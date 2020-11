Gabon: communiqué final du Conseil des ministres du 20 novembre 2020

Le vendredi 20 novembre 2020, sous la Très Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, le Conseil des Ministres s’est réuni dès 10 heures, par visioconférence.

Le début des travaux a été marqué par la communication du Président de la République qui a tenu à rappeler aux Membres du Gouvernement la mission qui est la leur, celle d’œuvrer efficacement au bénéfice du plus grand nombre, c’est-à-dire des populations.

Le Chef de l’Etat a exhorté l’équipe gouvernementale à résolument répondre aux attentes de nos compatriotes, au dynamisme et à l’exemplarité dans l’accomplissement de leur mission républicaine.

En cette période de crise, le Président de la République a particulièrement insisté sur l’impérieuse nécessité d’une plus grande solidarité et d’une performance de l’ensemble des acteurs publics afin d’améliorer et de porter plus haut l’engagement social de l’Etat envers les couches les plus vulnérables de nos populations.

Le Conseil des Ministres a ensuite salué l’implication constante du Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, à travers l’affirmation des positions officielles de notre pays dans les instances internationales.

En effet, le jeudi 12 novembre 2020, le Président de la République, Chef de l’Etat, a participé à la 3ème édition du Forum de Paris sur la Paix.

En vue de reconstruire un monde meilleur et durable, ce Forum a été, pour le Chef de l’Etat, l’occasion d’évoquer les solutions concrètes aux défis posés par la crise sanitaire de la pandémie COVID-19.

Le Président de la République a également réaffirmé son engagement personnel à la consolidation des valeurs universelles de paix, d’unité et de cohésion au niveau national, régional et international.

A l’échelle continentale, le 22 octobre 2020, le Président de la République Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président en Exercice de la CEEAC a, par visioconférence, pris part, à la 2ème Réunion du Bureau de l’Union Africaine (UA) et des Présidents des Communautés Economiques Régionales (CERs).

Au cours de ces assises, le Chef de l’Etat a présenté à ses Pairs la situation relative au processus de l’intégration de la CEEAC ainsi que les dispositions prises par la Communauté dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

Sur le plan intérieur, soucieux d’être toujours proche de ses compatriotes, le Chef de l’Etat a entrepris des visites inopinées dans les quartiers sous-intégrés de la capitale, afin de s’imprégner des difficultés rencontrées par les gabonaises et les gabonais en vue d’apporter des solutions à la problématique de la gestion de la propreté des villes et de l’état du réseau routier mis à rude épreuve en ces temps de saison de pluie.

Par ailleurs, tenant compte de l’actuelle période favorable aux grippes saisonnières classiques et prenant acte des dernières données de la situation épidémiologique qui traduisent une augmentation progressive des cas positifs à la COVID-19, le Conseil des Ministres invite le Gouvernement ainsi que les populations à accentuer la vigilance par la stricte observation des mesures barrières et du port du masque obligatoire.

Sur un tout autre plan, le Conseil des Ministres, qui a pris acte de la saisine des autorités gambiennes par le Ministère des Affaires Etrangères, tient à marquer sa profonde indignation suite au traitement inamical réservé par la Gambie à la délégation de l’Equipe Nationale de Football du Gabon, lors de leur séjour à Banjul, du 15 au 16 novembre 2020, dans le cadre des qualifications à la CAN Cameroun 2021.

Aussi, le Gabon respectueux des accords internationaux auxquels il est Partie, demeure-t-il attaché à l’ouverture de l’enquête lancée par la Confédération Africaine de Football (CAF).

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Madame le Ministre d’Etat a présenté au Conseil des Ministres, qui les a adoptés, deux (2) projets de loi :

1- Le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 003/2003 du 7 mai 2003 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite.

Le présent projet de loi procède de la nécessité d’adapter les dispositions du nouveau texte à la Convention de MERIDA, au Code Pénal et aux recommandations des Institutions de Breton Woods.

A l’effet de la présente modification, la Commission prend dorénavant l’appellation de « Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l’Enrichissement Illicite ». Elle voit le champ des missions qui lui sont assignées élargi du fait de l’adoption des aspects relatifs à la corruption.

2- Le projet de loi modifiant la loi n° 002/2003, instituant un régime de prévention et de répression de l’Enrichissement Illicite en République Gabonaise.

