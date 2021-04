Gabon: communiqué final du Conseil des ministres du 07 avril 2021

Le Conseil des Ministres s’est tenu à Libreville ce mercredi 07 avril 2021 à partir de 10 heures, par visioconférence, sous la Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat.

En début de séance, le Conseil des Ministres a tenu à féliciter le Président de la République pour son engagement constant sur les questions de lutte contre les changements climatiques.

En effet, le mardi 06 avril 2021, le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, en sa qualité de Champion de l’Initiative Africaine d’Adaptation, a pris part, par visioconférence, au Dialogue des dirigeants sur l’urgence climatique et la Covid-19 en Afrique, à l’initiative de la Banque Africaine de Développement (BAD), dirigé par M. Akinwumi ADESINA, du Global Center on Adaptation présidé par M. Ban KI MOON et du Centre mondial pour

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 1 sur 53

l’Adaptation dirigé par Monsieur Patrick VERKOOIJEN.

Aux côtés de Monsieur Antonio GUTERRES, Secrétaire Général des Nations Unies, ainsi que de nombreux Chefs d’Etat et de personnalités de haut niveau, le Chef de l’Etat a mis en exergue le fait que l’Afrique qui n’émet que 3% du CO² dans le monde, est sous la contrainte des conséquences liées aux changements climatiques.

Aussi, compte tenu de l’urgence sur cette problématique d’importance et afin de trouver des solutions efficaces et concrètes, le Président de la République a-t-il appelé les pays industrialisés à rejoindre le Programme d’Accélération de l’Adaptation en Afrique.

Cette rencontre de haut niveau a également permis une harmonisation de la position africaine qui sera traduite lors de la Conférence sur le Climat qui se réunira le 22 avril prochain à l’initiative du Président des Etats Unis d’Amérique, Joe BIDEN.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 2 sur 53

Sur le plan national, le Conseil des Ministres a rendu un hommage tout particulier au Chef de l’Etat pour son implication constante dans la lutte contre la Covid-19, désormais marquée dans notre pays par la campagne de vaccination contre ladite pandémie.

Ainsi, en se faisant vacciner avec Madame Sylvia BONGO ONDIMBA, Première Dame du Gabon, le Président de la République a bien voulu montrer l’exemple à ses compatriotes dans un contexte de propagation de la pandémie à coronavirus, singulièrement avec l’introduction dans notre pays de nouveaux variants plus virulents, notamment le variant britannique, le variant sud-africain et le variant indien.

Sur un tout autre plan, suite à la qualification de l’équipe nationale de football, les Panthères du Gabon, à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), le Conseil des Ministres adresse à l’ensemble des joueurs, à l’encadrement ainsi qu’au public sportif ses plus vives félicitations,

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 3 sur 53

tout en formulant les encouragements de la Nation pour les prochaines compétitions.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Sur présentation de Monsieur le Ministre d’Etat, le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant réorganisation de la Direction Générale de l’Administration du Territoire.

Pris en application des dispositions de l’article 13 de la loi n°20/2005 du 03 janvier 2006, fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat, le présent projet de texte qui porte révision du décret n°339/PR/MISPID du 03 juillet 2015 portant attributions et organisation de la Direction Générale de l’Administration du Territoire, prévoit la création d’une troisième direction intitulée Direction de la Gestion de l’Information Territoriale.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 4 sur 53

La Direction de la Gestion de l’Information Territoriale se compose de trois services, à savoir :

– le Service de Gestion des Communications ; – le Service d’Exploitation et des Statistiques ; – le Service de la Maintenance et de la Formation.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Monsieur le Ministre a présenté au Conseil des Ministres, qui les a adoptés, deux projets de décret :

1.Le projet de décret portant attributions et organisation de l’Institut de Cancérologie d’Akanda

Le présent décret qui vient en application des dispositions de l’article 34 du décret n°000113/PR/MDN du 29 mars 2018 portant création, attributions et organisation de l’Hôpital d’Instruction des Armées d’Angondjé, vise à mettre en place un cadre juridique permettant de préciser les attributions dudit Institut.

