Gabon: Comilog fait le point des chantiers RSE à Moanda

Le vendredi 29 avril 2022, le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga a reçu une délégation du groupe Comilog. Il était question pour ces derniers de faire le point avec le premier responsable politique de ladite province sur les chantiers de construction de forage initié depuis quelques mois. Une action qui rentre dans le cadre des actions de Responsabilité sociétale des entreprises(RSE) mises en place par cette entreprise dans la ville de Moanda et ses environs.

C’est en présence du premier responsable administratif provincial de la province du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga National et des représentants du comité de suivi de la commune et des techniciens de l’entreprise adjudicataire, que cette rencontre rétrospective a eu lieu le vendredi 29 avril 2022. Il était question pour ces derniers de s’imprégner de l’état d’avancement des chantiers RSE de la commune de Moanda, initiés en 2021 dans le cadre du partenariat entre Comilog et l’Etat gabonais. Une rencontre qui s’est poursuivie par une descente sur le terrain.

Ainsi, les chantiers de construction de 3 forages d’une profondeur de 80 mètres dans les villages de Massango 2 et Nguiassono a marqué la première étape de cette visite. En adéquation concrète avec les besoins exprimés par les populations, cette initiative vient inexorablement apporter une réponse à la problématique d’accès à l’eau potable dans les deux localités et permettre au nouveau dispensaire de Nguiassono, offert par Comilog, de jouir d’une autonomie grâce au forage installé dans son enceinte.

On note également l’aménagement des trottoirs, des ouvrages hydrauliques notamment les buses, les caniveaux, des murs de soutènement, de l’éclairage public avec l’installation de 226 panneaux solaires ainsi que la réhabilitation de 12 fontaines publiques pour ne citer que ceux-là. La délégation s’est également imprégnée des difficultés rencontrées par les techniciens dans l’exécution des travaux notamment les réticences des populations à libérer les emprises de la voie publique. A cet effet, le gouverneur de la province a sollicité l’implication des autorités municipales et a donné des instructions à ces derniers afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lever ce goulot d’étranglement pour accélérer les travaux et tenir les délais.

Au cours de cette descente, le comité a également pu réaliser la progression des travaux de réhabilitation des bornes fontaines et la pose des panneaux solaires soit 92 installés sur 575 prévus dans la ville de Moanda. Au terme de la rencontre, la directrice développement du projet a fait un point financier lié aux projets 2021 en déclinant les projets au programme pour le compte de l’année 2022. Aux nombres de ceux-ci figurent la deuxième phase du pavage voies secondaires, les travaux de finalisation du centre hospitalier départemental, les prestations de ramassage d’ordures à Moanda, la construction de 2 plateaux sportifs dans chaque arrondissement et la construction d’un bâtiment administratif regroupant ONE, ANPI, ANUTTC.