Gabon: clôture du séminaire de la DGCC orienté sur le manuel de la Cnuced

Débutée ce lundi 13 décembre 2021, la sixième phase des séminaires de vulgarisation et de formation sur les nouveaux textes réglementaires en matière de concurrence et de consommation a été bouclée ce mercredi 15 décembre. Orientée sur le manuel de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) relatif à l’analyse économique et à la politique de la concurrence, ce séminaire a notamment permis aux participants de mieux appréhender les enjeux liés à une politique de concurrence efficace.

En effet, visant entre autres à « s’approprier les fondamentaux de l’économie de marché afin de mieux assurer leur transposition dans les textes à venir qui vont régir la concurrence et la consommation dans notre pays », comme évoqué par Jean Taty Mavoungou, directeur de cabinet du ministre de l’Economie Nicole Janine Lydie Roboty en ouverture des débats, ce nouveau séminaire aura permis aux experts de confondre les règles édictées par la Cnuced, à celles appliquées en zone CEMAC et pour le cas du Gabon, aux règles appliquées au niveau national. Le tout avec pour objectif de faire converger les différentes réglementations en vigueur.

Axé aussi bien sur les principes directeurs des Nations Unies pour la Protection des consommateurs, le droit communautaire de la consommation, mais également l’implication des organismes de protection et autres associations des consommateurs en ce qui concerne l’information et l’éducation de ces derniers, ce séminaire aura donc été l’occasion pour les parties prenantes de mesurer la nécessité de doter le Gabon « d’une politique nationale en matière de protection du consommateur » comme l’a rappelé Maître Jacques Megam en clôture des débats.

Point contact « des politiques et réglementations en matière de concurrence et de consommation à travers le Système des Nations Unies » comme l’a rappelé Teresa Mereira sa représentante, la Cnuced a donc tenu à accompagner le Gabon dans cette démarche visant à la fois à harmoniser sa politique nationale à celle de la CEMAC, mais également à la moderniser. Une modernisation qui devrait à terme, permettre le développement d’une réelle économie de marché qui tienne compte, notamment, des aspirations réelles des consommateurs.