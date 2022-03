Gabon: CNAMGS, hôpitaux et pharmacies sous la même tutelle

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le dernier remaniement ministériel intervenu le mardi 8 mars 2022 au Gabon a entériné la fusion entre les ministères de la Santé et des Affaires sociales. Occasionnant une gestion conjointe des hôpitaux et de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale par le même ministre, en l’occurrence le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Longtemps placés sous différentes tutelles, la CNAMGS, les structures hospitalières et pharmaceutiques sont désormais logées à la même enseigne. En effet, au terme de la composition du gouvernement d’Ossouka Raponda III, c’est désormais au Dr. Guy Patrick Obiang Ndong que revient la lourde charge de gérer conjointement le ministère de la Santé et celui des Affaires sociales. Autrement dévolu à Prisca Koho Nlend, ce pan ministériel devrait connaître un nouveau dynamisme.

En jumelant les compétences de ces deux ministères, Ali Bongo Ondimba vise certainement une optimisation des mécanismes de prévoyance sociale et de prise en charge médicale efficiente des Gabonais et Gabonaises. Ainsi, avec un budget renforcé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong devrait être apte à mener à bien la politique sociale du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Lequel avait promis lors de l’un de ses discours de campagne: « je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux ».

Dans cette logique, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, au nom de la continuité du service public, devra s’atteler à poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur Prisca Koho Nlend. Il s’agit entre autres, du programme d’accès à la citoyenneté et protection sociale, la mise à jour du fichier des Gabonais économiquement faibles (GEF), et d’assurer la pérennité des campagnes de consultations gratuites.