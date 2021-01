Gabon: Comilog lance son laboratoire de fabrication numérique à Moanda

Au-delà d’être un opérateur de référence sur les marchés dédiés au minerai de manganèse avec une production située à un peu plus de 6 millions de tonnes à fin septembre 2020, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) est un acteur engagé en matière de responsabilité sociétale. Dernière preuve en date, l’ouverture d’un laboratoire de fabrication numérique à Moanda.

Destiné au développement des compétences dans trois disciplines essentielles du numérique à savoir : le Design/graphisme, le développement web/mobile et l’électronique/robotique chez les jeunes de la ville de Moanda, ce laboratoire de fabrication numérique qui a récemment vu le jour, devrait offrir de nouvelles perspectives aux jeunes de cette localité.

En effet, dans un contexte où le numérique gagne de plus en plus de terrain que ce soit en termes de connectivité ou même d’entrepreneuriat, ce « Fablab » ouvert dans le cadre de la transformation numérique et de l’engagement sociétal de la Comilog, devrait permettre l’émergence d’un écosystème digital local.

Avec des formations réalisées en 3 mois minimum et 9 mois maximum, les jeunes de Moanda pourront donc obtenir des compétences expérimentales autour du numérique. Une aubaine quand on sait que le chiffre d’affaires global de ce secteur au Gabon, atteint près de 250 Mds de FCFA par an grâce notamment à la téléphonie mobile et ses composantes.