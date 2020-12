Gabon: communiqué final du Conseil des ministres du 10 décembre 2020

Le jeudi 10 décembre 2020, sous la Très Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, le Conseil des Ministres s’est réuni dès 11 heures, par visioconférence.

L’ouverture de la séance a été marquée par la Communication de Madame le Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui, suite au dernier remaniement intervenu sur les Très Hautes Instructions du Président de la République, Chef de l’Etat, a réitéré au Chef de l’Etat, les remerciements les plus sincères du Gouvernement de la République pour la confiance qui leur a été renouvelée.

Madame le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a également réaffirmé la loyauté, la fidélité et l’engagement total des Membres du Gouvernement à redoubler d’efforts, à assumer pleinement leurs responsabilités avec exemplarité et probité à l’égard, non seulement, du Président de la République, Chef de l’Etat, mais également à l’endroit des Gabonaises et des Gabonais qui attendent les actes traduisant la concrétisation de la vision du Président de la République sur les plans social et économique.

Par ailleurs, le Conseil des Ministres a félicité le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, pour sa forte implication dans le processus d’intégration régionale et le rayonnement toujours constant de la diplomatie gabonaise sur la scène continentale et internationale.

En effet, le vendredi 27 novembre 2020, le Président de la République, Chef de l’Etat, a présidé la XVIIIe Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC).

Cette rencontre avait un double objectif, d’une part, d’achever le processus de réforme institutionnelle de la CEEAC, par la ratification du Traité révisé, l’adoption d’une nouvelle architecture de l’Institution et, d’autre part, transmettre le flambeau de la Présidence de la Communauté au Président de la République du Congo entrant, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, conformément aux dispositions du Traité révisé.

Le 05 décembre 2020, le Président de la République, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA a pris part, par visioconférence, au XIIIe Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA) sur la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF).

Au cours de cette Session, le Chef de l’Etat, dans son allocution de circonstance, s’est félicité de l’aboutissement de ce projet historique d’intégration régionale et de développement du continent qui entre dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

Le Président de la République a également édifié ses Pairs sur les actions menées par notre pays, qui est résolument engagé dans un processus de diversification de son économie, en vue d’une entrée en vigueur de l’Accord de Libre-Echange Commercial entre les pays africains dès l’année 2021.

Par ailleurs, le 06 décembre 2020, le Chef de l’Etat a participé, par visioconférence, au XIVe Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat et Gouvernement de l’Union Africaine sur le thème « Faire taire les armes en Afrique ».

Au cours de cette réunion au Sommet, le Chef de l’Etat a livré la contribution du Gabon qui est celle relative aux problématiques de paix, de sécurité et de stabilité, gages de développement pour les Etats et les populations africaines.

Sur le plan bilatéral, le Président de la République, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA a reçu, le 08 décembre 2020, Son homologue de la République de Sierra-Léone, Son Excellence Julius Maada Bio en visite de Travail et d’Amitié au Gabon.

Ce séjour en terre gabonaise a permis aux deux Chefs d’Etat de faire le point sur la coopération qui lie nos deux pays et de s’entretenir, d’une part, sur les questions d’ordre politique, économique et social au niveau continental et international et, d’autre part, sur les questions d’intérêt commun.

Les visites effectuées principalement dans les sites portuaire et industriel ont, en outre, été l’occasion pour le Chef de l’Etat Sierra-Léonais, de s’inspirer de l’expérience gabonaise en matière de diversification économique gage d’un développement accéléré de nos pays.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Conformément aux dispositions de l’article 52 de la Constitution, Madame le Ministre d’Etat a présenté au Conseil des Ministres, qui l’a adopté, le projet de loi d’habilitation autorisant le Président de la République, Chef de l’Etat, à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Monsieur le Ministre a présenté au Conseil des Ministres, qui les a adoptés, deux projets de décrets :

– le projet de décret portant création et fixant les conditions d’attribution et de retrait de la Médaille d’honneur du Génie Militaire.

Ce texte vise à permettre au Génie Militaire de disposer d’une distinction honorifique de trois échelons, bronze, argent et or, destinée à récompenser les personnels de cette Force, les personnels civils et les personnalités étrangères à cette composante des Forces de Défense et de Sécurité qui se sont distingués par des actions de nature à contribuer au prestige de l’Armée.

– Le projet de décret portant création et fixant attributions et organisation du Centre Sportif des Forces de Défense.

Le présent projet porte création du Centre Sportif des Forces de Défense, sous la forme d’une unité autonome interarmées pluridisciplinaire qui a pour mission de mettre en œuvre la politique du Ministère de la Défense Nationale en matière d’activités physiques et sportives.

MINISTERE DE LA SANTE

Au terme de la présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a entériné le projet de loi portant prorogation des mesures sanitaires de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID-19 conformément à la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires.

MINISTERE DU PETROLE, DU GAZ ET DES MINES

Monsieur le Ministre a présenté au Conseil des Ministres, qui l’a adopté, le projet de décret fixant les règles relatives à la contribution de l’activité minière au développement local en République Gabonaise.

Pris en application des dispositions de l’Article 297 de la loi n°017/2014 du 30 janvier 2015 portant règlementation du secteur minier en République Gabonaise (Code Minier), le présent projet de décret a pour objectif d’instaurer et d’encadrer la contribution du secteur minier au développement local à travers les deux formes que sont :

– le Développement inclusif ;

– la Responsabilité Sociale des Entreprises minières (RSE).

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Sur présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a marqué sa satisfaction et son soutien suite aux quatre artistes gabonais qui ont été distingués sur le plan international.

Il s’agit, notamment :

– du SOTIGUI AWARDS 2020 dans la catégorie meilleure interprétation masculine et celui du grand public, décerné à Monsieur Serges ABESSOLO, à Ouagadougou au Burkina-Faso ;

– du Prix du Meilleur Artiste d’Afrique Centrale (PRMUD), décerné à l’artiste SHAN’L, à Abidjan en Côte d’Ivoire ;

– du prix Check ANTA DIOP de la poésie, décerné à Madame Pulchérie ABEME NKOGHE, à Dakar au Sénégal ;

– de la sélection du film gabonais Le cœur de femmes, réalisé par Melchy OBIANG. Ce long métrage a été dédié à la Première Dame du Gabon, Mme Sylvia BONGO ONDIMBA, pour son combat en faveur des veuves et des orphelins.

En effet, nominé au festival « l’Afrique fait son cinéma » organisé cette fin d’année à Paris, ce film raconte l’histoire douloureuse d’une veuve persécutée, mise à la rue avec ses enfants et dépossédée de tous les biens qu’elle a pourtant contribués à acquérir du vivant de son époux.

MINISTERE DU COMMERCE, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE L’INDUSTRIE

Au terme de la présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a pris acte du démarrage des opérations commerciales de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine dès le 1er janvier 2021, tel que décidé par le XIIIe Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernements de l’Union Africaine.

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

– Conseiller du Président de la République : Mme Virginie ETENO épouse WAURA.

Par ailleurs, l’Adjudant Steeve EKOUME, précédemment Chauffeur Particulier du Vice Président de la République est remis à la disposition de son administration d’origine.

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

ASSEMBLEE NATIONALE

SECRETARIAT GENERAL

– Secrétaire Général : M. Patrick NDONGO.

MINISTERE DE L’INTERIEUR

CLEAN AFRICA

CONSEIL D’ADMINISTRATION

– Président du Conseil d’Administration : M. David MBOUSSOU

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

CABINET DU MINISTRE D’ETAT

– Chargé de Protocole : M. Fabian Archange MENIE MENZOUGHE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES

– Directeur Central : M. Alfred KEDINE.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

SOCIETE DE PATRIMOINE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES (SPIN)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

– Président du Conseil d’Administration : M. Akim Alfred DAOUDA.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

Chargé de Missions : M. Alexandre BIKOUKOU. SERVICES EXTERIEURS

AMBASSADE DU GABON PRES LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)

– Monsieur Henry Tristan BITEGHE BI VOUA, précédemment Premier Conseiller, Chargé d’Affaires ad Intérim à l’Ambassade du Gabon près la République Démocratique du Congo (RDC) est rappelé.

MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

CABINET DU MINISTRE

– Directeur de Cabinet : M. Cyrille ANGOUE, confirmé.

– Conseiller Juridique : Mme Marie Clarisse AVORE BEKALE, confirmée.

– Conseiller Diplomatique : Mme Nora Urielle GNANGUI NGUEMA, confirmée.

– Conseiller en Communication : M. Olivier Yannick ONGOTHA MAKANGA, confirmé.

– Conseiller Fonction Publique : Mme Yémalin Victoire HOUNGBEDJI, confirmée.

– Conseiller Travail et Emploi : M. Claude Thibault BALOGHI. Confirmé

– Conseiller Formation Professionnelle : M. Gilles Paulin ALLELA BARRIER, confirmé.

– Chargés d’Etudes :

• Mme. Madeleine KOUTANA NGWENGA ; Confirmé ;

• M. Eric Georges MAURY, confirmé.

– Secrétaire Particulière du Ministre : Mme Audrey Ophélie OMANDA, confirmée.

– Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Marielle Corine BENDOME ENGONE, confirmée.

– Secrétaires de Cabinet :

Mmes :

• Malaikha Shérone METAUME MEMIAGHE, confirmée ;

• Charleine BAKOUDISSA, confirmée.

– Chef du Protocole : M. Jean Pierre MACKAMBIE, confirmé.

– Agent de Sécurité : Adjudant Claude Wamann OSSIBADJOUO, confirmé.

– Chauffeur Particulier : M. Shilderic LEPANGA MANGODI, confirmé.

– Chargés de Missions :

• Mme Martine Elisabeth Grâce N’SOUAMY THATY, confirmée ;

• M. Jean Baptiste BEKALE ANGWE, confirmé.

MINISTERE DU TOURISME

CABINET DU MINISTRE

– Directeur de Cabinet : M. Jean Martin RETENO.

– Secrétaire Particulière : Mme Edna Yolande Corinne DUMAIRE.

– Secrétaire Particulière du Directeur du Directeur de Cabinet : Mme Olivia Justine Marie-Claire Paulette NDONG EYI.

– Secrétaires de Cabinet :

Mmes :

• Prunella Alicia Yvonne ANGUILLET OWANGA épouse ANTCHOUEY ;

• Suzanne NGONDO.

– Chargés de Missions :

• M. Wilfried NTOGOLAULT ;

• Mme Chancelvie Anouchka SECHY BANGUEDI.

– Chargés d’Etudes :

MM. :

• Paul Marcel SEMBA ;

• Giscard NZITA NDJOGOU.

– Conseiller Juridique : Mme Patricia Muriel DJELLA OGANDAGA épouse ONDIAS OKOUMA.

– Conseiller en Communication : M. Alain ONDO MINKO.

– Conseiller Diplomatique : M. Bonaventure KASSA IBINGA.

– Conseiller chargé de la Promotion Touristique et Hôtelière : M. Yvon Tristan RECKATY NKOLO.

– Conseiller Formation : M. Stevee ESSIMA NDOUTOUME.

– Conseiller chargé de la Conception et des Projets Touristiques : M. Antoine GOMBE.

– Chef du Protocole : Mme Marie-Jeanne BIBAYE OKOUANGA épouse EBALI. – Chauffeur Particulier du Ministre : M. Jonas MANFOUMBI.

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE LA RELANCE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES STATISTIQUES

– Directeur Général : M. Prospère EBANG EBANG.

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

– Directeur du Budget et de la Comptabilité Directeur : M. Georges Christian WAZA.

– Direction des Régimes Economiques et Privilégiés

Directeur : M. Francis BOULOUNGUI.

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Direction des Vérifications Fiscales

Directeur : M. Vital BIRINDA, Inspecteur Central des Impôts.

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX ET CHARGE DES DROITS DE L’HOMME

CABINET DU MINISTRE

– Directeur de Cabinet : M. Kevin-Fernand NDJIMBA, confirmé.

– Secrétaire Particulière du Ministre : Mme Monique JAMES, confirmée.

– Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Diane Marcelle MVELE épouse LECKAT, confirmée.

– Secrétaires de Cabinet :

• Mme Marlène FIOCCA-MALIKA, confirmée ;

• M. Jacques Arnaud PAMBO, confirmé.

