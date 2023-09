Gabon : clochardisés par Edgar Yonkeu, les ex-employés de Gaboneco réclament leurs droits

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que le pays amorce un tournant décisif, certains compatriotes ne savent plus à quel saint se vouer. C’est le cas des ex-employés du site d’information Gaboneco qui sont récemment montés au créneau pour dénoncer le mépris dont ils sont victimes depuis des années par leur ancien administrateur directeur général, le ressortissant camerounais Edgar Yonkeu.

Voilà bientôt 3 ans que les anciens employés de ce site d’actualité sont dans la tourmente. Et pour cause, cette entreprise de presse est en proie à d’énormes difficultés financières qui seraient dues à une gestion opaque de la part de son administrateur directeur général Edgar Yonkeu.

Selon un employé contacté par Gabon Media Time, le compte de l’entreprise, subventionnée par la présidence de la République gabonaise et domicilié à BGFI serait vide. Conséquence, les employés accumulent depuis septembre 2019 des arriérés de salaires, le tout sous le regard méprisant de l’ancien administrateur directeur général qui selon toute vraisemblance aurait pris la poudre d’escampette.

L’ancien administrateur directeur Edgar Yonkeu à l’origine du tourment des ex-employés de Gaboneco

Dans une déclaration rendue publique récemment, les anciens employés de l’un des premiers sites d’information du pays ont tenu à « interpeller le Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) afin de mettre la main sur Edgar Yonkeu » afin que ce dernier s’explique sur cette situation devenue intenable pour les familles des employés.



Il faut rappeler que ces derniers accumulent plus de six mois d’arriérés de salaire, certains ont d’ailleurs même perdu la vie à l’instar du journaliste Yves Anthonio Ogoula qui, faute de moyens, n’avait pas été capable de prendre en charge les dépenses liées à ses soins d’hospitalisation dans la ville pétrolière. À ce titre, les ex-employés de ce média souhaitent avoir gain de cause face à l’ex-producteur de Patience Dabany accusé d’escroquerie.