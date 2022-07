Gabon: clôture des travaux du 19ème sommet des PFBC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 8 juillet 2022, a eu lieu à Libreville, la cérémonie de clôture de la 19ème réunion des Parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo (PFBC). Une cérémonie qui s’est achevée par la signature des documents de programme du 3ème cycle de programmation de l’initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (CAFI) et la signature avec Edu Conservation pour la mise en place de programmes éducatifs sur l’environnement au Gabon.

C’est en présence du ministre des Affaires étrangères Michael Moussa Adamo, de plus de 500 représentants d’institutions, des bailleurs de fonds, des ONG de la société civile, et des représentants d’institutions de recherche et du secteur privé que s’est déroulée la fin des travaux de la 19ème session des PFBC. Il était question au terme de cette rencontre de faire plusieurs recommandations pour une meilleure prise en compte des politiques publiques environnementales afin de faire face aux nouveaux défis.

Après 4 jours d’échanges deux accords majeurs ont été signés entre les PFBC avec le gouvernement gabonais. Il s’agit de 5 documents portant sur la programmation relative au 3ème cycle de CAFI et le protocole d’accord de partenariat entre le ministère de l’Education nationale et le ministère des Eaux et forêts avec Sabine plattner africa charities (SPAC) et l’ONG leadership for conservation in Africa (LCA) qui vise à sensibiliser la jeunesse aux enjeux liés à la préservation de l’environnement.

Ainsi, le Gabon le ministre des Affaires étrangères a une fois de plus réitéré son engagement pour la préservation de l’environnement et la préservation des écosystèmes. « Je suis en effet conscient que nous vivons une période charnière pour notre sous région ainsi que l’humanité. Les défis qui nous interpellent sont corrélés et interdépendants. Nous devons agir ensemble face à des défis communs.», a déclaré Michael Moussa Adamo.

