEYAMA KOBA Roselyne ép. OGARI ;

Chef de service Recette : Mme KIGOTSA ETOUGUI Wilfried, Contrôleur et Huissier du Trésor ;

AGENCE COMPTABLE DE L’ANINF :

Chef de Service Dépense : Mme KOMBI EBOUMI Florence ;

Chef de Service Compte de Gestion : Madame MEZU ONGOURE Corinne ;

AGENCE COMPTABLE DE L’ANAVEA :

Agent Comptable : M. Alfred BOUTOTO MIHINDOU ;

Fondé de Pouvoirs : Mme ANGOUE Grâce ép. NGOUBOU, Inspecteur du Trésor ;

Chef de Service Comptabilité et Règlements : Mme OSSAGOU Gaëlle ;

RECETTE MUNICIPALE DE LIBREVILLE :

Chef de Service Comptabilité et Règlements : M. LOUMBA OKOUMA Franck Alex, Inspecteur du Trésor ;

Chef de Service Dépense : Mme NGOYILA ASSIGUISSAMI Laure Chancelle ;

Chef de Service Compte de Gestion: M. TALADJI Elodie Inspecteur Central du Trésor ; Chef de Service Recette : Mme NZANG EBANG Carine ép. AKAME ;

RECETTE MUNICIPALE D’OWENDO :

Chef de Service Dépense : Mme LOKO Eliane Blanche ;

Chef de Service Compte de Gestion : Mme NTOULA Gisette Aubierge Ép. MUSA VU, Contrôleur et Huissier du Trésor ;

Chef de Service Caisse : Mme NTEME NGUEMA Geneviève ép. MEVIANE M’OBIANG, Inspecteur du Trésor ;

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE :

Chef de Service Courrier et Accueil: Mme MOMBO MBINA Chimène Daria ;

DIRECTION DE LA REGULATION DES SECTEURS PUBLIC ET PARA–PUBLIC :

– Directeur : M. MENZU ME NKIET Éric, Inspecteur Central du Trésor ;

– Chef de Service de la Comptabilité Publique : M. LETONANGOYE KOBE Baude Arnaud, Contrôleur et Huissier du Trésor.

Je vous remercie.