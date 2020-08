Gabon: Comilog lance les travaux de construction du dispensaire de Nguiassono

C’est dans l’optique de renforcer l’offre sanitaire dans le département de la Lébombi-Leyou que la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a récemment lancé des travaux de construction d’un dispensaire R+2 au village Nguiassono, à 10 km de Moanda sur la RN3, en direction de Mounana. Ce bijou architectural s’étendra sur une superficie de 5000 m² et comprendra tout le dispositif moderne adapté à la prise en charge des patients ainsi qu’un logement de fonction de l’infirmier d’astreinte.

C’est en présence des autorités locales, notamment le sous-préfet du district de Mounana Leonel Ondy Ebounou, du président du Conseil départemental Alain Mangouba, du directeur des relations publiques et de la communication de la Comilog André Massard, ainsi que des autochtones de la région, qu’a eu lieu la cérémonie de lancement des travaux du dispensaire de Nguiassono dans le département de Lébombi-Leyou. Une unité sanitaire qui a pour but de garnir l’offre sanitaire et de limiter les déplacements des habitants de ce village vers les zones éloignées pour y recevoir des soins.

En termes de superficie, il faut dire que le prochain centre de santé offert par la Comilog n’a rien à envier aux structures occidentales. En effet, le dispensaire de Nguiassono a une superficie de 5000 m² avec en son sein un bâtiment principal d’une superficie de près de 208 m², dans lequel seront logées une salle d’attente, une salle de consultation, une salle d’injection, une salle de pansement, une salle d’observation, et une salle de stockage de produits pharmaceutiques. A cela, se greffera également la construction du logement de fonction de l’infirmier d’astreinte de près de 115m² de superficie.

Il s’agit d’une énième action solidaire qui cadre avec la réputation citoyenne de la filiale du groupe Eramet. Pour rappel, Comilog avait déjà construit l’hôpital Marcel Abeke et mis en place l’antenne du Samu Social de Moanda, tous deux consacrés à la prise en charge quasi-gratuite des personnes de tous genres, toutes nationalités et de toutes les ethnies. D’ailleurs, « placé sous la tutelle de l’hôpital Jean Jacques Andrault de Mounana, le dispensaire de Nguiassono fournira gratuitement des médicaments et des soins de première nécessité aux populations désœuvrées », a tenu à préciser l’entreprise bienfaitrice.