– Chargé d’Etudes :

MM. :

• Jean-Pierre WILO, confirmé ;

• Stephen Wildy POSSO INGONGUI, confirmé.

– Conseiller Juridique : Mme Ericka Karine KOYO MIGOLET épouse ILAHOU MANGWUKA, confirmée.

– Conseiller en Communication : M. Sydney MBINA, confirmé.

– Conseiller Diplomatique : Mme Inès-Cecilia MOUSSAVOU NGADJI, confirmée.

– Conseiller Technique : Mme Linda Leïla NDEMBET, confirmée.

– Conseiller, chargé des Greffes : M. Joseph SAMBA, confirmé.

– Chef du Protocole : M. Yann Josiah NDEMBET, confirmé.

– Aide de Camp : Adjudant-Chef Patrick Laurent DENDE, confirmé.

– Agents de Sécurité :

• Sergent-Chef Major Cédric Arnaud NTETOME ANZUE ;

• Caporal Francis Almaïd TANDANOU MOUNOMBI.

– Chargé de Missions : M. Eric DAVIN RAIVO, confirmé.

– Chauffeur Particulier du Ministre : Adjudant Chef Freddy Quen GALLON REAURAT, confirmé.

INSPECTION GENERALE DE LA SECURITE PENITENTIAIRE

– Inspecteur Général : Colonel MITOMBO Paul.

– Directeur de Cabinet : Lieutenant-Colonel MBENG OWONO Aristide.

– Chef Secrétariat Central : Capitaine CHUMA IVINA Oscar.

Secrétaire Particulière : Capitaine NYANGUI MAVIOGA Irène.

– Secrétaire de Cabinet : Lieutenant EKEBIGNY Edith Joëlle.

– Chef de Service Courrier : Adjudant-Chef Major MOUTOMBI Rosine.

– Inspecteur Général Adjoint chargé des Affaires Administratives et Sanitaires : Médecin Colonel GUIGUI Pierre.

– Secrétaire Particulière : Lieutenant MOUGOULA Flavienne.

– Secrétaire de Cabinet : Sergent BETOUE Joséphine.

– Inspecteur chargé des Enquêtes et du Contentieux: Lieutenant-Colonel NYANGUI Aurélie.

– Chef de Service Enquêtes et Contentieux : Capitaine DIKINGUI Honorine Dissely.

– Chef de Service Affaires Sanitaires et Sociales : Capitaine DOUGANDAGA MIHINDOU Cléo Armel.

– Inspecteur chargé du Contrôle et des Normes Administratives: Lieutenant-Colonel LILA Jacqueline.

– Chef de Service du Personnel : Capitaine EYANG EYI Madeleine.

– Chef de Service des Archives : Lieutenant MOUPENDE Wilfrid.

– Chef de Service du Suivi et de l’Evaluation des Normes: Capitaine IBRAHIM TETY KOUMBA MOHAMED.

– Chef de Service Contrôle, Evaluation de l’Ethique et de la Déontologie : Lieutenant GNAMA ITOUMBA Oscar.

– Inspecteur Général Adjoint chargé des Prisons: Colonel MAMBINGA Guy Eustache.

– Secrétaire Particulière : Lieutenant MBOUNDOU Angélique.

– Secrétaire de Cabinet : Sergent MOUSSAVOU Raïssa Flore .

– Inspecteur chargé de la Régularité de la Détention et des Mesures de Sécurité: Lieutenant-Colonel Léa BAMBOYI.

– Chef de Service des Normes Structurelles: Capitaine POBHA OGOULA Jean Brice.

– Chef de Service Investigations, Délits et Questions Disciplinaires : Capitaine

ABESSOLO ETOUGHE HINDET Rodolphe

– Inspecteur chargé de la Réinsertion: Commandant EBOZOGO ESSONO Arsène.

– Chef de Service du Suivi de l’Exécution des textes : Lieutenant MBADINGA Elvis.

– Chef de Service Statistiques, et la Gestion de la Régularité de l’Ecrou : Lieutenant NDEMBI MBINA Benedicta.

– Chef de Service Réinsertion et Œuvres Communautaires : Capitaine BOUSSOUGOU Alain Serge.

COMMANDEMENT EN CHEF DE LA SECURITE PENITENTIAIRE

CABINET DU COMMANDANT EN CHEF

– Directeur de Cabinet : Colonel KINGA Germain.

– Conseillers chargé des questions pénitentiaires :

• Lieutenant-Colonel : BOUEDI Alphonse.

• Commandant AGANGA Jean Martin.

– Conseiller Militaire du Commandant en Chef : Lieutenant-Colonel OVONO MENDENE Georges.

– Conseiller Juridique du Commandant en Chef : Commandant NANG NDONG Francis.

– Chef Secrétariat Central : Commandant NGWA NTSAME Sylvain.

– Secrétaire Particulière : Capitaine ATAYE ZENABOU Oumarou.

– Secrétaire de Cabinet : Sous-lieutenant SOGHE ALLENE Marie Claire.

– Aide Camp du Commandant en Chef: Adjudant-Chef NDONG BEKALE André.

– Chauffeur Particulier du Commandant en Chef: Adjudant-Chef Major KABIYOUMOU Didier.

– Chef de sécurité : Lieutenant BOUTAMBA MIVIUVA Eric.

– Chef de Service des Transmissions : Commandant OSSAVOU Olivier Guy Albert.

– Chef de Service Documentation et Fichier Central : Lieutenant OLIWINA OGANDAGA Naïza Goethe.

– Chef de Service des Sports : Lieutenant PAMA ABULA Toussaint.

– Chef de Service Intendance : Sergent-Chef Major BIGNOUMBA Claudia.

– Chef de Service Courrier : Lieutenant OWARA Marius.

CABINET DU COMMANDANT EN CHEF EN SECOND

– Conseillers Techniques :

• Commandant FOUO Misère Louis Marie.

• Commandant MAVOUNGOU Jean Philippe.

– Chef Secrétariat : Lieutenant YEMBI Guy Djem’s.

– Secrétaire Particulière : Lieutenant OGOULA Blandine Losano.

– Secrétaire de Cabinet : Sergent-Chef WORA PAYET Francesca.

– Chefs de Service Administration :

• Lieutenant MANGADI Seïdina Alioune.

