Gabon: Comilog marque son premier semestre 2020 par un fort engagement sociétal

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Gabon Media Time, que la filiale gabonaise du géant minier Eramet, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), a dévoilé le compte-rendu de son conseil d’administration tenu ce mercredi 23 septembre 2020 à Moanda dans la province du Haut-Ogooué. Concernant son engagement sociétal, Comilog aura, durant ce premier semestre 2020 démontré son attachement à la vision de solidarité et d’entraide prônée par Ali Bongo Ondimba et ce, en dépit du contexte difficile lié à la crise sanitaire Covid-19 en étant un soutien aux populations gabonaises particulièrement celles du Haut-Ogooué.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 aura permis à plusieurs acteurs économiques de mettre en exergue leur élan de solidarité en réponse à l’appel du chef de l’État lancé aux premières heures de la découverte dudit virus sur nos terres. Pionnier dans ce domaine, avec le chapelet d’actions sociales posées au bénéfice des populations environnantes, la Comilog a une nouvelle fois placé le curseur sur l’engagement sociétal durant les 6 premiers mois de l’année en cours, et ce, en dépit de la situation inédite et non moins difficile pour les entreprises.

Selon le rapport d’activités dévoilé à l’issue du dernier conseil d’administration tenu le mercredi 23 septembre dernier, la filiale du groupe Eramet aura mis à exécution le 3e pilier de la vision stratégique de Comilog, à savoir être un acteur engagé dans le développement des populations locales. Des actions menées durant ce semestre, on note la poursuite des travaux sur les voiries de Moanda. Estimés à 4,3 milliards F.CFA, ces travaux sont censés être livrés début octobre prochain.

A cela s’ajoute les travaux de construction de l’usine de pavés de Moanda dont la livraison est, quant à elle, prévue pour fin décembre 2020. Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, la Comilog s’est révélée être un partenaire clé de l’État sur le plan sanitaire. Une implication symbolisée par l’implantation à Moanda du Samu social gabonais, dont le savoir-faire n’est plus à démontrer. Aussi, une enveloppe d’une valeur de 3 milliards de FCFA a été offerte aux « populations du Gabon, en particulier de la province du Haut-Ogooué et de Moanda, de ses salariés et de ses partenaires ».

Bien que préoccupée par la crise sanitaire dont la fin constitue un préalable indissociable à la reprise effective des activités économiques et sociales à l’instar de la reprise des cours, la Comilog n’a tout de même ménagé aucun effort pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves de Moanda et Mounana. Pour ce faire, la société minière a lancé le mardi 8 septembre dernier, des travaux de réhabilitation de 3 établissements dont 2 d’enseignement primaire et 1 secondaire. Il s’agit du lycée Bruno Bokoko et des Écoles publiques de la cité cadres et communale A, sis à Mounana. Un véritable engagement multiforme qui ne devrait pas se limiter aux pans susmentionnés.