Gabon: Comilog sollicite JRC et Geka Telecom pour le développement d’un réseau 4G privé à Moanda

Dans le cadre de la mise en œuvre et le développement du projet baptisé « Comilog 2020 » lancé en 2016, la compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) entend se doter d’une solution clé en main 4G/LTE privée dans la commune de Moanda. Pour ce faire, la première compagnie minière du pays devrait s’appuyer sur l’expertise du Japonais Japan Radio Co (JRC) et du Français Geka Telecom comme annoncé récemment.

Résolument engagé dans l’accompagnement des populations environnantes à son activité, la compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) n’en demeure pas moins une compagnie à l’avant-garde en termes de développement de ses outils de production. Ainsi, dans l’optique de moderniser le processus de fonctionnement de la mine de Moanda, la filiale locale d’Eramet devrait dans les prochains mois se doter d’une solution clé en main 4G/LTE privée.

En effet, développé par le nippon Japan Radio Co (JRC) et le Français Geka Telecom, cette solution devrait permettre à la Comilog, d’accroître la capacité d’une mine de Moanda destinée à produire dans les prochaines années près de 8 millions de tonnes de manganèse, tout en optimisant la valeur ajoutée locale. Cette solution qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Comilog 2020 » devrait donc à terme accroître l’efficience de l’opérateur minier.

D’ailleurs, interrogé au sujet de ce projet, Sato Katsuhiko directeur général du projet 5G chez JRC, a rappelé combien la société nippone était « fière de participer au projet Comilog 2020 en qualité de spécialiste des communications sans fil destinées aux réseaux critiques ». Avant d’insister sur « l’importance cruciale pour son entreprise des projets comme Comilog 2020 » comme le révèle le site businesswire.com cité par nos confrères de Gabonreview.