De la nécessité d’une prise en compte des infractions liées à la Corruption, le projet de texte indiqué vise à étendre le champ d’application à la Corruption et à toutes les infractions liées à cette notion ainsi qu’aux infractions assimilées ou connexes.

Ainsi, par le présent texte, outre l’agent public, le régime de prévention et de répression est désormais étendu aux agents du secteur privé qui exercent une charge publique, aux entreprises privées qui exécutent une commande publique et aux personnes morales de droit public.

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Sur présentation de Monsieur le Ministre d’Etat, le Conseil des Ministres a entériné les deux (2) projets de loi ci-après :

– le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 19/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux.

Ce projet de loi vise à combler le vide juridique concernant la procédure de remplacement d’un membre de Bureau d’un Conseil local, dans les cas de démission, de décès, et d’exclusion au sein d’un Parti politique ou d’un empêchement prolongé ou définitif.

Cette disposition, contenue dans l’article 3 et complétant l’article 18 de la présente loi, formalise ainsi la pratique déjà existante dans le cas de remplacement des membres des Bureaux des Conseils.

2- le projet de loi organique portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation en République Gabonaise.

Par la modification des articles 44 et 57, le projet de loi indiqué a pour objectifs de renforcer, dans les Collectivités Locales, l’efficacité du service public, les attributions en matière de gestion de l’assainissement et de l’amélioration du cadre de vie dévolues aux présidents des bureaux des conseils locaux et d’arrondissement.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Sur présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a approuvé la loi autorisant la Ratification du Traité portant création de l’Agence Africaine du Médicament adopté le 11 février 2019 à Addis Abeba en Ethiopie.

L’adoption de cette loi en vue de sa ratification marque la volonté de notre pays d’adhérer à la création de l’instance continentale en charge de fournir aux Etats membres de l’Union Africaine un environnement favorable à la recherche et au développement pharmaceutique, à la production locale, au commerce, à la mutualisation des expertises et au renforcement des capacités du personnel médical.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Monsieur le Ministre a fait adopter par le Conseil des Ministres, le projet de décret portant réorganisation de l’Ecole d’Etat-major de Libreville.

En effet, l’Ecole d’Etat-major de Libreville, est une Ecole nationale à vocation Régionale d’enseignement militaire supérieur du premier degré.

Le décret visé, qui s’inscrit dans le cadre de l’appropriation progressive de cet établissement, formalise la création de trois (3) nouvelles directions, à savoir :

– la Direction des Promotions ;

– la Direction de la Programmation et de la Coordination ;

– la Direction des Etudes et de la Prospective.

Ces trois nouvelles directions visent ainsi à apporter de la cohésion et de l’efficacité dans le fonctionnement régulier de cette grande école militaire.

MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Sur présentation de Madame le Ministre, le Conseil a adopté quatre (4) projets de décrets portant création et organisation de quatre Centres de Formation et d’Enseignement Professionnels avec pour chacun, deux cycles de formation, le cycle de formation secondaire jusqu’au Bac professionnel et le cycle Supérieur accessible aux titulaires du Bac. Il s’agit :

– du projet de décret portant création et organisation du Centre de Formation et d’Enseignement Professionnels aux Métiers du Transport et de la Logistique MOHAMMED VI;

– du projet de décret portant création et organisation du Centre de Formation et d’Enseignement Professionnels Multisectoriel de Nkok ;

– du projet de décret portant création et organisation du Centre de Formation et d’Enseignement Professionnels aux métiers des Technologies de l’Information et de la Communication ;

– du projet de décret portant création et organisation du Centre de Formation et d’Enseignement Professionnels aux Métiers du Bois, du Bâtiment et des Travaux Publics.

Ces centres sont des services déconcentrés placés sous la coordination et le contrôle de l’Agence Nationale de Formation et d’Enseignement Professionnels. Ils sont chargés d’assurer la formation initiale et continue dans différents métiers.

Les structures énoncées présentent la particularité d’impulser la mise en œuvre de la réforme visant la valorisation de la formation professionnelle dans notre pays en vue de :

– réorienter la formation vers les métiers pourvoyeurs d’emplois ;

– répondre à la problématique du chômage des jeunes ;

– instaurer une offre de formation adaptée aux besoins des opérateurs économiques et en phase avec le marché de l’emploi ;

– valoriser les diplômes délivrés de la formation et de l’enseignement professionnels du cycle secondaire jusqu’au cycle supérieur.