Au titre de ses missions, l’Institut de Cancérologie d’Akanda est notamment chargé d’assurer le

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 5 sur 53

diagnostic, le traitement et l’expertise au profit des patients présentant un cancer mais aussi de contribuer à la formation du personnel médical, paramédical et administratif ainsi que des stagiaires militaires et civils gabonais ou étrangers.

2. Le projet de décret portant réorganisation de la Direction Générale du Génie Militaire

Le projet indiqué vise à permettre à cette structure des Forces de Défense de répondre de manière optimale aux enjeux nouveaux liés à sa montée en puissance.

Parmi les innovations, on note la création du Bataillon du Génie Agricole dont l’une des missions premières est d’appuyer l’Etat dans l’amélioration des moyens de subsistance des Forces de Défense et par la mise en place de Formations rattachées du Génie Militaire.

A cet effet, la Direction Générale du Génie Militaire comprend désormais :

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 6 sur 53

– Le Bataillon des Travaux du Génie Militaire ; – Le Bataillon de Combat du Génie Militaire ; – Le Bataillon du Génie Agricole ;

– Les Formations rattachées du Génie Militaire.

MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Au terme de la présentation de Madame le Ministre, le Conseil des Ministres a adopté les deux projets de textes ci-après :

1- Le projet de décret portant création et organisation de l’Ecole Multisectorielle de Formation et d’Enseignement Professionnelle de Ntchengué ;

2- Le projet de décret portant création et organisation de l’Ecole Multisectorielle de Formation d’Enseignement Professionnelle de Mvengué.

Par l’effet des décrets cités, deux services déconcentrés sont créés et placés sous la

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 7 sur 53

coordination et le contrôle de l’Agence Nationale de Formation et d’Enseignement Professionnels.

Les établissements concernés qui ont leurs sièges respectivement dans les zones de Tchengué à Port Gentil et Mvengué à Franceville, sont chargés d’assurer la formation initiale et continue, notamment en génie mécanique, génie industriel et électronique ainsi qu’ingénierie du soudage.

Au titre des activités pédagogiques, les établissements cités proposent deux cycles de formation Pré-bac et Post-bac incluant le Cycle de formation secondaire qui accueille les élèves des

classes de 4ème à la Terminale ainsi que le Cycle supérieur, accessible aux titulaires du Baccalauréat.

Au titre des formations, sont notamment délivrés les diplômes de niveau Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), Brevet Professionnel, Baccalauréat Professionnel, Brevet de Technicien Supérieur (BTS), Diplôme Universitaire Technologique (DUT), Licence Professionnelle, Master Professionnel et Diplôme d’Ingénieur.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 8 sur 53

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE LA RELANCE

Sur présentation de Madame le Ministre, le Conseil des Ministres a entériné le projet de décret fixant les conditions et modalités de transfert à la Caisse de Dépôts et des Consignations des Avoirs en déshérence.

En application des dispositions de la loi n° 19/2014 du 30 janvier 2015, ce projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n°024/PR/2010 du 12 août 2010 portant création de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), consacre les prérogatives de la CDC dans la gestion des comptes bancaires et contrats d’assurance vie en déshérence, afin de renforcer la protection desdits actifs par leur domiciliation à la CDC.

Le texte indiqué permet également de consacrer la CDC dans sa mission d’intérêt général de dépositaire national des dépôts protégés des personnes physiques et morales.

MINISTERE DE LA SANTE

Sur présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a entériné trois (3) projets de textes.

1- Le projet de loi portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID-19.

Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°00000007/2020 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires, ratifié par la loi n°024/2020, les mesures sanitaires de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID 19 sont prorogées pour une durée de 45 jours.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 10 sur 53

2- Le projet de décret fixant les modalités de délivrance de diplômes de formations paramédicales.

Le présent projet de décret vient définir le cadre juridique régissant le domaine d’exercice des professions paramédicales, en apportant une innovation en ce qui concerne les formations, lesquelles seront désormais régulées par voie réglementaire et sanctionnées par des diplômes nationaux délivrés sur la base d’un référentiel de formation fixé ainsi qu’il suit :

– par Arrêté conjoint du Ministre en charge de la Santé et du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur pour les formations de l’Enseignement Supérieur ;

– par Arrêté conjoint du Ministre en charge de la Santé et le Ministre en charge de la Formation Professionnelle pour les formations professionnelles.

