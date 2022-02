Gabon: Comilog honore 83 de ses agents admis à la retraite

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après deux ans d’interruption suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a renoué les 8 et 10 février derniers avec l’organisation des cérémonies de départ des retraités à Owendo et à Moanda. Objectif, honorer ces employés qui durant plusieurs années, ont travaillé avec abnégation au développement de l’entreprise.

C’est en présence de l’Administrateur Directeur Général Léod Paul Batolo que se sont déroulées ces cérémonies de départ à la retraite. Des cérémonies qui avaient pour objectif de saluer les efforts consentis par ces agents après plusieurs années de bons et loyaux services.

Ainsi, ce sont au total 83 salariés, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, qui se sont vu remettre un diplôme d’honneur des mains du top management de l’entreprise, à l’exception de quelques-uns empêchés pour diverses raisons. A Moanda, on parle de 60 collaborateurs qui totalisent entre 9 et 38 ans d’ancienneté au sein de la Comilog et 22 à Owendo dont l’ancienneté varie entre 15 ans et 37 ans.



La Direction générale de la Compagnie minière de l’Ogooué n’a d’ailleurs pas manqué de louer l’abnégation de ces d’agents qui durant plusieurs années ont consacré leur vie au service de la société minière, concourant ainsi à son évolution.