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE LA RELANCE

Le Conseil des Ministres a adopté deux (2) projets de décret :

1- le projet de décret fixant les modalités d’évaluation et d’attribution de l’intéressement spécifique servi aux agents des administrations des Douanes, des Impôts, du Trésor et des Hydrocarbures ;

2- le projet de décret instituant une Prime à la Performance Budgétaire.

Les projets de textes énoncés visent à fixer et renforcer le cadre juridique permettant une juste rétribution des avantages liés à la performance des agents des secteurs des Douanes, Impôts, Trésor et Hydrocarbures.

A ce titre, les textes indiqués définissent le mode de définition ainsi que les modalités d’attribution desdits avantages.

MINISTERE DU COMMERCE, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE L’INDUSTRIE

Sur présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant approbation des Statuts de la Chambre Nationale des Métiers de l’Artisanat du Gabon, créée par la loi n°027/2018 du 11 juin 2019 portant orientation de la Politique Nationale de l’Artisanat en République Gabonaise.

A ce titre, l’approbation desdits Statuts est une étape indispensable pour rendre opérationnel cet établissement public à caractère professionnel.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

Le Ministre a sollicité et obtenu du Conseil des Ministres, l’autorisation de négociation directe de contrats de Partenariat Public-Privé avec les opérateurs privés dans le cadre du projet de digitalisation des Services de l’Etat, conformément à l’ordonnance n°009/PR du 11 février 2016 relative aux partenariats public-privé.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Le Conseil des Ministres a marqué son accord aux demandes d’agréments de Leurs Excellences :

– José Marcos NOGUEIRA VIANNA, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérative du Brésil près la République Gabonaise avec résidence à Libreville ;

– Abdelhak AISSAOUI, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire près la République Gabonaise avec résidence à Libreville ;

– Karim BEN BECHER, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne près la République Gabonaise avec résidence à Yaoundé au Cameroun ;

– Calliope DOUTI, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Hellénique près la République Gabonaise avec résidence à Kinshasa en République Démocratique du Congo.

Le Conseil des Ministres a également approuvé la nomination de Monsieur Oliver BEER, en qualité de Représentant du Haut-Commissariat des Réfugiés (HCR) au Gabon avec résidence à Yaoundé au Cameroun.

Par ailleurs, le Conseil des Ministres a pris note de la deuxième communication du Ministre relative au bilan à court terme de la coopération entre le Programme d’Appui à la Stratégie de Sûreté et de Sécurité Maritime (PASSMAR) et la République Gabonaise.

En effet, ce programme de l’Union Européenne, initié au profit de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), vient à la suite des projets Routes Maritimes Critiques du Golfe de Guinée (CRIMGO) et Réseau Interrégional du Golfe de Guinée (GoGIN). Il a pour objectif de :

– favoriser la coopération interrégionale et l’échange d’informations ;

– renforcer la gouvernance des espaces maritimes ;

– accroitre le rôle de la société civile dans la sécurité maritime ;

– soutenir l’ensemble de la chaine judiciaire et les forces opérationnelles.

MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Sur présentation de Madame le Ministre, le Conseil des Ministres a approuvé le Plan d’actions 2020- 2021 contenant trente-une (31) propositions du Forum de la Fonction Publique dont la faisabilité a été appréciée au regard de la situation économique et financière de l’Etat, Il s’agit, entre autres, de :

– la mise en place de la Commission juridique, chargée de la révision des textes régissant le fonctionnement de la Fonction Publique et la gestion des ressources humaines ;

– l’adoption du plan de régularisation progressif des situations administratives pour les années 2020-2021 :

les agents en pré-salaires de tous les secteurs ; • les diplômés de toutes les Ecoles Nationales ;

les reclassements après stages de tous les secteurs de l’administration, les reclassements après concours professionnels et les reclassements après CAMES concernant les personnels enseignants du Ministère de l’enseignement supérieur admis au CAMES et après inscription sur une liste d’aptitude pour l’accession au grade universitaire ;

– la mise en place de la Commission interministérielle (Ministère du Budget, Ministère de la Fonction Publique) sur les modalités d’arrimage des pensions au nouveau système des rémunérations ;

– la réflexion sur l’instauration de cadres de discussion matérialisant le dialogue social au sein des départements ministériels.