3- Le projet de décret portant création, attributions et fonctionnement du Centre National d’Aptitude Médicale.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 11 sur 53

Le présent projet de décret, pris en application des dispositions des articles 22, 29 et 30 de la loi n° 20/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et gestion des services de l’Etat, est un service d’appui spécialisé, à autonomie de gestion ayant pour mission d’assurer sur toute l’étendue du territoire national, l’exclusivité de l’établissement et la délivrance des certificats médicaux, d’aptitude et d’invalidité.

Son champ d’application concerne :

– les concours et le recrutement dans le secteur public ;

– les activités de transport ;

– l’obtention d’un permis de conduire ; – l’obtention d’un agrément de commerce des structures en lien avec la santé des populations ; – les maladies professionnelles du secteur public ; – l’aptitude ou la contre-indication au sport.

Ainsi, le Centre aura pour bras séculier les médecins agréés et affectés dans les structures sanitaires.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 12 sur 53

Pour le déroulement de ses activités, le Centre exercera en collaboration avec les autres administrations publiques et privées pour toute question relevant de son domaine de compétence.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Sur présentation de Monsieur le Ministre d’Etat, le Conseil des Ministres a pris acte des communications suivantes :

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 13 sur 53

– la Communication relative à la délimitation des circonscriptions administratives encore querellées sur l’ensemble du territoire.

En effet, la mission Administration du Territoire recouvre entre autres, la politique du Gouvernement en matière de délimitation du territoire et son découpage en circonscriptions administratives, afin de produire une carte administrative actualisée assise sur l’adéquation entre les limites théoriques et la délimitation matérielle des espaces concernés.

– la communication relative à l’exécution à mi parcours des activités prioritaires inscrites dans le cadre du « Programme Frontières et Appui Programme Frontière de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale», concernant la reconnaissance de la frontière Gabon-Congo dans les provinces du Haut-Ogooué, de

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 14 sur 53

l’Ogooué-Ivindo, de la Ngounié et de la Nyanga.

Au regard de l’impérieuse nécessité de consolider les conclusions des experts de terrains encadrés par les programmes CEEAC énoncés, le Conseil des Ministres a instruit le Ministre d’Etat de mettre en œuvre l’ensemble des mécanismes prévus afin de convenir des modalités et des délais permettant de consacrer la restauration de l’intégrité territoriale du Gabon le long de cette frontière.

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX ET CHARGE DES DROITS DE L’HOMME

Au terme de la présentation de Madame le Ministre, le Conseil des Ministres a pris acte de la communication relative au suivi technique et judiciaire du dossier relatif aux pollutions

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 15 sur 53

récurrentes engendrées par les activités de la Société Perenco Oil & Gas Gabon.

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles dont les principales sont les suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL

– Conseiller Spécial du Président de la République :

• Mme Leaticia YUINANG ;

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 16 sur 53

• MM.

– Emmanuel LEROUEL.

– Max-Samuel OBOUMADJOGO.

– Conseiller du Président de la République : M. Pierre Wilfried PISSA TCHAMBO.

– Attachée de Cabinet à la Présidence de la République : Mme Joséphine Laurence GRANDET.

PRIMATURE

CABINET CIVIL DU PREMIER MINISTRE

– Conseiller du Premier Ministre : Mme Béatrice ISSOZE NGONDET née BOUENI.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 17 sur 53

DEPARTEMENT ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET

– Conseiller : Mme Yolande MOUBELOU, en remplacement de Monsieur Claude MOMBO.

CABINET MILITAIRE DU PREMIER MINISTRE

– Conseiller Gendarmerie Nationale : Colonel Serge BINGAH.

– Conseiller Forces Armées Gabonaises : Lieutenant Colonel Joseph ONDO BE.

– Conseiller Forces de Police Nationale : Lieutenant Colonel Fernand NTOUTOUME MBENG.

– Conseiller Sécurité Pénitentiaire : Lieutenant Colonel Chantal BAGNOGUILA.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 18 sur 53

– Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet Militaire : Adjudant Guélaure NGNINGONE NGUEMA.

– Secrétaire de Cabinet : Sergent Chef Major Firmine MANDJEMBA MAPOTA.

