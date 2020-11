Gabon: Cofina débloque 250 millions de FCFA pour le programme «Start X 241» de l’incubateur Ogooue Labs

Ce mercredi 25 novembre 2020, le siège de l’incubateur Ogooue Labs, a servi de cadre à la signature d’une convention hautement stratégique entre l’incubateur et le spécialiste gabonais de la mésofinance Cofina. Portant sur un montant de 250 millions de FCFA, cette convention vise notamment à assurer le financement du programme d’accélération numérique dénommé « Start X 241 ».

Un peu moins d’une semaine après la signature d’une convention de partenariat avec l’Agence française de Développement (AFD), Ogooue Labs poursuit ses efforts visant à dynamiser un secteur du numérique en plein essor. En effet, conscient des opportunités qu’offre l’innovation numérique en Afrique et au Gabon, Sylvère Boussamba responsable de l’incubateur et Yvan N’na Mboma directeur général de Cofina Gabon S.A, ont décidé de mutualiser leurs forces.

A travers ce financement de 250 millions de FCFA destiné principalement aux startups du « studio d’Ogooue Labs », les deux entités entendent créer et développer des champions nationaux et régionaux. Rappelant que « le leadership du Gabon dans l’ère des services numériques et du contenu numérique dépend énormément de la création et de l’animation d’un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat », Sylvère Boussamba s’est réjoui de cet appui qui vient renforcer les possibilités de son incubateur.

S’il n’a pas manqué d’évoquer le fait que le programme « Start X 241 » a pour ambition d’attirer au Gabon des start-ups de toute l’Afrique francophone en les aidant à s’installer grâce à des modules de formation, Sylvère Boussamba s’est également satisfait du développement croissant de l’écosystème numérique gabonais. Pour sa part, Yvan N’na Mboma, a souligné « que cette enveloppe ouvrait à Cofina, la voie vers le financement au profit des entrepreneurs de la tech ».

A la fois stratégique et ambitieuse, cette union entre Ogooue Labs et la Compagnie financière africaine (Cofina), marque un tournant dans l’accompagnement des entrepreneurs du numérique au Gabon. Nul doute qu’elle devrait faire des émules, tant le secteur du numérique au Gabon et en Afrique, ouvre de nombreuses perspectives aussi bien en termes de création d’emplois, que de potentiel économique.