MINISTERE DES EAUX, DES FORETS, DE LA MER, DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE DU PLAN CLIMAT ET DU PLAN D’AFFECTATION DES TERRES

Le Conseil des Ministres a approuvé la communication relative à la Directive Nationale sur la culture du Palmier à Huile.

En effet, le présent projet de Directive Nationale constitue la réponse de notre pays à toutes les précautions requises pour un développement de la culture du Palmier à Huile conforme aux meilleurs standards environnementaux internationaux et en phase avec nos objectifs de production agricole et de création d’emplois.

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL

– Conseiller du Président de la République : Mme Alice Gertrude OWANGAL épouse LOFOHORO.

– Conseiller du Président de la République, Président de la Commission Technique de l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG) : M. Albert MOZOGO ASSOUMOU.

– Attachée de Cabinet du Président de la République : Mme Claude JOSE-MARTINS.

– Chargés de Missions du Président de la République :

Mme Mirelle MOUNDAKOU MAPICKA. • M. Cyrille Edgard AUBIN JAMES .

GRANDE CHANCELLERIE (CABINET DU GRAND CHANCELIER DES ORDRES NATIONAUX)

– Conseillers du Président de la République :

Mme. Isabelle BEKALE épouse ONGUENGUE ;

M. Brice- Mathias MOULEINGUI.

– Attachées de Cabinet du Président de la République :

Mmes

Georgina MENGUE ;

Elvie LOUMBOU PWATY .

AGENCE NATIONALE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES (ANINF)

DIRECTION GENERALE

Directeur Général : M. Daniel Christian ROGOMBE;

Directeur Administratif et Financier : M. Arsène Wilfrid ONZAGHE

AUTORITE NATIONALE DE VERIFICATION ET D’AUDIT (ANAVEA)

Vérificateur Général : M. Jhon Makos ANKELY ;

Vérificateur Général Adjoint : M. Pierre OFOUNDA ;

Vérificateur, Responsable de l’Unité d’Audit : M. Benjamin MBA NGUEMA. ;

Vérificateur, Responsable de l’Unité de Vérification : M. Félicien BINGA

PRIMATURE

CABINET DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

– Directeur de Cabinet : M. Noël Landry POSSO.

– Directeur de Cabinet Adjoint : M. Janvier NGOUA ONA.

– Chef de Cabinet : Mme Paule Addhas KOGOU MOMBO.

– Secrétaire Particulier du Premier Ministre : M. Elvis TCHINGA MOUELE.

– Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Michelle Claudette MANGA.

– Secrétaires de Cabinet :

Mmes :

Josiane BOURDES NGOUANGA ; • Jeannette MAGANGA ;

Christelle Rêve Laisia NYAMENDOME NDONG

Lydie KWAOU ;

M. André Mathurin IVALA OGOULA .

– Aide de Camp du Premier Ministre : Commandant Alain NGAKISSA.

– Directeur du Protocole : M. Ulrich JOUMAS TCHYANTOU.

– Chef de Service Accueil : M. Rufin KAMBA.

– Intendant du Premier Ministre : Mme Angèle AGNOURE épouse Do MARCOLINO.

– Médecin Personnel du Premier Ministre : Dr Jean-Bernard MOUCKETOU.

– Conseillers du Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

Mmes :

Louise CARDOT épouse DAMAS ; • Nelly Viviane AMBOUROUE épouse NTCHORERE ;

Nina-Darlyse ANDEME OVONO ,

Letiana BONGO ;

:

Jean Charles IGOHO DEMBA ;

Jean Richard MBENGUILY ;

Ulrich Joël DIOUF ELEWANYE ;

Jean Honoré MOMBO ;

Denis Mathurin OLINGO ;

Jean Pierre ENGANDZAS ;

Ghislain ETOUGHET ;

Sany MEGWAZEB .

DEPARTEMENTS TECHNIQUES A LA PRIMATURE

DEPARTEMENT POLITIQUE, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE, DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES, DES ASSOCIATIONS, DE LA CLASSE POLITIQUE ET DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

– Conseiller Chef du Département : M. Paul ENGNENG ZOLO.

