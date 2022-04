Gabon: Comilog s’engage à respecter la législation en matière de données personnelles 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 13 avril 2022, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel (CNPDCP) a auditionné les membres de l’administration de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Une séance de travail au terme de laquelle, la compagnie minière s’est tenue à respecter la législation en matière de données à caractère personnelle.

Quelle protection pour les données à caractère personnel des employés de la Comilog? Cette question a constitué l’objet de la rencontre ce mercredi, entre les responsables de la Compagnie minière de l’Ogooué et la CNPDCP, qui veut intensifier les opérations de contrôle et de mise en conformité des entreprises publiques et privées du pays, en matière de protection des données personnelles.

Face aux membres de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, les responsables de la Comilog ont été édifiés sur les pratiques en matière de collecte et d’utilisation des données personnelles. « Nous avons été reçus par la commission avec une bonne séance de travail, très instructive qui a balayé tous les aspects de la conformité liée aux données personnelles. Au sortir de cette réunion, Comilog a pris l’engagement de revenir très très vite sous huitaine auprès de la Commission pour prouver qu’elle respecte la loi en matière de manipulation de données personnelles », a indiqué Léod Paul Batolo, administrateur directeur général de Comilog.

Garante de la protection des données à caractère personnel, la Commission existe depuis 2011 et invite les entreprises à se conformer à ce que prévoit la loi. Elle précise entre autres que les traitements automatisés des données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la commission. En cas d’atteinte, la loi prévoit des sanctions administratives, des sanctions pécuniaires et même des sanctions pénales.