– Chauffeur Particulier : Sergent Chef Jean Eric Michel MVOUMBI.

SECRETARIAT GENERAL DE LA PRIMATURE

DIRECTION CENTRALE DES RESSOURCES HUMAINES

– Directeur Central des Ressources Humaines : Mme Lauriane NDJANENE NGOWET.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 19 sur 53

– Chef de Service Gestion des Ressources Humaines : M. Jean Mesmin MINKO.

– Chef de Service Formation et Parcours Professionnels : Mme Scholastique MASSOUNGA KOMBA.

– Chef de Service Politiques Sociales et Conditions de Travail : Mme Géraldine SIMO.

– Chef de Service Actes de Gestion du Personnel : M. Alain MOUSSOUNDA NGUEMBI.

– Chef de Service Documentation et Archives : M. Boris Fabrice BOUTSANGA KOUMBA.

– Chef de Service Central du Courrier : M. A Kevin METSAMBITH NDIMAL.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 20 sur 53

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

AUTORITE NATIONALE DE VERIFICATION ET D’AUDIT (ANAVEA)

Assistants Vérificateurs :

MM.

– Guy NZAMBE BOUSSENGUI ;

– Ralph Jaurès EKAREY-EKIE NNANG ; – Pablito Miguel LINGA ;

– Greig Valdy MATSIMA MAGANGA ; – Simmy Rock LACKA ;

– Hans NGUELE MOUBELE.

– Chef de Service Informatique M Yves INDAVE MAKENDENGUE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 21 sur 53

AMBASSADE HAUTE REPRESENTATION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Conseiller Chargé du Secrétariat Particulier du Chef de Mission Diplomatique : Madame Erika Darlhène MOUSSOUNDA BIMBOUNZA, en remplacement de Madame Nadège MASSOUNGUE-MA-MAROGUE.

MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 22 sur 53

– Inspecteur Général : M. Jean de Dieu Robert MINDOUME MBA.

– INSPECTEURS :

MM.

– Jérôme MAVIOGA MBOUNDOU ; – Hilaire KOUMBA ;

– Célestin ANDZANG ;

– Richard MAMIAKA ;

– Aimé Jonas MAVOUROULOU ;

– OBIANG OVONO ;

– Jules Alain MONANGZE ;

– Charles EBANE ZENG ;

– Léonce Anicet IWANGOU ;

– Lucien BOULEPALT ;

– Joseph DOUBY ;

– Henri Edmond NKOULOU ONDO. Mmes.

– Marie-Colette NGUEMA ABESSOLO ; – Angélique MOUKETOU KOUNDI.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 23 sur 53

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION (ENA)

DIRECTION GENERALE

– Secrétaire Particulière du Directeur Général : Mme. Marie Isabelle THSAMBA.

– Chargés d’Etudes :

MM.

– Apollinaire MANGUEDI MOUKEMBI ; – Elvis MESSA ONDO ;

– Mme Carine Audrey GNANGUI.

DIRECTION DES ETUDES

– Directeur : M. Mesmin MOUIRY.

DIRECTION DE LA RECHERCHE ADMINISTRATIVE APPLIQUEE

– Directeur : M. RETENO-KOWET OVILY.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 24 sur 53

– Surveillante Générale : Mme Odette MOMBO.

ECOLE DE PREPARATION AUX CARRIERES ADMINISTRATIVES (EPCA)

– Directeur de la Formation Initiale et des Stages : Mme. Hermine NKOLO.

– Directeur de la Formation Continue et du Perfectionnement : Mme. Mélanie GUIKOUVA.

DIRECTION CENTRALE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMMENTATION

– Directeur Central : M. Claude Alain LOUEMBET.

– Chef de Service Archives : Mme. Pierrette MAPANGAUD.

– Chef Documentation : M. Bertin ANGO EKOUMA.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 25 sur 53

DIRECTION CENTRALE DE LA COMMUNICATION

– Directeur: Mme Téclaire MEKUI M’OVONO.

– Chef de Service Portail du ministère et Communication Electronique : M. Thierry OBAME NZE.

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES

– Chef de Service Contentieux : M. Francis OWONO MBA.