– Conseillers :

M. Lionel MPAGA ROGOMBE ;

Mme Pauline MANFOUMBI .

– Attaché de Cabinet : M. Tiburce MBA NDONG.

– Secrétaire Technique Mme Thérèse Laure AVOME NDONG.

DEPARTEMENT ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET

– Conseiller Chef de Département : M. Blaise Hoenness KOUMBA.

– Conseillers :

:

Léopold NZENG ALLOGHO ;

Claude MOMBO .

– Attaché de Cabinet : M. Médard MOUNGUENGUI

– Secrétaire Technique : Mme Olga Aline DE SOUZA.

DEPARTEMENT SANTE, AFFAIRES SOCIALES, CHARGE DE L’INCLUSION SOCIALE

– Conseiller chef de Département : Dr. Eric BAYE.

– Conseillers :

M. Alexis OBIANG AKUE ;

Mme Micheline Georgina OTOUNGA .

– Secrétaire Technique : Mme Béatrice BETSIAKA AKOMONDOUH.

DEPARTEMENT DIPLOMATIE, COOPERATION INTERNATIONALE, CHARGE DU TOURISME ET DES GABONAIS DE L’EXTERIEUR

– Conseiller Chef de Département : Mme Marie Edith TASSYLA YE DOUMBENENY.

– Conseillers :

M. Edgar Didier ISSEMBE ;

Mme Francisca Ursulla Mercier MOUNDOUNGA .

– Secrétaire Technique : Mme Paule BIKYE MENDOGHO.

DEPARTEMENT JURIDIQUE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA JUSTICE, DE L’AMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DES COLLECTIVITES LOCALES

– Conseiller Chef de Département : M : Joseph MOUNDZIEGOU.

Conseillers :

M. Samuel NZAMBA ;

Mme Pierrette OKOME OBAME .

– Secrétaire Technique : Mme Keshia Anouchka NKOLO AKENDENGUE.

DEPARTEMENT EQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES, TRANSPORTS, CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE

– Conseiller Chef de Département : M. Aimé YEMBI.

– Conseillers :

:

Auguste LOLOS RAPONTCHOMBO ; • Cyprien NDONG ;

Eric MUNDUMILI .

– Attaché de Cabinet : M. ABESSOLO NKOUME.

– Secrétaire Technique : Mme Angélique Olga NONTCHE REAURAT.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 33 sur 58

DEPARTEMENT PRESSE, COMMUNICATION, ECONOMIE NUMERIQUE ET COORDINATION DE LA COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE

– Conseiller Chef de Département : M. Rodrigue MBOUMBA BISSAWOU.

– Conseillers :

:

René Paul SOUZATTE ;

Abel TATY .

– Conseiller chargé de la Direction de la Communication : M. Jacques Fourrier MANGOUMBA MALALOU.

– Attaché de Cabinet, chargé du Service Presse Ecrite : M. Aimé-Manix Rachid MONDJOT

– Attaché de Cabinet, chargé Presse Audiovisuelle : Mme Elsa Myrande ANGUE MEYE.

DEPARTEMENT EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA CULTURE

– Conseiller Chef de Département : Mme Marthe FAUSTHER.

– Conseillers :

Mmes :

Amélie MOULAKA BOUNGUENDZA épouse BANGA EBOUMI ;

Josiane DEMBI MOUDOUKASSA épouse BAKITA ;

M. André Pierre GAWANDJI OLOUNDIGOLO .

– Attaché de Cabinet : M. Marc MBA NDONG.

– Secrétaire Technique : Mme Flaristide NGOLI MAMBOUNDOU épouse KOUANGA.

DEPARTEMENT PETROLE, HYDROCARBURE, GAZ, CHARGE DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

– Conseiller Chef de Département : M. Yvon Guy Donat TCHICOT.

– Conseillers :

:

Francis MAYAGA MIKOLO ;

Guy Roger KOUMBA YEMBI .

– Secrétaire Technique : Mme Vanessa NDOUTOUME NGWAZIWO épouse MBATCHI.

DEPARTEMENT GENRE, CHARGE DE LA FAMILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

– Conseiller chef de Département : Mme Odile OSSAWA, épouse BOUNGAT.