• Capitaine NTSOYINE KOUMBA Paule Lydie.

DIRECTION DES PERSONNELS

– Chef de Service des personnels : Lieutenant BISSIELOU Arcade.

– Chef de Service du Contentieux et des Affaires Administratives : Lieutenant KEKETE Dimitry Aydmard Landry.

– Chef de Service des Pensions : Lieutenant BAGOUENDI Jules.

– Chef de Service Chancellerie : Lieutenant NKELLE NTCHANGO ESSONG Ulrich.

– Chef de service des Archives : Lieutenant ANGUE NDONG Nadine.

DIRECTION DES MOYENS

– Directeur : Commandant OBAME NDONG Paulin.

– Chef de Service Garnison : Lieutenant TSIANGA Junior.

– Chef de Service Casernement : Capitaine ENGOHANG NZE Christophe.

– Chef de Service Automobile : Capitaine LASSENI Patrick Augustin.

– Chef de Service Subsistance : Commandant NDEKALI KASSASSA Marie Thérèse.

– Chef de Service du Matériel : Lieutenant MAPAGA Jean Pierre.

– Chef de Service Armement et moyen de défense : Lieutenant MOULOUNGUI NZAMBA Jean Martial.

– Chef de Service Imprimerie : Capitaine NZAOU Samuel.

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU BUDGET

– Directeur : Colonel IDJOMBA AGONDJO Emmanuella.

– Chef de Service Etude et Planification : Capitaine BEKALE DRAMANE CISSE.

– Chef de Service du Budget : Capitaine MATSANGA INGUEMBA Véronique.

– Chef de Service Déplacement et Billetage : Lieutenant PIAVI Zélia Cléohpha.

DIRECTION CENTRALE DES PRISONS

– Directeur : Lieutenant-Colonel NZENGUE Gustave.

– Chef de Service des Statistiques : Lieutenant MOUALWANGO Gaël Alain.

– Chef de Service Central des Prisons : Capitaine MOUCKEYTOU Karl William.

– Chef de Service des Etudes : Lieutenant MOMBO KOUMBA Viguier.

DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA REINSERTION

– Directeur : Lieutenant-Colonel ITOULA Yolande.

– Chef de Service des Affaires Sociales : Capitaine IBONDOU Angéliqua Catrisia.

– Chef de Service Travail Pénal : Capitaine NSA BEYEME Marie Léa.

– Chef de Service des Œuvres Sociales et des Charges Communes : Lieutenant ADIME DIACK Fareil.

– Chef de Service Insertion et Réinsertion: Lieutenant MBOUITY MBOUMBA Willy.

DIRECTION DE L’INFORMATIQUE ET DE LA SOLDE

– Directeur : Lieutenant-Colonel NGOULAKIA LETABI.

– Chef de Service Informatique : Lieutenant BECKA Wenceslas.

– Chef de Service Solde : Lieutenant MAYANI Brice Edgard.

– Chef Service Maintenance et Réseaux: Lieutenant OBILIGA Davy Armel.

DIRECTION DU SERVICE DE SANTE

– Directeur : Médecin Colonel PAPA LEBAMA Paul.

– Chef de Service Hygiène : Capitaine EDOU EBANG Joachim.

– Chef de Service Statistiques : Commandant DOUKAGA OSSAD Joseph Noël.

– Chef de Service Approvisionnement : Commandant ONA MBEGHA Jean Jacques.

– Chef de Service Administration médicale : Lieutenant MAGHANZI BIGOUNDOU Sylvie.

– Chef de Service Archives Médicales : Sous Lieutenant KOUMBA Désiré.

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

– Directeur : Lieutenant-Colonel MANVOU Antoine.

– Chef de Service Communication : Lieutenant NLO Paul Thérence.

– Chef de Service Photographie et de la Publication : Lieutenant ONGAMA Hervé Ignace.

– Chef de Service des Relations Publiques : Lieutenant MOULENGUI Alain.

– Chef de Service Protocole : Lieutenant MOUNGUENGUI Ruben Nehoda.

DIRECTION DES ETUDES DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION

– Directeur : Lieutenant-Colonel KOUMBA NZIENGUI Albert.

– Chef de Service Etudes : Capitaine NDONG Casimir.

– Chef de Service Recrutement : Capitaine ANGUILET Gaël Wilfrid.

– Chef de Service Formation : Capitaine BOULINGUI MOUKAGNI Hugues Martial.

DIRECTION DES OPERATIONS

– Directeur : Lieutenant-Colonel MVOUMA Aristide.

– Commandant du Groupement d’Intervention: Lieutenant NTOUTOUME OYAME Jean Paul.

– Commandant Adjoint du Groupement d’Intervention: Lieutenant PONDO BANDOUNGOU Fabrice.

– Commandant de Compagnie du Quartier Général: Lieutenant MAKASSO Thuriaf.

– Commandant de Compagnie Adjoint du Quartier Général: Adjudant-Chef Major DIPONDO Guy Pierre

– Commandant de Compagnie des Brigades Extérieures : Capitaine LOUNDOU Guy Stéphane.

– Commandant de Compagnie Adjoint des Brigades Extérieures : Lieutenant MBADINGA MBADINGA Lié.

– Commandant de la Compagnie d’Intervention : Lieutenant MINKO MI-ZUE Maixant.

– Chef de Service des Sports : Lieutenant NDOUNOU Brice de Nkolabona.

– Chef de Service des Opérations : Commandant OKANA Hubert.

– Chef de Service des Personnels : Lieutenant KOMBILA Prisque Staël.

– Chef de Service des Moyens: Lieutenant OSSELE ROUSTY Roy.

– Chef de Service Transmissions : Capitaine MOMBO Gertrude.

DIRECTION DU RENSEIGNEMENT PENITENTIAIRE

– Directeur : Commandant MANFOUMBI Claire Justin.

– Chef de Service Confessions Religieuses : Lieutenant NTSUITSI Guy Roger.

– Chef de Service Recherche : Lieutenant EMBOMBA N’DABENDJET Henryk Willy.

– Chef de Service des Enquêtes : Lieutenant MADJABA Jérôme.

– Chef de Service Statistiques : Lieutenant OLERY OKOUMBA Jeff Stevy.

