Gabon: clap de fin pour la Fête de la musique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Commémorée du 21 au 30 juin 2022 sous le thème «instruments traditionnels et musique moderne », la 40ème édition de la Fête de la musique au Gabon a connu son épilogue jeudi dernier au Rond-point de Nzeng-Ayong, autour d’un concert populaire. Une célébration qui a vu la prestation d’icônes de la musique gabonaise et la participation de milliers de personnes venues célébrer cet événement après plusieurs années d’absence.

Du 21 au 30 juin 2022 a été célébrée la fête de la musique au Gabon. Organisée par le ministère de la Culture et des Arts, elle s’est déroulée sur 10 jours avec trois concerts populaires ainsi que des conférences, débats et plateaux télé autour du thème « instruments traditionnels et musique moderne ».

La 40 ème édition de la fête de la musique au Gabon fut belle. Telle est le sentiment exprimé par certains compatriotes après 10 jours de célébration. En effet, cet événement culturel a mis en phase le peuple gabonais avec les acteurs culturels qui ont pris part aux différentes étapes de cette commémoration remplie de surprises avec les prestations d’artistes inattendus rendant heureux et nostalgique le public.

C’est notamment le cas du mythique HAYOE ancien groupe de rap de l’actuel ministre délégué à la Culture, Max Samuel Oboumadjogo qui a vu une avalanche d’ovations lors de sa présentation, du groupe DBS, 241, Ndjassi Ndjass, Aïcha wannel devenu Wannel pour ne citer que ceux-là. Selon un compatriote « la fête de la musique ne pouvait pas être plus belle! Que d’émotion et de joie durant le passage des auteurs du titre « Incendie » ».

In fine, après plusieurs années sans commémoration, la fête de la musique a tenu toutes ses promesses. Le rendez-vous a été donc pris pour l’an prochain.

Esther Kengue

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris