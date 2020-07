Gabon: Comilog lance la production de gels hydroalcooliques pour ses salariés et les populations environnantes

C’est une nouvelle initiative louable de la part du 2ème producteur mondial de minerai de manganèse à haute teneur. Après avoir notamment offert des kits alimentaires aux populations démunies de la province du Haut-Ogooué, la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog) vient une nouvelle fois de démontrer son attachement au volet social, en lançant la production de gels hydroalcooliques à destination à la fois de ses employés et des populations environnantes.

Très impliquée dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le pays, la Compagnie Minière de l’Ogooué (COMILOG) multiplie depuis le début de la pandémie les oeuvres en faveur des populations. Ainsi, après avoir offert, pour un total de 75 millions de FCFA de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité, aux populations du Haut-Ogooué, et déployé une mission médicale destinée à appuyer le système de santé gabonais, la Comilog vient une nouvelle fois de démontrer son attachement au volet social.

En effet, consciente des difficultés que rencontrent ses employés et les populations environnantes pour se procurer des gels hydroalcooliques dans les surfaces commerciales, le 2ème producteur mondial de minerai de manganèse à haute teneur a lancé la production en interne du précieux liquide. Baptisée « Les gels de la vallée » et issue du laboratoire du Complexe Métallurgique de Moanda, cette solution hydroalcoolique made in Comilog devrait permettre de soulager employés et populations.

Répondant aux standards imposés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en la matière à savoir : éthanol à 96%, peroxyde d’hydrogène à 3%, glycérol à 99% de pureté et de l’eau ultra pure, cette solution devrait très prochainement être mise à la disposition du personnel. A noter qu’à ce jour l’entreprise dirigée par Léod Paul Batolo a déjà produit 160 litres des « gels de la vallée », et espère en produire 1200 à terme.