– Chef de Service Analyse Radialistique : Lieutenant LEKOGOH ONGOUYATE Gildas.

– Chef de Service des Archives : Lieutenant MOUSSAVOU MABIALA Ange.

DIRECTION REGIONALE NORD

– Directeur : Lieutenant-Colonel MOUSSAVOU Cyriaque.

– Secrétaire Particulière : Lieutenant EKOME EKOME Albertine.

– Secrétaire de Cabinet : Sergent-Chef ELOUKA MOUGOLILOU Edna Michelle.

– Chef Secrétariat : Commandant MINKOUE Jacqueline,

– Conseillers Techniques :

• Commandant ANGOUE NZEH-MBA Brice Maixent.

• Commandant MBADINGA BOUBALA Roger.

– Chef de Service Courrier : Lieutenant NDOMBA Fleur Ninon.

– Chef de Service Enquêtes et Contentieux : Capitaine NZAMBA Jean Paul

– Chef de Service Contrôle : Lieutenant MOUNDOUNGA Romain.

– Chef de Service du personnel : Capitaine OTYA’A Guy Serge.

– Chef de Service des Transmissions : Capitaine TSANGOU Jeannette.

– Chef de Service Budget et Finances : Lieutenant AKENDENGUET Arsène.

PRISON CENTRALE DE LIBREVILLE

– Directeur : Thélesphores NGOUSSI.

– Chef Secrétariat Central : Lieutenant PAMBO PAMBO Aimé Joubert.

– Chef de Service Greffe : Capitaine IBALA Jean Jacques.

– Chef de Service Fouilles et Dépôts : Lieutenant SIMBOU Aurélie Constance.

– Chef de Service Identification Judiciaire : Lieutenant PAMBOU MOUBAMBA Jean Fidèle.

– Chef de Service Intendance : Lieutenant SAMOGNO SAM Jennifer.

– Chef de Service Social : Capitaine BEZINDE Pamella Irelle.

– Chef de Service Maintenance: Lieutenant NZAGOU Eugénie.

– Chef de Service Litiges : Lieutenant BOUENI YENO Christian Théophile.

– Chef de Service Censure: Capitaine BOUKA MIHINDOU Eric.

– Chef de Service Archives : Capitaine NGAKOURA EYA’A Alphonse.

– Chef de Service Administratif : Lieutenant ADANDE Arthur Cyrille.

– Infirmier-Major du Centre de Santé : Lieutenant BIVIGA Florentine.

– Chef de Service des Transmissions : Capitaine KOMBA MATEBA Chavadia Natacha.

– Chef de Service Permis de Communiquer : Lieutenant BIGOUNDOU MOULOUNGUI Stéphane.

– Chef de Service Surveillance Masculine: Capitaine MOUNDOUNGA Ange Désiré.

– Surveillant Général : Lieutenant MBASSOURA Hugues.

– Surveillant Général Adjoint 1: Lieutenant SIMBOUWE Fred Landry.

– Surveillant Général Adjoint 2: Lieutenant BANGA EBOUMI Ghislain Gildas.

– Surveillant Général Adjoint 3: Lieutenant MENDAME NGUEMA François.

– Chef de Service Surveillance Féminine : Capitaine EDIMA BADOLE Prisca Bintou.

– Surveillante Générale Féminine : Lieutenant NENESSI Ida Anita.

– Chef de Service Surveillance chargé des Mineurs (Garçons): Capitaine SAMBIANET Gildas Davy.

– Chef de Service Surveillance chargé des Mineures (Filles) : Lieutenant AZIZET DIOP Nancy.

– Médecin Chef du Centre de Santé: Médecin Capitaine MANZEKI Guy Blaise.

– Médecin Résident: Médecin Capitaine OYABIGUI Ulrich Tanguy.

PRISON CENTRALE DE LAMBARENE

– Directeur : Commandant BOUNDZENGUE Alpain Roger.

– Chef de Service Administratif : Lieutenant BOUDIOBO MOUEMBA Constant.

– Chef de Service Greffe : Lieutenant MBADINGA Wilfrid.

– Chef de Service Fouilles et Dépôts: Lieutenant PEMBA MBOUESSI Nadège.

– Chef de Service Identification Judiciaire : Capitaine KOUMBA IBINGA.

– Chef de Service Intendance : Lieutenant MOULOUNGUI Ulrich.

– Chef de Service Social : Lieutenant MBADINGA ONANGA Arnaud Blanquin.

– Chef de Service Maintenance : Lieutenant IBANGOU Florick.

– Chef de Service Litiges : Capitaine FOUDA MEZUI Patrick.

– Chef de Service Censure : Lieutenant LIBINDZOU NZIENGUI ClaudiusChef de

Service des Archives : Lieutenant MAMBOUNDOU MOUCKAGNI MOHAMED Jaber.

– Chef de Service Surveillance Masculine : Capitaine ONTSIENI BOUMA Christian.

– Chef de Service des Transmissions : Lieutenant MABIALA NGOMA François.

– Chef de Service de Permis de Communiquer : Lieutenant MBOUMBA NGANGA Myriame.

– Chef de Service Surveillance Féminine : Lieutenant ONANGA AUBEIZAULT Sandra Grace Phylicia.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineurs(Garçons): Lieutenant MITOUMBA Eugene.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineures (Filles): Lieutenant MBOUMBA Sandy Kate

– Chef du Centre de Santé: Lieutenant EKOMI Henri.

PRISON CENTRALE D’OYEM

– Directeur : Commandant MAVOUNGOU Jean Pierre, matricule solde 501 586 M;

– Chef de Service Administration : Capitaine MAPANGOU Rodrigue.

– Chef de Service Greffe : Lieutenant ANGUEKO Gilles.

– Chef de Service Fouilles et Dépôts : Lieutenant MAKAYA Jules Romaric.

– Chef de Service Identification Judiciaire : Lieutenant BAWENDY Rodrigue.

– Chef de Service Intendance : : Sous-Lieutenant MAKAYA Flandre Christian.

– Chef de Service Social : Capitaine M’BANDZA BABIKA Lier Wenceslas.

– Chef de Service Maintenance : Lieutenant NSAH Hugues Jordy.

