Gabon : Comilog récompense les 100 meilleurs élèves de Moanda

Ce vendredi 09 juin 2023, la Compagnie minière de l’Ogooué ( Comilog ) a récompensé les 100 meilleurs élèves de la ville de Moanda dans la province du Haut-Ogooué, pour leurs résultats obtenus au cours de l’année académique 2022-2023. Une action de la filiale du géant minier Eramet qui s’inscrit dans sa volonté de promouvoir et encourager les valeurs d’excellence et de performance.

C’est en présence du préfet du département de la Lébombi-Léyou, du maire de la commune de Moanda, du représentant de l’Administrateur directeur général de la Comilog André Massard, des responsables d’Académie régionale et provinciale, des parents d’élèves et des chefs des 7 établissements secondaires publics, privés, de confession religieuse et laïc de la ville que s’est déroulé cette cérémonie.

Ainsi, après 9 mois de dur labeur, la Comilog a tenu à récompenser, pour la 3ème année consécutive, les meilleurs élèves de la commune de Moanda de l’année académique 2022-2023. Cette action s’inscrit pleinement dans l’ambition de la société minière de contribuer à la formation de la jeunesse, mais surtout à son épanouissement.

Ce sont donc 100 élèves dont les moyennes oscillent entre 14 et 18/20 pour le premier cycle et entre 12 et 17/20 pour le second cycle qui ont reçu, des mains des officielles et du représentant de l’ADG de Comilog, d’importants lots de matériel didactique et manuels scolaires d’un coût global de 25 millions de FCFA. Lors de son intervention, André Massard a souligné que cette cérémonie se présente comme une invitation à la persévérance et à l’accomplissement.



« Nous sommes persuadés, que cette quête vers l’excellence fera de vous, les cadres de demain qui contribueront certainement au développement du Gabon. Cette cérémonie se présente comme alors comme une invitation à la persévérance et à l’accomplissement.», a-t-il indiqué.