– Chef de Service Règlementation : Mme. Sandra Marie France DIOP BATTY. – Chef de Service Documentation : Mme. Rosia NGONDA IBOUANGA.

– Chef de Service Relations Extérieurs : Mme. Ursule MENGUE.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 26 sur 53

DIRECTION CENTRALE DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES

– Chef de Service Production : M. Christian ONDO SYMAT.

– Chef de Service Archives et Documentation : M. Jérôme BABISSA.

– Chef de Service Etudes et Analyse : Mme. Audrey Gladys Marie ATONDIZOKI. – Chef de Service Accueil : Mme. Pamela Ursula NZAMBA.

DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

– Secrétaire Particulière du Directeur Général : Mme. Sylvie MBENGA.

– Chargé d’Etudes : M. Apollinaire ONDO ASSOUMOU EYA.

– Directeur Adjoint du Recrutement : Mme. Zeinabou MBOUROU BA Epouse ALARA. – Chef de Service Contrôle et Déroulement des Stages : M. NGUEMA NKOUME.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 27 sur 53

DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE L’ETAT

– Directeur Général : Mme Ingrid Orphise LITCHANGOU BABAMBOU.

DIRECTION DE LA RECHERCHE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

– Directeur de la Recherche et de la Réforme Administrative : M. Jean NGUEMA NTOUTOUM.

– Chef de Service des Etudes et des Projets: M. Jérémie MELIGHE ME MBOREKOMI.

DIRECTION DE L’ORGANISATION ET DES METHODES

– Chef de Service de l’Organisation: M. Gauthier LETOUNDJI BOUKA.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 28 sur 53

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

– Directeur: Mme. Sa’adatou SAFIYA Epouse KOPEDINA

– Chef de Service Administratif: M. Hermann SALLAH OLE.

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES PROGRAMMES

– Directeur: Mme. Prisca Estelle NZENG. – Chef de Service Projet: Mme. Carène Leslie OBAME Epouse EDOU OVONO.

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 29 sur 53

– Chef de Service Planification des Ressources Humaines: M. Christian MBOMEYO ASSOUMOU.

– Chef de Service Secteur Informel des Ressources Humaines: M. Esaï MANDAKA.

DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL, DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE L’EMPLOI

– Directeur Général Adjoint: M. Thibault BALOGHI.

– Secrétaire Particulière du Directeur Général: Mme. Marina OGALAT ETOMBET. – Chargé d’Etudes : Mme. Pamela Raika WOLYAME KIKI ABI.

– Chef de Service du Personnel, du Matériel et de l’Equipement: M. Honoré BOUSSOUGHOU MOUELE.

DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA REGLEMENTATION

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 30 sur 53

– Directeur Adjoint : M. Jean Baptiste BE ENGONGA.

– Chef de Service de la Réglementation: M. Florent MATOUMBA.

DIRECTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE L’EMPLOI

– Directeur Adjoint : M. Kevin Lionel MAGANGA.

– Chef de Service de la Main-d’oeuvre: Mme. Laure Murielle MOUHANDO IGONGO – Chef de Service des Travailleurs Immigrés: Mme. Nancy AVOMO OBAME.

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 31 sur 53

– Directeur Adjoint : M. Nathalie Guylaine MAVOUNGOU.

– Inspecteur Spécial: M. Loïc Vivien MAVONGA.

– Inspecteur Spécial Adjoint : M. Georges Malo MAPANGOU MALEKOU.

INSPECTION SPECIALE DU TRAVAIL CHARGEE DES PORTS ET RADES

– Inspecteur Spécial : Mme. Carmélia BALINGUI.

INSPECTION SPECIALE DU TRAVAIL CHARGEE DU TRANSGABONAIS

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 32 sur 53

– Inspecteur Spécial : M. Jean de la Croix TSANGAGHOLY.

– Inspecteur Spécial Adjoint : M. Brice Clément EBA-ONDO.

INSPECTION SPECIALE DU TRAVAIL CHARGEE DU SECTEUR FORESTIER

– Inspecteur Spécial : M. Roméo Lazare BAKAKAS LIPOYE.