– Chef de Service Litiges : Lieutenant MOUPOMO MOUKAMA Hugues.

– Chef de Service Censure : Lieutenant OZABOBE Zita Nadège.

– Chef de Service Archives : Lieutenant MBOUMBA Gaël.

– Chef de Service des Transmissions : Lieutenant DIYELANI Franck.

– Chef de Service Surveillance Masculine : Lieutenant LOEMBET TCHIBINDA Cédric

– Chef de Service Surveillance Féminine : Lieutenant MOULOUNGUI Alida Prisca.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineurs(Garçons): Lieutenant MABICKA Hugor Ulrich.

– Chef de Service Surveillance chargé des mineures (Filles): Sous-lieutenant MAGANGA Thérèse Lydie Cornelia.

– Chef de Service infirmerie : Lieutenant MISSIPOULI Paulette.

DIRECTION REGIONALE CENTRE

– Directeur : Lieutenant-Colonel Alex NGOWET.

– Secrétaire Particulière : Sergent-Chef MAKOSSO Christhy Ermencine.

– Secrétaire de Cabinet : Adjudant-Chef OSSASSI Francis.

– Conseillers Techniques :

• Commandant EMANE Guy Gajot. • Commandant MOUELE Jean Honoré.

– Chef de Service Courrier : Adjudant MOUSSOUNDA MAKOKY Reine Artine Jezica.

– Chef de Service Enquête et Contentieux : Capitaine MOUNDANGA Epiphane Hérric.

– Chef de Service Contrôle : Capitaine NGUIMBI ILAHOU Landry.

– Chef de Service du Personnel : Capitaine NZENGUE Fabrice Rufin.

– Chef de Service des Transmissions : Lieutenant NDOMBI Alexandrine.

– Chef de Service Budget et Finances : Lieutenant CHEYI KOBONGO Aimé Sophia.

PRISON CENTRALE DE PORT – GENTIL

– Directeur : Commandant MOUITY NYONDA Guy Christian.

– Chef de Service Administration : Capitaine IBINGA IBINGA Landry.

– Chef de Service Greffe : Lieutenant MABONDA BATSOUKA Ronie Wilfried.

– Chef de Service Fouilles et dépôts : Lieutenant KIKI MAÏSSA Théodore.

– Chef de Service Identification Judiciaire : Lieutenant NKOGO LEWOBO Chimène Emilie.

– Chef de Service Intendance : Lieutenant ONTCHYA Loïc Axel

– Chef de Service Social : Lieutenant NKOGHE NGUEMA Tanguy François.

– Chef de Service Maintenance : Lieutenant MBADINGA Rhiys Christein.

– Chef de Service Litiges : Lieutenant GUITUKA MANGWUKA Landry Joël.

– Chef de Service Censure : Lieutenant PAMBO Alain Roger.

– Chef de Service des Archives : Lieutenant MBOUMBA MOUTSINGA Pierrette.

– Chef de Service des Transmissions : Lieutenant MBADINGA Eloi Paul.

– Chef de Service de Permis de Communiquer : Lieutenant MILANDOU MOUATSEMBET Didier.

– Chef de Service Surveillance Masculine : Lieutenant MOUSSAVOU MBADINGA Guy Roger.

– Chef de Service Adjoint Surveillance Masculine : Adjudant Stéphane Wilfrid FOURN.

– Chef de Service Surveillance Féminine : Capitaine DIMANGA Raïssa.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineurs (Garçons): Capitaine MOUBOGA Gildas Gaël.

– Chef de Service Surveillance chargé des mineures (Filles): Lieutenant EBONIBADI Michella.

PRISON CENTRALE DE MOUILA

– Directeur : Commandant MOUSSADJI MOUSSADJI André Elie.

– Chef de Service Administratif : Capitaine MOUPILA MAÏLAT Germain Eric Stéphane .

– Chef de Service Greffe : Lieutenant MEYO ABOGHE Blaise.

– Chef de Service Fouilles et Dépôts : Lieutenant NSOHO Larissa.

– Chef de Service Identification Judiciaire : Lieutenant OBAME MORO Béranger.

– Chef de Service Intendance : Lieutenant ONKRA ONDJIKA Hans Pancy.

– Chef de Service Social : Lieutenant NZAHOU GUIBINGA Jaurès Steeve.

– Chef de Service Maintenance : Lieutenant BOUSSAMBA BOUCKA Carl Chaney.

– Chef de Service Litiges : Commandant BOUBALA Thierry Eric Lié.

– Chef de Service Censure : Lieutenant EYOGHE Clay Vianey.

– Chef de Service Archives : Lieutenant NGOLO LONGHA Rosette Peggi.

– Chef de Service des Transmissions : Lieutenant ELLA Jerolde Dimitri.

– Chef de Service de Permis de Communiquer : Lieutenant OPENDO KOMBALA Hugues Iréné.

– Chef de Service Surveillance Masculine: Lieutenant MBOUGOU Aristide.

– Chef de Service Surveillance Féminine : Lieutenant MBOUMBA Emilie Mireille. – Chef de Service Surveillance chargé de mineurs (Garçons): Lieutenant OBERE Christian.

– Chef de Service infirmerie : Lieutenant BIVIGOU Marie.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineures (Filles): Lieutenant IMOULOU KUMILUDI Emma Firmine.

PRISON CENTRALE DE TCHIBANGA

– Directeur : Commandant MOULOUMA Paul.

– Chef de Service Administratif : Capitaine KOUMBA MOMBO Fabrice.

– Chef de Service Greffe : Lieutenant EYAMBA Raoul.

– Chef de Service Fouilles et Dépôts : Lieutenant MATHEKY MOUBOUMBI Hermann.

– Chef de Service Identification Judiciaire : Lieutenant LOUEMBET MAVOUNGOU Jean Robert.

– Chef de Service Intendance : Lieutenant ZAKAMA MOIMOUTOUMOU Julien Edgard.

– Chef de Service Surveillance Masculine : Lieutenant KOUMBA KOUMBA Verlain. – Surveillant Général : Adjudant-Chef Major NGUIMBI Claude Jean Aimé.

– Chef de Service Maintenance : Lieutenant NZAMBA MAPAGHA Renaud Assis.

– Chef de Service Litiges : Lieutenant BOUTOMBI Serge.