– Conseillers :

me Irène Farelle BAL’ABOUNDOUME épouse KOUNDE ;

M. Florian NDEMA EDZANG .

– Secrétaire Technique : Mme Walice Daria MASSOUNGA DOUKAGA.

DEPARTEMENT ECONOMIE FORESTIERE, ENVIRONNEMENT, CHARGE DE L’AGRICUTURE, DE L’ELEVAGE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

– Conseiller Chef de Département : Mme. Hermance MOURE OKOGHE épouse NANG BEH.

– Conseillers :

Mme. Clarisse SIENO LINGOMBE épouse PONGA ;

M. Yves Armand EMANE .

– Attaché de Cabinet : M. Jean Gabriel ANGUILE AMARA.

– Secrétaire Technique : Mme. Marie France EYANG ALLOUMBA.

DEPARTEMENT FORMATION

PROFESSIONNELLE, ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, EMPLOI, TRAVAIL, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX

– Conseiller Chef de Département : Mme. Célestine OGUEWA épouse BA.

– Conseillers

M.M

Jean Oscar NZOUTSI DIOSSE ;

Destin Rodrigue MACKAYA TAMANE .

– Attaché de Cabinet : M. Yann Davy KASSANGOYE.

– Secrétaire Technique : Mme. Elisabeth MATONGO.

DEPARTEMENT PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, CHARGE DES PARTENARIATS PUBLICS PRIVES, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES, DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

– Conseiller Chef de Département : Mme Nina Alida ABOUNA.

– Conseillers ;

M. Albert NDOUME EDOU ;

Mme. Lysiane NZONG .

– Attaché de Cabinet : Mme. Audrey Malaïka NYANGOUE BIKEIGNE.

– Secrétaire Technique : Mme. Denise Fernande ADJOUGOU épouse BALIKIDRA.

– Attachés de Cabinet :

Mmes :

Sabrina MASSALA ;

Olga EYEANG .

:

Anicet RATANGA ;

Hilaire AGBALIN OBAME .

Hamed Rommel Youlou ANGOUET . • Amédée NGUEMA ETOUGHE .

Chargés de Missions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

– Mmes :

Henriette MASSANGA DIZAMBO ; • Carym Mary Loo MAKITA MAKITA . • Joséphine MAGANGA NFOUANG A. • Héléna Gécica BAGUISSI OUVELOU . • Olive Christiane SIKANGALO MATET .

MM.:

Justin Benjamin EGUEYI ONEWIN ; • Fabrice Taryll MBOUALA MOUROMBO .

Abel YEMBI .

Benjamin SAMBA .

Brice PAZAMBEL .

Benjamin NTOU’OU MEZUI.

Adjudants Chefs :

Ken Stéphane ASSEH AKENDENGUE. • Loasi BOUSSOUGOU.

Francis Marley ATSOUMA.

Adjudant Yvan MOUNANGA .

CHARGES DE MISSIONS A LA PRIMATURE

Mmes :

Rachel NGUIEKA ;

Ghislaine BONDA BITEKE .

Sandrine ABIAGHE ;

Carro Suzy NGNYGONE ;

:

Innocent IKOUBOU ;

Sylvain MADOUMA .

SECRETAIRES TECHNIQUES A LA PRIMATURE

– Mmes ;

Sylvie Carine PEA MAKABI ;

Danielle MOUDAMBOU .

CABINET MILITAIRE

– Directeur de Cabinet : Général de Division Aérienne OSSIMA NDONG Jean Martin.

– Directeur de Cabinet Adjoint : Colonel OBIE Bernard.

– Chef de Cabinet : Commandant IGAMBA Franck.

Par ailleurs, les agents non concernés par les présentes mesures sont remis à la disposition de leurs administrations d’origine.

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

CABINET DU MINISTRE D’ETAT

– Directeur de Cabinet : M. Eric LEMBE MOUSSINGA.

– Secrétaire Particulière : Mme Joselyne NTSAME OVONO.

– Secrétaire Particulier du Directeur de Cabinet : Mme Annie Myriam BISSEYE.

– Secrétaires de Cabinet :

Mmes :

Augustine ADA BIKORO Epouse NZE ; • Christiane NYINGONE Epouse AWOUNG .

– Conseiller Juridique : M. Emile Parfait NDONG NYINGONE.

– Conseiller en Communication : Mme Nupsia Jenniffère MAYOMBO.

