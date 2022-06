Gabon: clôture de la 12ème conférence ministérielle de l’OMC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Achevée ce vendredi 17 juin 2022 à 5h30, la 12ème Conférence ministérielle (CM12) de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) déroulée à Genève en Suisse aura permis aux décideurs de dégager une feuille de route satisfaisante. En effet, il en ressort que 4 adoptions portant tour à tour sur la réponse à la Pandémie de la Covid-19, l’insécurité alimentaire, l’exemption des prohibitions ou restrictions à l’exportation pour les achats des produits alimentaires du PAM et le programme de travail sur la réforme de l’institution.

La 12ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce qui s’est tenue du 12 au 17 juin 2022 au siège de l’organe onusien à Genève, en Suisse a été l’occasion pour le Gabon via son son ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi de s’imprégner des avancées structurelles sur les accords ADPIC, les subventions sur la pêche, l’agriculture, la sécurité alimentaire mais également la réforme de ladite organisation. Un rendez-vous clé qui aura permis d’aboutir à 4 adoptions charnières sur plusieurs pans.

Sur la question relative à la réponse à la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a eu un impact considérable sur les économies mondiales, il y a été adoptée une déclaration ministérielle. Le domaine de la sécurité alimentaire n’a pas été en reste avec l’adoption d’une autre déclaration ministérielle qui devra être suivie par tous les Etats membres. Le rapport final de la CM12 a adopté une décision ministérielle sur l’exemption des prohibitions ou restrictions à l’exportation pour les achats des produits alimentaires du PAM.

Par ailleurs, l’examen de la réforme de l’OMC a conduit à la mise en œuvre d’un programme de travail qui doit prendre en compte l’autonomisation des femmes, la contribution des Petites et moyennes entreprises (PME), la préservation et la protection de l’environnement pour une croissance économique inclusive et durable. Au terme des travaux, la Directrice générale de l’OMC, a salué l’effort mutuel des délégations présentes. « Félicitations pour cette semaine où vous avez contribué à rendre l’impossible possible […] Nous n’avons pas tous réussi mais nous avons des résultats. Merci d’avoir mis de côté les intérêts nationaux », a conclu Ngozi Okonjo-Iweala.