– Chef de Service Censure : Lieutenant AWASSI Jean Franck.

– Chef de Service Archives : Lieutenant MOUSSAVOU MOUSSAVOU .

– Chef de Service des Transmissions : Lieutenant MVELE MBA Yannick Christian.

– Chef de Service Social : Capitaine MOUSSOTSI Brice Alain.

– Chef de Service Surveillance Féminine : Lieutenant DILEBOU Christine.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineurs (Garçons): Lieutenant MAFOUYI Davi.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineures (Filles): Lieutenant IBESSA Christele Léa.

DIRECTION REGIONALE SUD

– Directeur : Lieutenant-Colonel ASSOUMOU ELLA Gabriel.

– Secrétaire Particulière : Lieutenant MFOUROU Carmelle.

– Secrétaire de Cabinet : Adjudant-Chef Major MBABIGUI Jefferys.

– Conseiller Technique: Commandant MISSOUNGA MBOULA Michel.

– Chef de Service Courrier : Adjudant-Chef Major MIKIANGOU Sylvestre Médard.

– Chef de Service Enquête et Contentieux : Capitaine BAMANA OGANDANGA Biza Yannick.

– Chef de Service Contrôle : Lieutenant ATIPOUGOU Sosthene.

– Chef de Service du personnel : Lieutenant AYENOUET KAKI Cheuvais Stéphane Gédard.

– Chef de Service des Transmissions : Lieutenant PANGO Michel Landry.

– Chef de Service Budget et Finances : Lieutenant MITOLA Jean Marie.

PRISON CENTRALE DE FRANCEVILLE

– Directeur : Lieutenant-Colonel NZUE MENGOME Lambert.

– Chef de Service Administration : Lieutenant MOUNDOUNGA Ulrich.

– Chef de Service Greffe : Adjudant-Chef Major KEMEBOUNE Placide.

– Chef de Service Fouilles et Dépôts : Lieutenant MBEGA NZOGHE TOM Lionel

– Chef de Service Identification Judiciaire : Lieutenant NDZEMBA MVOU Cléophace Larry

– Chef de Service Intendance : Lieutenant AKENDENGUE ANGUILET Patrick,

– Chef de Service Social : Lieutenant ALILA Dalyva Almée Gwladys.

– Chef de Service Maintenance : Lieutenant NGUEMA MBA Paul Fabrice.

– Chef de Service Censure : Lieutenant DOUENA GUIKABANGA Yannick.

– Chef de Service Litiges : Lieutenant OTTA NDJI Antoine Christ.

– Chef de Service des Archives : Lieutenant OFOULA Aimé Césaire.

– Chef de Service des Transmissions : Lieutenant MAÏLHAT André Jude.

– Chef de Service Surveillance Masculine : Capitaine MOUKAGNIMAMBO Loïc Ficher.

– Chef de Service Surveillance Féminine : Capitaine ONGUEMBE NGOUA Arielle Joselitha.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineurs(Garçons): Lieutenant OBOLO OYEMBO Ralph Gautrand.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineures (Filles): Lieutenant AYOME Elsie Marinelle.

– Chef du Centre de Santé: Lieutenant PEKE Emery Landry.

PRISON CENTRALE DE MAKOKOU

– Directeur : Capitaine MVELE EFFAGHE Jean Leclerck.

– Chef de Service Administration : Capitaine BATOMA MBOLLO Ulrich Kerty.

– Chef de Service Greffe : Lieutenant MBANA MBOUROU Parfait.

– Chef de Service Fouilles et Dépôts : Lieutenant BIBANG Guy Patrick.

– Chef de Service Identification Judiciaire : Lieutenant NGWESSY GUIBINGA Roland.

– Chef de Service Intendance : Lieutenant NTOMA OBOUNOU Gaël François.

– Chef de Service Social : Lieutenant LETOUNDZI LEKIKA Christopher, – Chef de Service Maintenance: Lieutenant BOUKA MOUELE Gaetan.

– Chef de Service Litiges : Lieutenant NZIENGUI NZIENGUI Alpha Vianney. – Chef de Service Censure : Lieutenant NZONG MBA Yannick.

– Chef de Service des Archives : Lieutenant AMBENGOUE OKE Jean Noel.

– Chef de Service des Transmissions : Lieutenant DENGA Cedric.

– Chef de Service de Permis de Communiquer : Lieutenant BOUYISSI Colin Dartial.

– Chef de Service Surveillance Masculine : Capitaine NTCHANDY NGOMA Joël.

– Chef de Service Surveillance Féminine : Lieutenant BOUSSAMBA OUBEMBI BOUSSAMBA Nahomy.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineurs (garçons): OBOLO OYEMBO Ralph Gautrand.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineures (Filles): Lieutenant DITSOUGOU SAMBOUNI Sylvie.

PRISON CENTRALE DE KOULA MOUTOU

– Directeur : Commandant MOUKANIMAMBOU DAMAS.

– Chef de Service Administration : Lieutenant OLANDOU MBELE Junior.

– Chef de Service Greffe : Lieutenant OKOGO OLOLIKAMBA Jimmy Constant.

– Chef de Service Fouilles et Dépôts : Lieutenant MOUNGUENGUI Claude Davy.

– Chef de Service Identification Judiciaire : Lieutenant NDJAMBA KOUYA Fredéric.

– Chef de Service Intendance : Lieutenant MACKOUNZA FOUNDOUX Clive Leslie.

– Chef de Service Social : Lieutenant BOULEGOU BOUGUIA Pierre Jocelyn.

– Chef de Service Maintenance: Lieutenant NZEMBI MIFOUNA Chrisnnas Farlin.

– Chef de Service Litiges : Lieutenant OLENDE Théodore.

– Chef de Service Censure : Lieutenant NGAÏLA ABIOLA Yannick Stéphane.

– Chef de Service des Archives : Lieutenant NDOMBI NDOMBI Juste Parfait.

– Chef de Service des Transmissions : Lieutenant LENGOMA Arthur.

– Chef de Service de Permis de Communiquer : Lieutenant MAPICKA MATSIEGUI.

– Chef de Service Surveillance Masculine : Lieutenant MEYE Jean Paul.

