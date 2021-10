Gabon: Comilog s’allie à FDG pour la formation de 500 femmes dans les métiers du digital

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de son engagement societal en faveur de l’epanouissement de la femme gabonaise, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), procédera ce vendredi 22 octobre 2021, à la signature d’une convention avec l’Association Femmes Digitales du Gabon (FDG). Une convention qui a pour objectif la formation de 500 femme dans le domaine du digital grace à l’implication sans precedent de la filiale du géant français Eramet.

Prévue se tenir au siège de ladite association, ce 22 octobre 2021, cette convention sera paraphée par l’Administrateur Directeur Général de la Compagnie minière de l’Ogooué, Leod-Paul Batolo et la présidente de cette association, Camélia Ntoutoume Leclercq. Il faut souligner que la conclusion de ce projet rentre dans le cadre de la politique Responsabilité sociétale et environnemental de l’entreprise minière pour soutenir la transformation digitale au Gabon et promouvoir l’autonomisation des femmes.

Entièrement financé par la filiale du géant minier français, cette formation assurée par l’Association Femmes Digitales du Gabon concernera 500 femmes gabonaises dans le domaine du numérique sur l’ensemble du territoire national. Une initiative qui cadre d’ailleurs avec le virage numérique de l’entreprise qui a mis au cœur du développement de ses activités les solutions digitales.

Ainsi, la convention entre Comilog et le premier accélérateur de croissance des femmes intrapreneures et entrepreneures au Gabon aura pour objet de préciser le cadre juridique des relations entre les deux parties, et fixer les conditions et modalités d’une subvention de l’entreprise minière à cette association qui œuvre dans la formation en faveur des femmes.