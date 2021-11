Gabon: clochardisés par le gouvernement, les agents d’Africa N°1 assiègent le trésor public

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que l’issue escomptée tarde à pointer à l’horizon, les agents de la chaîne de radio panafricaine Africa n°1 perdent espoir. Pour preuve, ces derniers ont assiégé la Fonction publique pour y revendiquer le paiement intégral de leurs 4 mois de salaires impayés.

L’attente aura atteint des stades critiques pour les agents d’Africa n°1. En effet, privés de leur rémunération depuis plusieurs mois, les agents de l’ancien fleuron des médias traditionnels gabonais ne savent plus à quel saint se vouer. Cris d’alarme, menaces de grève et autres moyens n’auront pas suffi à interpeller les autorités publiques en charge de la question.

Conscients d’opérer un dialogue de sourd avec l’exécutif, ces derniers sont montés au créneau le jeudi 18 novembre 2021 en observant un sit-in devant les services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor à Libreville. Une ultime option pour tenter d’interpeller le ministre de la communication Edgard Anicet Mboumbou Miyakou et le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda sur la situation qu’ils traversent.



« Beaucoup d’entre nous sont malades. D’autres n’arrivent plus à se soigner. Nos enfants ne sont plus scolarisés faute de moyens alors que la rentrée scolaire est effective il y a plusieurs mois. Nombreux sont expulsés des maisons qu’ils louaient parce qu’ils n’ont pas payé. Nous n’avons plus de vie. Que nous reste-t-il », a indiqué un des agents d’Africa n°1. La prochaine étape de leur protestation devrait les conduire à la Primature où ils essayeront de trouver une solution idoine à leurs revendications.