– Conseiller Diplomatique: M. Hervé INGUEZA.

– Conseillers Techniques :

Mme. Ophélia MBAZOGHE NSO ; • M. Jean Pierre ELELAGHE NZAME ; • M. Hubert MALIAKESSANY.

– Chargé de Protocole : Mme Erlia BANGA DZOMBA.

– Chargés de Missions :

M. Sébastien MASSONA ;

Mme. Alice Josiane NKOLE .

– Chargés d’Etudes :

:

Pharlin Laurice NDJOKOUNDA NGARI ; • Bertrand LEBATALENE .

COUR DE CASSATION

CABINET DU PROCUREUR GENERAL

– Chef de Cabinet : Maître Grégoire MAMAMPOUGOU, Conseiller Adjoint des Greffes.

– Secrétaire Particulière : Maître Nadine Murielle NDINGA, Conseiller Adjoint des Greffes, en remplacement de Madame Béatrice IDIYATHA admise à faire valoir ses droits à la retraite.

– Secrétaire de Cabinet : Madame Françoise ANTAYI.

– Chef de Protocole : M. Albert TSIBA. – Agents de Sécurité :

Adjudant de Gendarmerie Marc AYANGALA , en remplacement du Maréchal des logis Chef, Vickos ANDOUMBA admis en stage ;

Sergent Gorèze MBOU KOMBE de la Sécurité Pénitentiaire.

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

CABINET DU MINISTRE D’ETAT

– Directeur de Cabinet : M. Moïse OKORE.

– Secrétaire Particulière : Mme Flavienne AVOMO BEKOUNG.

– Secrétaire Particulier du Directeur de Cabinet : M. Léonce OSSAVOU.

– Secrétaires de Cabinet :

Mmes :

Lucie Rachel TSOUNGHAT ;

Sternila Roxane ATSAME NZE .

– Chargés de Missions :

:

Val Jean NDZE NZE ;

Michel NKEGNA BIYAGHE .

– Chargés d’Etudes :

M. Jugglah ESSONE ENONG ;

Mme Roseline AKELE EDOU .

– Conseiller Juridique : M. Alfred KEDINE.

– Conseiller en Communication : Mme Fany Huguette ATSAME ELLA ASSA épse AMVANE MEYO.

– Conseiller Diplomatique, Chargé des Partenariats Public-Privé : Mme Stéphanie Grâce ONA ONDO.

– Conseillers Techniques :

:

Steve Davy ESSONO ;

Nicaise MOANDA .

– Conseiller Chargé des Energies Renouvelables : M. Tony Didier Mohamed Ben NGNARE ABEIGNE.

– Chargé de Protocole : M. Willy Naldi MBA EDOU.

– Chauffeur Particulier du Ministre d’Etat : M. Jean Denis OBIANG NGUEMA.

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

– Inspecteur Général des Services Adjoint : M. Jean Pierre BINGOH OSSOUMA.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

SECRETARIAT GENERAL

– Secrétaire Général : M. Alex Bernard BONGO ONDIMBA.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

SERVICES EXTERIEURS

AMBASSADE DU GABON PRES LA REPUBLIQUE ITALIENNE

– Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire : M. Flavien ENONGOUE.

AMBASSADE, HAUTE REPRESENTATION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE AU ROYAUME DU MAROC

– Deuxième Conseiller, chargée du Secrétariat de l’Ambassadeur : Mme. Arlette Raymonde NYINGONE OBAME.

MINISTERE DE LA PROMOTION, DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

CABINET DU MINISTRE

– Conseiller Financier : M. Yvon Fabrice MOMBO.

– Conseiller en Communication : M. Lucien Loïc Thérence EKOUMA MEWONE.

– Conseiller Diplomatique : M. Arsène BABALA.

– Conseiller Juridique : M. Luc-Constant MEGNE.

– Conseillers Techniques :

Adolphe Gervais MBA ANGO ;

Anastase ONDO ZOGO.

– Chargés d’Etudes :

M . Christian OBAME ABAGA ;

Mme Célestine ABENDANG NDONG.

– Chauffeur Particulier : M. Emery Patrice OBIANG BIBANG.

MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

– Directeur de Cabinet : M. Serge Célestin DELICAT

– Chargés d’Etudes :

Charles MAGANGA ;

Jarry Clair ZINGA MOUSSIROU .