– Inspecteur Spécial Adjoint : Mme. Lydie NGUIMBI NDOMBI épouse NDOUME. INSPECTION SPECIALE DU TRAVAIL CHARGEE DU SECTEUR PETROLIER

– Inspecteur Spécial : M. Thérence Cédric MBADINGA MOUSSAVOU.

– Inspecteur Spécial Adjoint : Mme Julia Prisley NDZOUMBOU.

INSPECTION SPECIALE DU TRAVAIL CHARGEE DU SECTEUR MINIER

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 33 sur 53

– Inspecteur Spécial : M. Hugues Symphorien WORA DEVEDY.

– Inspecteur Spécial Adjoint : Mme. Chantal MBOUMBA.

INSPECTION SPECIALE DU TRAVAIL CHARGEE DU SECTEUR AGRICOLE

– Inspecteur Spécial : M. Justin BOLA BOLA MOULENGUE.

– Inspecteur Spécial Adjoint : Mme. Pélagie Myriam BUKANDU BU BULINGUI

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DE L’ESTUAIRE

– Directeur Provincial : Mme. Chantal MINDALA épse MOMOMBA.

– Chef de Service Départemental : M. Serge POUDRET.

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DU HAUT-OGOOUE

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 34 sur 53

– Directeur Provincial : M. Didace MIKENDI. – Chef de Service Départemental de la Lébombi Leyou (Moanda) : M NDIADE MAKANGA ADIUMA

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DU MOYEN-OGOOUE

– Directeur Provincial : M. Hugues Gervais MBOUALA.

– Chef de Service Départemental de l’Abanga bigne (Ndjolé) : M. Paul Emmerancien MOUELY.

– Chef de Service Départemental : M. Rodrigue NGOYE

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DE LA NGOUNIE

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 35 sur 53

– Directeur Provincial : M. Régis NDONZI MOUAHOUDI.

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DE LA NYANGA

– Directeur Provincial : M. Sylvestre NGOUABE. – Chef de Service Départemental de Mogoutsi (Tchibanga) : M. Jean Aimé KOUMBA.

– Chef de Service Départemental de la Basse-Banio (Mayumba) : M. Olivier BOUYOU

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DE L’OGOOUE-IVINDO

– Directeur Provincial : M. François LEBOUAMA.

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DE L’OGOOUE-LOLO

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 36 sur 53

– Directeur Provincial : M. Armel Thibault OLENDE.

– Chef de Service Départemental de Lolo Bouenguidi (Koula-Moutou) : M. Esmond Serge OBOUNOU.

– Chef de Service Départemental de Mulundu (Lastourville) : M. Désiré MOUDANGA KODIO

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DE L’OGOOUE MARITIME

– Directeur Provincial : M. Dieudonné IBOUILY. – Chef de Service Départemental de Ndougou (Gamba) : M. Alphonse BOUDIKA.

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DU WOLEU-NTEM

– Directeur Provincial : M. Rufin MOUDOUNGA.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 37 sur 53

– Chef de Service Départemental : M. Jacques BOUKIKA MADINGA.

– Chef de Service Départemental de l’Okano (Mitzic) : M. ONGONE MEDENE.

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DU TRAVAIL

– Directeur Général : Docteur Nothurge DITENGOU.

– Chef de Service des Ressources Humaines : Mme Nadège Pensées NYONDA DIANGA. – Chef de Service de la Communication, du

Matériels et de l’Equipement : M. Patrick Richard AYAMBOME.

DIRECTION DE LA SECURITE AU TRAVAIL

– Chef de Service de la Sécurité au Travail : Mme Cornelia MALOUNGUI BOUDOUGHOU épouse TOGNO.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 38 sur 53

– Chef de Service Promotion en Sécurité au Travail : Mme Roseline MEZENE M’ONDO.

DIRECTION DE LA SANTE DU TRAVAIL

– Directeur : Docteur Trésor MINTSA BENGONO.

– Chef de Service de la Médecine : Mme Jeanne Ernestine BETOE EKOMI épouse GUILENGUI.

– Chef de Service Hygiène et Amélioration des Conditions du Milieu de Travail : Mme Reine Fleur BETOE épouse ELLA ASSA.

– Chef de Service Contre les Maladies Endémiques en Milieu de Travail : M. Aimé Martial MOUTSINGA.

