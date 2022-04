Gabon: clap de fin pour la 1ère édition du Concours national de photographie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 8 avril 2022, le Musée national a servi de cadre à la cérémonie de clôture de la première édition du Concours national de photographie. Organisée par Amazing Gabon, visant à valoriser la biodiversité de la faune et la flore. Après plusieurs mois, le comité d’organisation a dévoilé les noms des lauréats, notamment Laure Vesmar, Thierry Ricordeau, Stéphane Berry et Kevin Ovono, respectivement, 3ème, 2ème premier prix et prix spécial du public.

C’est en présence du ministre de la Culture et des Arts, Patrick Mouguiama-Daouda, son ministre délégué, Max Samuel Oboumadjogo, du directeur général de l’Institut gabonais de l’image et du son, Serge Abessolo et du directeur d’Amazing Gabon, Steed Rey que s’est déroulée la cérémonie de clôture de la 1ère édition du concours national de photographie. Un événement qui fait suite à l’organisation durant plusieurs mois d’une série d’expositions et des descentes sur le terrain, notamment à Libreville et à Dubaï lors de l’Exposition universelle.

Une dernière exposition qui a permis aux photographes qualifiés, qui sont au nombre de 19, d’acquérir le vote du grand public et à deux d’entre eux, de tirer leur épingle du jeu en décrochant les premiers prix. Ainsi, c’est Laure Vesmar, Thierry Ricordeau, Stéphane Berry et Kevin Ovono qui ont pu accéder aux premières marches du podium. Ces derniers ont respectivement décroché la troisième, deuxième, première places et prix spécial du public.

Une première édition qui marque la matérialisation du projet de Amazing Gabon de valoriser la biodiversité gabonaise à travers la vision des participants sur la faune et la flore qui les entourent. Une étape importante rendue possible grâce à l’apport de nombreux partenaires, notamment Afrijet, Food Plazza, la maison de Lulu, pour ne citer que ceux-là.



Pour information, les deux lauréats ont été désignés selon un ratio composé du choix du public et celui d’un jury d’experts en image composés de 7 membres. Ces derniers avaient la lourde tâche de déterminer les photos qui représentaient au mieux la biodiversité de la faune et la flore du Gabon. Gageons que l’initiative sera pérenne et qu’elle permettra d’apporter de la nouveauté dans la façon dont est perçu notre environnement pour valoriser ainsi le tourisme.