– Chauffeur Particulier du Ministre Délégué : M. Judicaël Eric MIKODJI IPOUMA.

DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE NATIONALE DE LA FORMATION ET D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELLE

– Directeur Général : Mme Nadine Patricia ANGUILET Epouse OBAME

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES, DE L’EDUCATION NATIONALE CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

– Directeur de Cabinet : M. Samson de Paul ELLA MBEANG.

– Secrétaire Particulière du Ministre Délégué: Mme Irma Laure HOBOUYA.

– Secrétaire Particulier du Directeur de Cabinet : Mme Emmanuella Flore GANGBO.

– Secrétaires de Cabinet :

M. Wilfried EYEGHE ;

Mme. Amélie BIANG NTOUTOUME.

– Chargés de Missions :

:

Brice Presley IBOUANGA;

Jean Philippe NZIGOU .

– Chargés d’Etudes :

M. Gaston OTOGHE NZE;

M. Steve Lionnel ESSONGUE MAGANGA.

– Chargé de Protocole : M. Davy Lionel IROUNGUY MOUCKANY.

– Chauffeur Particulier: M. Junior Bérenger MAKOTY.

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DE L’HABITAT

OFFICE DES PORTS ET RADES DU GABON (OPRAG)

– Directeur Régional Port-Gentil : M. Gildard Aymard MBINA IWANGOU ;

– Directeur du Port-môle de Libreville : M. Paul Sydney ANGOUNA LEYOUBOU.

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE (ANAC)

– Directeur Général : Mme Nadine Natalie épouse ANOTO.

COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION INTERIEURE ET INTERNATIONALE (CNNII)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Mme Jacqueline LEKOGO

MINISTERE DU PETROLE, DU GAZ ET DES MINES

SOCIETE GABONAISE D’ENTROPOSAGE DES PRODUITS PETROLIERS (SGEPP)

DIRECTION GENERALE

– Directeur Administratif et Financier : M. Hans Dimitri OWOLO DUOLO.

PIZOLUB

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général : M. Jean Marie KOMBE WORA.

– Directeur Administratif et Financier : M. Michael Robert AWORET AZIZET.

GROUPEMENT D’INTERETS DE L’INITIATIVE SUR LA TRANSPARENCE DES INSDUSTRIES EXTRACTIVES (ITIE)

– Président : Mme Léontine OYOUOMI LOUMBOU Epouse BIBEY.

MINISTERE DU COMMERCE, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE L’INDUSTRIE

CABINET DU MINISTRE

– Directeur de Cabinet : M. Levi Martial MIDEPANI, confirmé.

– Secrétaire Particulière : Mme Raïssa ANGE BIKO épse LOUEMBET.

– Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Lucile Hélène NTSAME OBIANG épse AKOGHE, confirmée.

– Secrétaires de Cabinet :

Mmes :

Albertine NTSELE ONDOUNGA , confirmée ;

Jennifer MBOMA , confirmée.

– Conseiller Juridique : Mme Gislain NGOUA OBIANG épse APANGA, confirmée.

– Conseiller en Communication : Mme Nadège Alix MOUGNEVI MBANDA, confirmée.

– Conseiller Diplomatique : M. Barthélémy LEBOUSSI, confirmé.

– Conseiller Financier : M. Yann Steeve MEFANE, confirmé.

– Conseiller Commerce : M. LEYINDA KOKA NDOMBA.

– Conseiller Industrie et des Partenariats : M. Ruffin Christian Sylvère NGOUA.

– Chargés de Missions :

M. Kevin YOSSANGOYE MOUNIENGUET , confirmé ;

Mme Fatoumata Annette CONDE MBENGA , confirmée.

– Chargés d’Etudes :

M. Cléophas IKOUYOU BIYOKELA , confirmé ;

Mme Grace Valencia KIKI FOUROU , confirmée.

– Chargée de Protocole : Mme Nadia Eve KATIBY, confirmée.

– Chauffeur Particulier du Ministre : M. Augustin MOUDIOUNDJI MANGUEDI.

MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES, CHARGE DE L’AMELIORATION DE L’ENVIRONEMENT DES AFFAIRES

AGENCE NATIONALE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (ANPI)

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général : M. Ghislain MODZA MBOMA.

Je vous remercie.