LABORATOIRE DE SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

– Directeur : M. Mohamed Loïc NGUEMA FANE.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 39 sur 53

– Chef de Service Recherche Scientifique : M. Rodrigue Joël LOUEMBET.

– Chef de Service Analyses : M. Judicaël MBATCHI.

DIRECTION GENERALE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

– Directeur Général : Mme Arielle Aurore AMBENGAT.

– Directeur Général Adjoint : M. Jean Lambert NDOMBI.

– Chef de Service des Ressources Humaines : Mme Aline NGUINDZA

– Chef de Service des Affaires Financières : M. Guy-Roger NZIENGUI.

– Chef de Service Patrimoine : M. SALAMATOU.

– Chef de Service de la Documentation et des Archives : M. Valentin MBA NDONG.

DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 40 sur 53

– Directeur : M. Emile BIBALOU.

– Directeur Adjoint : M. François NDIMA. – Chef de Service Evaluations et Certifications : M. Dany MOUNGUENGUI.

DIRECTION DES METHODES ET PRORAMMES

– Directeur : M. Sylvain TOUNGA.

– Directeur Adjoint : M. Régis Nazaire OBIANG NDOUTOUME.

– Chef de Service Veille sur l’Evaluation des Métiers : Mme Gaëlle BUDUNKU.

– Chef de Service Programmation de Formation : M. Christian MENIE ME NKOGO.

DIRECTION DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

– Directeur Adjoint : M. Alexis Magloire ANGO NGUIEMINDOUNGOU.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 41 sur 53

– Chef de Service Prospectives : M. Patrick DINZAMBOU.

– Chef de Service Statistique : Mme Faustine ABOGHO ABESSOLO.

AGENCE NATIONALE DE LA FORMATION ET D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

– Conseiller du Directeur Général : M. Dieudonné WAYI.

– Chef de Service Examen et Concours : M. Victor ANDA NGUEMA.

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

– Directeur : Mme. Arlette Nina MBADIBUBALA épouse BRENUGAT.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 42 sur 53

– Chef de Service Ressources Humaines : Mme. Virginie MBABELE.

– Chef de Service Budget et Comptabilité : Mme Anne Marie Flavie MOUSSOSSA épouse MOUGUENGUI.

– Chef de Service Patrimoine et Logistique : Mme Lina ISSAPOU WANOU.

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES

– Directeur : M. Lionel MAMAS MAVOUNGOU.

– Chef de Service Communication : M. Eric BOUAYOM.

DIRECTION DE LA FORMATION, EXAMENS ET CONCOURS

– Directeur : M. Lamine MOUAHAMADOU ABBO.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 43 sur 53

– Chef de Service Formation Initiale et Continue : Mme Annie Edwige BAVAH MOUSSOUNDA.

– Chef de Service Examen et Concoures : Mme Audrey Raïssa NZIENGUI.

DIRECTION JURIDIQUE ET DEVELOPPEMENT

– Directeur : M. Ghislain Brice ATOMO. – Chef de Service Juridique et des Partenariats : M. Yannick MIHINDOU.

– Chef de Service Développement : M. Grégoire Erick DJIEMBI MAMBOUNDOU.

DIRECTION D’APPUI PEDAGOGIQUE

– Directeur : Mme Lalotte Irma M’BADINGA épouse BOROBO.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 44 sur 53

– Chef de Service Production des Outils Pédagogiques : Mme Isabelle MOUTSINGA épouse MOANDA.

DIRECTION GENERALE DE L’INSERTION ET DE REINSERTION SOCIALE

– Directeur Général : M. Yvon Désiré LEKOUMA.

– Directeur Général Adjoint : Mme Flore Nathalie DIABA MOUVIOSSI.

DIRECTION D’APPUI A LA REINSERTION

– Directeur : M. Dieudonné LETZOUMOU. – Directeur Adjoint : M. Amédée MBOUMBA MAKAYA.

– Chef de Service de la Programmation des Formations et du Perfectionnement : M. François NGOULOU.

– Chef de Service d’Accompagnement a l’Auto Emploi et à l’Entrepreneuriat : Mme Dorcas MBAZOGHO NZANG épouse ONDO.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 45 sur 53

DIRECTION DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

– Directeur : Mme Pétronille MOUSSAVOU. – Directeur Adjoint : Mme Adélaïde MENZENE épouse IKAPITTE.