– Chef de Service Surveillance Féminine : Lieutenant BADOUNA MANGOMBI Almène Sylvaroine.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineurs (Garçons): Lieutenant MBOUMBA MBOUMBA Cédric.

– Chef de Service Surveillance chargé de mineures (Filles): Lieutenant BABONGUI MALOUANGOU Anais Léatitia.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU TRANSFERT DES TECHNOLOGIES, DE L’EDUCATION NATIONALE CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES (CNOU)

DIRECTION GENERALE

– Secrétaire Particulière du Directeur Général : Mme Yasmine DIMEMA épse

OKOUNDJANGOUONI

– Secrétaire de Direction : Mme Solange OGOULA Nathalie

Attaché de Bureau : M. Louis Bertrand MBATCHI (confirmé)

Chargés d’études :

• Mme Murielle BISSAGOU BISSAGOU,

• M. Oseris MVE OBAME

Conseiller du Directeur Général : M. MBOUGOU BIVIGOU Jerry (confirmé), Journaliste Principal

– Direction des Ressources Humaines

Directeur : Mme AVOMO Nathalie Arlette épouse NSI ELLA

– Direction des Affaires Financières et Juridiques

Directeur M. ELIMBA Ephreme

– Direction de la Vie Estudiantine

Directeur: Mme Nadège DIMANDA (confirmée) – Direction du Patrimoine :

Directeur, de la Logistique et de l’Information : M. Judicaël LONDO MVOU

DELEGATION LBV NORD AKANDA Directeur : M. Melchior MEZUI M’ENGONG

Directeur Adjoint : M. Charles MAVANZAMA MANDZA

DELEGATION LBV SUD OWENDO

Directeur : Mme Arlette LEBOUSSOU épse MOUNGUENGUI

Directeur Adjoint : M. Ben OPIRAS OZE,

DELEGATION FRANCEVILLE

Directeur : M. Ange Patrick NZAOU

Directeur Adjoint : Mme Brigitte KOUMA Rachel, CHEFS DE SERVICE – CENTRAUX DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

– Chef de Service Paie : M. Judicaël ESSANGA BANJE.

– Chef de Service Personnel, de l’Emploi et des Compétences : M. Davy Clotaire NDONGO.

– Chef de Service Droits du Personnel : Mme Viviane MOUSSAVOU.

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

– Chef de Service Financier et Comptable : Mme Ida Flore TEMBI MOUNDZIEOUD épouse AHAVI.

– Chef de Service Marchés et Achats : M. Fortunin BOUBATA YOUBI.

– Chef de Service Budget et Contrôle Budgétaire : M. Saturnin BOUPOULOU.

– Chef de Service Juridique : M. Eugène BEKALE Junior (confirmé).

DIRECTION DE LA VIE ESTUDIANTINE

– Chef de Service Affaires sociales : Mme Rolande ONGANGA ELARI,

– Chef de Service sport, socio-culturel et appui aux initiatives étudiantes : Mme Nadège ALILI ANDJIGUI épse OBISSI,

– Chef de Service Relations Publiques : M. Mwets SIMBOU BWAS (confirmée)

DIRECTION DU PATRIMOINE, DE LA LOGISTIQUE ET DE L’INFORMATION

– Chef de Service Patrimoine et Logistique : M. Felix EDANDE EKORE

– Chef de Service Maintenance, Hygiène et Sécurité : M. Serge OVONO AKUE (confirmé).

– Chef de Service Système de l’Information : M. Jo Davy OMPALAGA MOUKAGNI

CHEFS DE SERVICE – SERVICE

DECONCENTRES

DELEGATION UNIVERSITE OMAR BONGO

– Chef de Service Comptabilité : M. Nicaise OKOUALE.

– Chef de Service Restauration : M. Gervais Fredy EKOZY

– Chef de Service Cités : Mme Rosalie BILOUNI, (confirmé)

– Chef de Service Médical : Dr REVANGUE Brigitte, (confirmé)

– Chef de Service Affaires Sociales : M. Kévin Igor GNOUNDOU (confirmé).

– Chef de Service Sports et Activités socio culturelles : Gemmick NDJILA

DELEGATION UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE

– Chef de Service Comptabilité : Mme Noelyne ADA MEYE épse NDZINDZI.

– Chef de Service Restauration : M. Jean Bernard MAKIKA.

– Chef de Service Cités : Mme Pauline Joséphine NGNINDONG (confirmée)

– Chef de Service Affaires Sociales : Mme Nina KAKASSA ITOUKOU (confirmée)

Chef de Service Sports et Activités socio culturelles : M. Laurent ESSONO NKOGHE DELEGATION FRANCEVILLE

– Chef de Service Comptabilité : Mme Annie HOUNDAYI

– Chef de Service Restauration : Mme Gisèle GUITOMBA NYONDA épse BIKANGA (confirmée)

– Chef de Service Cités : M. Ricardo ONGUIGNA

– Chef de Service Médical : Mme Blandine BEHANG O’BYANG (confirmée).

– Chef de Service Affaires Sociales : Mme Emma Tatiana BANGOYA (confirmée)

– Chef de Service Sports et Activités socio culturelles : M. Jean-Louis MBINA (confirmé)

Par ailleurs, les agents ci-après sont remis à la disposition de leurs administrations d’origine :

M.M :

– Calvin LIKAMBA TSAMA

– Cliff Loïc LEYOGHO MAYILA

– Serge Armel KOMBILA

– Justin MIPETO

– Jérôme LENDOYE MATEYI

– Gaël MADJABA

– Louis Bertrand MOSSIE

Mmes :

– Sonciaré BIBANGOYE

– Jeanne AZIZET

MINISTERE DES TRANSPORTS

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC)

DIRECTION GENERALE

– Conseiller du Directeur Général : Mme Donacienne MENGUE BEYEME

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE NATIONALE DE L’URBANISME, DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DU CADASTRE (ANUTTC)

– Directeur Général : M. Dexter MEYE ME OBIANG.

MINISTERE DU PETROLE, DU GAZ ET DES MINES

DIRECTION GENERALE DU LABORATOIRE DU PETROLE

– Directeur Général : M. Abdul GAFARESAFIOU.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DES DROITS DE LA FEMME

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : M. Jean Maurice AYINE.

Je vous remercie.