Gabon: Comilog devient l’un des premiers fournisseurs de Baosteel Resources

1er producteur mondial de produits à base de manganèse pour l’industrie chimique et 2e producteur mondial de manganèse à haute teneur, la Compagnie Minière de l’Ogooué (COMILOG) vient de consolider un peu plus sa position. En effet, le 17 novembre dernier, Eramet et sa filiale ont signé avec Baosteel Resources, filiale du géant chinois BaoWu, un accord portant sur la commercialisation du minerai de manganèse à haute teneur pour l’année 2021.

C’est dans les bureaux de China Baowu Steel Group, en présence de Zhu Xuebin son Vice-Président Senior, qu’a été signé l’accord portant sur la commercialisation du minerai de manganèse à haute teneur pour l’année 2021, en présence des principaux responsables du groupe Eramet dont Arnaud Vigier Directeur du bureau des ventes d’Eramet Shanghai et Kleber Silva Directeur Général de la division Mines et Métaux.

En effet, 5ème cérémonie de signature de ce mois de novembre pour le géant français des mines, portant ainsi son engagement contractuel auprès de ces cinq plus gros clients chinois à environ 1,5 million de tonnes de manganèse sur 2021, cet accord signé avec Baosteel Resources portant sur la commercialisation du minerai de manganèse à haute teneur, vient couronner une ambition assumée depuis quelques années.



Par ailleurs, marquant « la reconnaissance du nouveau positionnement de Comilog en qualité de leader du marché, devenu incontournable », ce nouveau contrat-cadre d’envergure souligne à la fois l’excellente coopération entre Comilog et ses partenaires, mais renforce également la coopération avec la filiale gabonaise au vu de ses performances opérationnelles durant la pandémie.