Gabon: Clémence Mezui tire sa révérence

La sphère politique gabonaise vient une fois de plus d’être endeuillée avec le décès d’une des personnalités politiques les plus en vue de ces dernières années. En effet, c’est ce jeudi 24 septembre 2020 que Clémence Mezui Me Mboulou est décédée à l’Hôpital d’instruction des armées d’Akanda des suites d’une maladie.

Elle aura marqué la scène politique par ses interventions pour le moins tonitruantes en faveur du président du Parti démocratique gabonais (PDG), Ali Bongo Ondimba. Transfuge de l’Union gabonaise pour la démocratie et le développement (UGDD) où elle occupait le poste de secrétaire général adjoint, elle avait rallier le « parti de masse » au lendemain de l’élection présidentielle de 2005.

Contacté par Gabon Media Time, un membre de la famille a confirmé le décès de celle qui en 2019 avait été nommée Conseiller Spécial, Chargé de Missions du Président de la République. Femme de caractère, elle etait connue pour son franc-parler et ses prises de parole dans les médias.

Le Parti démocratique gabonais, dont elle était le porte-parole, n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la mémoire d’une femme engagée, une femme de convictions, battante et courageuse avant d’indiquer dans le même communiqué que « le Secrétariat Exécutif du PDG, présente à la famille durement éprouvée, ses condoléances les plus attristées, et l’assure de son soutien multiforme en cette douloureuse épreuve ».

Malade depuis plusieurs mois, Clémence Mezui Me Mboulou a séjourné à plusieurs reprises en France et au Maroc pour se soigner. Elle a été finalement arrachée à l’affection des siens ce matin du 24 septembre 2020.