– Chef de Service d’Accueil et d’Ecoute : Mme Michelle MBADINGA épouse BOLA BOLA. – Chef de Service Bilan de Compétences : M. Fabrice Alain MOUSSONGO.

– Chef de Service de l’Organisation, du Placement et du Suivi : Mme Laurence BAKOHO.

DIRECTION ETUDES STATISTIQUES, DES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT

– Directeur : M. Armand ESSONO ABA’A. – Directeur Adjoint : M. Jean Christian OGANDAGA TCHIPANDI.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 46 sur 53

– Chef de Service des Enquêtes et de l’Evaluation : M. Jean Baptiste TOUNG SIMA.

– Chef de Service de Développement des Partenariats : M. Ange NGWERANGA. – Chef de Service de Développement des Modes de Formation : Mme Odette PIGHA épouse MIHINDOU.

DIRECTION D’APPUI A L’INFORMATION ET L’ORIENTATION

– Directeur : Mme Clémence NEMBA OUGNOUNZA épouse MOUBAGOU. – Directeur Adjoint : M. Justin EYAGA NTERE.

– Chef de Service de l’Information et de l’Orientation Professionnelle : M. Arthur Lin MEYE M’OBIANG.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 47 sur 53

– Chef de Service des Programmes d’Information et d’Orientation des Publics Cibles : Mme Tatiana Nadia IBEMBOU MAPANGOU.

MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

DIRECTION GENERALE DU BUDGET

– Contrôleur Budgétaire au Centre Hospitalier de Libreville : M. Vasmain SOUGUEMA NGUEMA.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DES DROITS DE LA FEMME

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 48 sur 53

DIRECTION GENERALE

Monsieur Wilfried ADJONDO, précédemment Conseiller Juridique est remis à la disposition de son administration d’origine.

MINISTERE DES TRANSPORTS

OFFICE DES PORTS ET RADES DU GABON (OPRAG)

– Conseiller du Directeur Général : M. Soler NJOGO en remplacement de Madame Estelle Flore ANGANGOU.

– Directeur Financier et Comptable : Mme Nelly BOUMAH YAMAMA.

MINISTERE DU PETROLE, DU GAZ ET DES MINES

SOCIETE GABONAISE D’ENTREPOSAGE DES PRODUITS PETROLIERS (SGEPP)

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 49 sur 53

– Directeur Général : M. Félix Andy MAKINDEY-NZE NGUEMA.

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

ECOLE NATIONALE DU CADASTRE ET DES SCIENCES GEOGRAPHIQUES

– Directeur Général : M. Sylvain NDOUNGA MBIAKA.

SERVICES DECONCENTRES

DIRECTION PROVINCIALE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME, DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DU CADASTRE DE L’ESTUAIRE

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 50 sur 53

– Directeur : M. François ASSOUZOCK.

DIRECTION PROVINCIALE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME, DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DU CADASTRE DE L’OGOOUE-MARITIME

– M. Onésime MANGUEGUI FALL. DIRECTION PROVINCIALE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME, DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DU CADASTRE DU HAUT-OGOOUE

– Directeur : M. Willy BIBANG BI EKANKANG.

DIRECTION PROVINCIALE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME, DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DU CADASTRE DU MOYEN-OGOOUE

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 51 sur 53

– Chef de Service des Travaux Topographiques et du Cadastre : M. Sosthène ENGOUNA ONTSAGA.

DIRECTION PROVINCIALE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME, DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DU CADASTRE DU WOLEU-NTEM

– Chef de Service Départemental du Haut-Ntem : M. Emmanuel EBANG MVE.

AGENCE NATIONALE DE L’URBANISME, DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DU CADASTRE

– Conseiller Technique du Directeur Général : Mme Rose MAROUNDA ATCHA.

DIRECTION PROVINCIALE DE L’ESTUAIRE – Directeur : Mme Corretta Pascale N’GUIAH.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 52 sur 53

DIRECTION PROVINCIALE DE L’OGOOUE MARITIME

– Directeur : M. Adelphe Gildas MICKOTO.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 53 sur 53